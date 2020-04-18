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Депутаты предложили властям выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей

, ИА "Амител"
В противном случае руководство страны должно подать в отставку, считают авторы идеи
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Депутаты разных уровней из Москвы и Санкт-Петербурга призвали президента Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина выплатить каждому взрослому россиянину 25 тысяч рублей в качестве материальной поддержки в период пандемии. Об этом рассказал депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Мы настаиваем на том, что государство должно выполнить свою конституционную социальную роль, и призываем предоставить достаточные пособия (25 тысяч рублей на взрослого и 15 тысяч рублей на ребенка) всем гражданам России за счет средств федерального бюджета", – сказано в обращении.

Депутаты подчеркнули, что поддержка россиян и экономики страны сейчас совершенно необходима, а также назвали финансовую помощь лучшим способом поддержать платежеспособный спрос и экономику в целом. Авторы идеи подчеркнули, что если президент и правительство не могут ввести режим чрезвычайной ситуации и выплатить людям деньги, то они должны "незамедлительно подать в отставку".

Под обращением подписались депутаты Мосгордумы от КПРФ, партии "Яблоко", депутат петербургского Законодательного собрания Максим Резник ("Партия роста"), а также муниципальные депутаты Москвы и Санкт-Петербурга.

Ранее депутат Госсобрания Республики Алтай Мария Демина записала видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором предложила выплатить каждому взрослому гражданину РФ по 50 тысяч рублей и по 10 тысяч каждому ребенку в качестве единовременной помощи из-за ограничительных мер в связи с коронавирусом. 

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

18.04.2020 17:03
Alex1976

Что-то я глубоко сомневаюсь в том что правительство и царь будут деньги народу давать. Как всегда одни обещания и переносы платежей, на то время, когда денег нет совсем.

18.04.2020 17:16
- гость -

Игра на публику от депутатов. Не более.

18.04.2020 17:23
Гость

Конечно игра на публику, во всем цивилизованном мире популисты деньги раздают гражданам, но у нас этот номер не пройдет. Пусть все будут еще более нищие, пусть сдохнет весь малый и средний бизнес, обгоним африку по нищите!

18.04.2020 17:23
CALIBR

Предложить замуж не значит жениться.

18.04.2020 17:50
- гость -

интересно, эти депутаты, что-то полезное в своей жизни сделали?
охмуреж нисчитается

18.04.2020 17:56
гость

Блин, сначала по 50 предлагали, сейчас по 15, а с чем связано снижение?

18.04.2020 17:58
гость

Например, судья такую сумму даже не заметит, а учитель будет рад. У половины населения, которые сейчас работают, ничего не изменилось, может выплачивать только нуждающимся?

18.04.2020 18:01
Гость

Ну так со своих зарплат и выплатите!

18.04.2020 18:08
- гость -


18.04.2020 17:56
гость
Ну так инфляция.. В стране 30 лет перестройка идет..

18.04.2020 18:12
- гость -

Так-то мы еще конституцию менять хотели. За 25 тысяч каждому я готов закрыть глаза на незаконность сего деяния, а за 50 готов даже признать царя и монархию.

18.04.2020 18:26
- гость -


18.04.2020 17:16
- гость -
Верно гутарите, ведь среди этих популистов не депутатов от ЕР!!!

"Но мы надеемся, что гнусным популистам, попрошайкам и вымогателям свой достойный коллективный ответ дадут теперь и депутаты от «Единой России» , в своём фирменном стиле:

«государство вам ничего не должно»,
«никто не просил вас рожать»,
«макарошки всегда стоят одинаково»,
«малоимущий сам себя создал — маленькие пенсии получают только тунеядцы и алкаши»,
«безработных надо штрафовать»,
«большинство не работающих делают это совершенно добровольно»,
«Газпром» не в состоянии принять на работу каждого желающего»,
«идите на биржу труда, вас там переобучат из нефтехимика в маляра или повара»,
«кому было очень надо, те и пошли в депутаты, а вы идите на биржу труда»,
«учитель и преподаватель — это призвание, а если хочется деньги зарабатывать, для этого есть бизнес»,
«иждивенческую психологию нужно менять»,
«если вас не устраивают цены, то это вы мало зарабатываете, а не цены высокие»,
«пусть о вашем ребенке отец его, деды думают»,
«бедным быть не стыдно, стыдно быть дешёвым»,
«будут у нас дальше государственные пенсии или нет, это тоже вопрос, потому что бюджет стал дефицитным»,
«прошу отнестись к этому с пониманием»,
«денег нет, но вы держитесь»,
«вы что хотите попиариться на горе?»,
«нельзя пиариться и развивать какую-то суету, которая может привести к глупостям»,
«они — профессиональные нытики»,
«хватит побираться»,
«это очень похоже на мародерство»!

18.04.2020 18:40
- гость -

Сначала 50, сейчас 25, вот догонят до 1 тысячи, может правительство, президент и согласятся..

18.04.2020 18:55
Ванька

О! Тролляки забегали. И CALIBR выспался.

18.04.2020 19:06
- гость -

На самом деле из выделенных 25000, значительная часть тут же бы и вернулась государству в виде налогов, акцизов. А остатки, прокрутившись несколько раз в экономике, тоже бы вернулись налогами и акцизами почти в полном объеме

18.04.2020 19:10
- гость -

19:06
Наивный.
Эти деньги, совершив один-единственный оборот, конвертируются в долларя и тю-тю из России.

18.04.2020 20:40
- гость -

Вертолетной раздачи не будет. Говорит тут не о чем.

18.04.2020 22:08
- гость -

18.04.2020 19:10
- гость -

наивный это как раз ты... скупило бы баксы % 15 населения (хотя по факту идиотов меньше. когда Макаревич свою оценку озвучивал, он цифры перепутал) а потом ЦБ спокойно бакс уронил. и олени снова остались ни с чем...

18.04.2020 23:42
- гость -

22:08, кур по осени считают, родной!!!

19.04.2020 01:45
Добрый

Глупо. Наивно. А так приятно. Что про депутата - как представителя от своего избирателя даже приятно вспомнить - есть же ещё такие Челы, а не все же ЕДРО - как монополия законотворчества и его 100% принятия своих законов, а результат - что хочу то и ворочу. Вот и все проблемы - чего и нет в Конституции и её поправках - 50% голосов для политических партий - это явный перебор. То ли я глупый - то ли там все нас считают за идиотов. Но борьба - это движение. И не важно, что КПСС больше нет, и СССР нет, важно показать движуху и её воплощение, взяв за основу все то что, что уже было при СССР и КПСС. 27 лет застоя в новом витке после развала при ЕДРО - это закономерность и неизбежность как тупости и глупости...

19.04.2020 07:41
- гость -

Сейчас досоветуют советчики своими советами..
Президент выступит в третий раз и скажет свою фразу:
Я полностью согласен, что надо выплатить всем жителям по 50 000 руб... Надо помочь населениею в такой трудный час..
Я сегодня же дам распоряжение, подготовить указ о выплате каждым работодателем по 50 000 рублей своим сотрудникам...и по 15 000 каждому не работающему члену семьи...
))))

ну вполне реальная тема... один раз уже заставил зарплату всем раздать... ну почему бы еще помощь не оказать... так-то благое начинание...
Легко быть щедрым за чужой счет!
Всем выпивки за счет заведения! ))

19.04.2020 09:26
- гость -

Да, это он любит, прослыть добрячком за чужой счёт.

19.04.2020 15:39
- гость -

об этом: «Госдума приняла в третьем чтении закон, который смягчает запрет на выдачу госгорантий иностранным компаниям, а также российским, зарегистрированным в офшорах». Правительство внесло этот проект (№941158-7) в палату неделю назад.

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