Жириновского возмутили рекомендации МЧС о бесполезности медицинских масок на улице

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал недавние рекомендации МЧС, в которых было заявлено о бесполезности ношения медицинских масок в общественных местах. Об этом известный политик написал в своем Telegram-канале.
"Это неправильно, это ошибка. Человек идет по улице, мимо него проходит другой, который, скажем, переносит болезнь без симптомов. Он выдыхает воздух, который содержит микрочастицы влаги с вирусом. Вдыхая эти частицы, здоровый человек тоже может заболеть. А маска могла бы задержать их", – написал Жириновский.
Политик добавил, что маски нужно носить везде, поскольку в воздухе могут витать возбудители болезни, а рекомендовать не носить маски "глупо и даже преступно", заключил глава ЛДПР.
По последним данным, в России число заражений коронавирусом достигло почти 37 тысяч, в 313 случаях болезнь завершилась летальным исходом.
Комментарии
Где эпидемия, не говорю о Пандемии.
Пусь жирик пришлет нам к ужину дюжину новых и вкусных масок.
Ему маски регулярно выдают? Или по 2 недели одну носит?
Ох, уж этот вирусолог Жириновский, вот у меня есть один знакомый вирусолог! Так вот - он из пяти килограммов сахара выгоняет десять литров вакцины!
Да, такие рекомендации надзорного органы преступны, так же как и не обеспечение масками граждан страны!
Из 1 кг сахара выгоняется 1 л вакцины. Ваш знакомый, врёт как Жириновский.
Лучше всего Жириновский плавает с мальчиками в бассейне, где они катают надувной матрац с его телом, вот и сидел бы в бассейне с мальчиками.
9.04.2020 06:37
- гость -
Да, такие рекомендации надзорного органы преступны, так же как и не обеспечение масками граждан страны!
МЧС все правильно разъяснил. А если ты такой любитель разводить заразу у себя на бороде под маской, то не жми денег и закупись масками у спекулянтов.
08:56 - гость - "Из 1 кг сахара выгоняется 1 л вакцины. Ваш знакомый, врёт как Жириновский."
Конечно, врет, как Жириновский. Для этого и соответствующий коммент
А ренкомендации ВОЗ о бесполезности масок на улицы Жириновского не возмущают?
чичолинскому хомут и в стойло.