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Число случаев коронавируса в Алтайском крае увеличилось

, ИА "Амител"
Диагноз COVID-19 подтвердился еще у 14 человек
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 14 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб. 

Всего в регионе 86 инфицированных. В том числе – 11 детей. Большинство из заболевших проживают в Барнауле, но инфекция распространяется и на другие муниципальные образования. В целом, карта распространения выглядит так: 49 человек – жители Барнаула, в Павловском районе, Поспелихинском районе (с. Николаевка) и Горняке по пять заболевших, в Рубцовском районе (с. Веселоярск) – четыре инфицированных, в Камне-на Оби, Змеиногорске и Крутихинском районе – по три, в Бийске, Первомайском районе (с. Логовское), Советском районе – по два заболевших, в Рубцовске, Заринске, Новоалтайске – по одному.

Как уже сообщал amic.ru, на данный момент в регионе вылечились и выписаны из больницы девять человек.

В обсерваторе на базе санатория "Сосновый бор" на сегодняшний день размещено 46 человек, прибывших авиарейсами и ж/д транспортом из Москвы, Таиланда и Индонезии.

Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 13712 человек, под медицинским наблюдением находятся 1384 человека, в том числе 18 иностранцев.

 

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

20.04.2020 12:43
- гость -

Напомним, первым подтвердили заболевание у женщины, которая прибыла в Барнаул из Доминиканской Республики и находилась в режиме самоизоляции на дому. В рамках лабораторного обследования на десятый день с момента приезда в Россию медики выявили у нее коронавирусную инфекцию.

Затем заразился ее муж. Несколько новых случаев заболеваний связаны и с его контактами.

Амик, можно про это поподробнее?

20.04.2020 12:47
- гость -

Вопрос к губернатору. Это еще не обвальный рост заболеваемости?

20.04.2020 12:48
- гость -

а из Доминиканы она сучай не через мАскву летела...

20.04.2020 12:50
- гость -

20.04.2020 12:47
- гость - Ну что вы право нагнетаете ситуацию?! Тряхонет малехо каждого и всего то.

20.04.2020 12:51
после смерти больной С19

Губернатор Кемеровского региона издал указ об обязательном ношении масок в 4х районах области.

20.04.2020 12:53
- гость -

К губернатору Алтайского края вопросов уже нет.

20.04.2020 13:05
Гость

что может и должен губер сделать? У него нет денег, вы понимаете что другие страны залили деньгами экономику чтобы люди сидели дома и потом спокойно вышли на работу на сохраненные места? Залили из федерального бюджета, что делать Томенко то, он закроет все и что людям жрать? Почему опять обвиняют человека который даже если захочет ничего не сможет сделать без денег.

20.04.2020 13:09
- гость -

Интересно, а во все деревни уже завезли средство диагностики этого вируса, и кто диагностирует на местах? Фельдшер в ФАП или глава администрации?

20.04.2020 13:11
Ковид

Достаточно посмотреть на индекс самоизоляции. Детей на самовыгуле. Не обрабатываемые подъезды. Продавцов без масок и перчаток. Несоблюдение дистанции. Только асфальт поливают зачем то. Мне хватило фильм коасовского посмотреть. Может мэру и губернатору тоже глянуть?

20.04.2020 13:12
Мадам

С контактами вообще что-то непонятно... От кого эти новые больные заразились... Только сейчас в новостях по ТВ прозвучало: заболели сразу несколько человек в американской тюрьме. А как тогда с самоизоляцей и зачем она нужна?

20.04.2020 13:16
Гость

Люди соблюдали несколько дней всего самоизоляцию и носили массово маски, потеплело и всем стало пофиг. Есть вопросы к федеральной власти это все понятно, ваш президент самоустранился. Но блин ребята можно же самим то соблюдать элементарные правила, носить маски, держать дистанцию, уж это то зависит от нас.

20.04.2020 13:17
Гость

20.04.2020 13:05
Гость
Даже без денег,разве нельзя по примеру кемеровчан,проверять температуру на дорогах у въезжающих? Разве нельзя согласовать с Подоляном,чтобы полиция не проезжала по двору мимо "шашлычников"?
Примеров можно набрать много.

20.04.2020 13:19
- гость -

20.04.2020 13:12
Мадам
Так достаточно одного сотрудника-носителя. Вывел на прогулку, или просто рядом постоял.

20.04.2020 13:22
- гость -

А 4 схватив п сразу же уполз в кусты.

20.04.2020 13:26
- гость -

20.04.2020 13:17
Гость
А зачем? Температуру? Человек может не болеть, зато уже быть носителем. А назавтра носителем в таком случае станет тот, кто проверял - как вариант. По сути, проверка температуры - это лишние контакты.

20.04.2020 13:38
- гость -

УСПОКОЙТЕСЬ!
Переболеть придется всем, от новорожденных до лежащих на смертном ложе.
Не все правда выживут...
Вон, император, самодержец наш всея Руси, сидит себе приспокойненько на даче, в Горном, контролирует процесс. Онищенко вон, сказал что бизнесу пора работать уже. Песков велел не пукать.
Всё идет по плану!

20.04.2020 13:40
- гость -

20.04.2020 13:05
Гость
что может и должен губер сделать? У него нет денег,

Как нет денег? Разве за год своей деятельности он не распродал краевого имущества больше, чем Карлин за свои несколько сроков?

20.04.2020 13:44
- гость -

продали Модест. Прямой доход мал. Лучше брать налоги с бизнеса. Щас, бизнес как отвалит в казну...

20.04.2020 13:46
Гостья

Магазины полны людьми,продавцы без масок,либо маски типа многоразовые из сатина в 1н слой,создают иллюзию защиты..Во дворах полно народу..Расслабились ,а зря

20.04.2020 13:58
- гость -

20.04.2020 13:46
Гостья
Это вы не видели, что в частном секторе делается... Дети стайками по 10 человек, взрослые компаниями, мамы с колясками компаниями. Вчера с торца дома шумела компания из минимум 15 молодых людей. Если соседний город Н пошел "в разгон" - у них по 22-24 уже ежедневно, то нам осталось не так долго до.

20.04.2020 14:02
- гость -

Только у меня такое впечатление, что власти самоизолировались до состояния самоустранения?

20.04.2020 14:03
- гость -

Только магазины не закрывайте, а то изолированным вообще некуда будет ходить. Не дома же сидеть в самом деле. Их же болезнь не каснется.

20.04.2020 14:17
- гость -

Обувь порвалась, где купить кроссовки удобные, на работу нужно.

20.04.2020 14:22
Гость

В магазинах вообще беспредел, особенно в "Мариях","Пчелках". У продавцов голубые перчатки аж черные(работают в них, наверно неделями). Доожны после каждого покупателя дезин. руки-этого и в помине нет.

20.04.2020 14:27
Гостья

а кто нибудь проверяет,чем торгуют в Новэксе))Антисептики непонятного разлива,где на этикетках нет содержания в процентах..Маски многоразовые из сатина,где такая дешевая,редкая ткань..Создается иллюзия защиты,а по факту обман чистой воды.Перезаражаются все от такой продукции.Кто-нибудь в городе занимается проверками подобной продукции???

20.04.2020 14:32
Гость

Обувь порвалась, где купить кроссовки удобные, на работу нужно.
_______
Заказать онлайн, курьер доставит, мы так и сделали в Спортмастере. Очень удобно.

20.04.2020 14:52
- гость -

Люди берегите детей, не понятно как эта зараза отразится на воспроизводстве.

20.04.2020 14:54
- гость -

В целом по России ситуация умеренная, за сутки заболевших 4268 против 6060 вчера

20.04.2020 15:03
гость

вылечились и выписаны из больницы девять человек

По России на 9 вылечившихся 1 умирает. Смогут в Барнауле лечить лучше, чем в России?

20.04.2020 15:16
гость

По России на 9 вылечившихся 1 умирает. Смогут в Барнауле лечить лучше, чем в России?

А в мире 1 умерший на 4 выздоровевших, в Барнауле уже лечат лучше, чем в мире

20.04.2020 15:52
гость

А в мире 1 умерший на 4 выздоровевших, в Барнауле уже лечат лучше, чем в мире - это пока, болезнь идет по нарастающей

20.04.2020 16:19
- гость -

в Барнауле лечат лучше...
Просто барнаульцы черти живучие.

20.04.2020 16:25
месный

20.04.2020 14:32
Гость

Размер сразу угадали? Не всем так повезёт.

20.04.2020 16:38
Гость

Месный
Там есть таблица размеров, измеряли стопу и смотрели какой размер, и на пол размера, размер взяли. Подошло, но конечно это риск, есть маломерят, есть большемерят....

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