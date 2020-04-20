Число случаев коронавируса в Алтайском крае увеличилось

За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 14 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.
Всего в регионе 86 инфицированных. В том числе – 11 детей. Большинство из заболевших проживают в Барнауле, но инфекция распространяется и на другие муниципальные образования. В целом, карта распространения выглядит так: 49 человек – жители Барнаула, в Павловском районе, Поспелихинском районе (с. Николаевка) и Горняке по пять заболевших, в Рубцовском районе (с. Веселоярск) – четыре инфицированных, в Камне-на Оби, Змеиногорске и Крутихинском районе – по три, в Бийске, Первомайском районе (с. Логовское), Советском районе – по два заболевших, в Рубцовске, Заринске, Новоалтайске – по одному.
Как уже сообщал amic.ru, на данный момент в регионе вылечились и выписаны из больницы девять человек.
В обсерваторе на базе санатория "Сосновый бор" на сегодняшний день размещено 46 человек, прибывших авиарейсами и ж/д транспортом из Москвы, Таиланда и Индонезии.
Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 13712 человек, под медицинским наблюдением находятся 1384 человека, в том числе 18 иностранцев.
Комментарии
Напомним, первым подтвердили заболевание у женщины, которая прибыла в Барнаул из Доминиканской Республики и находилась в режиме самоизоляции на дому. В рамках лабораторного обследования на десятый день с момента приезда в Россию медики выявили у нее коронавирусную инфекцию.
Затем заразился ее муж. Несколько новых случаев заболеваний связаны и с его контактами.
Амик, можно про это поподробнее?
Вопрос к губернатору. Это еще не обвальный рост заболеваемости?
а из Доминиканы она сучай не через мАскву летела...
20.04.2020 12:47
- гость - Ну что вы право нагнетаете ситуацию?! Тряхонет малехо каждого и всего то.
Губернатор Кемеровского региона издал указ об обязательном ношении масок в 4х районах области.
К губернатору Алтайского края вопросов уже нет.
что может и должен губер сделать? У него нет денег, вы понимаете что другие страны залили деньгами экономику чтобы люди сидели дома и потом спокойно вышли на работу на сохраненные места? Залили из федерального бюджета, что делать Томенко то, он закроет все и что людям жрать? Почему опять обвиняют человека который даже если захочет ничего не сможет сделать без денег.
Интересно, а во все деревни уже завезли средство диагностики этого вируса, и кто диагностирует на местах? Фельдшер в ФАП или глава администрации?
Достаточно посмотреть на индекс самоизоляции. Детей на самовыгуле. Не обрабатываемые подъезды. Продавцов без масок и перчаток. Несоблюдение дистанции. Только асфальт поливают зачем то. Мне хватило фильм коасовского посмотреть. Может мэру и губернатору тоже глянуть?
С контактами вообще что-то непонятно... От кого эти новые больные заразились... Только сейчас в новостях по ТВ прозвучало: заболели сразу несколько человек в американской тюрьме. А как тогда с самоизоляцей и зачем она нужна?
Люди соблюдали несколько дней всего самоизоляцию и носили массово маски, потеплело и всем стало пофиг. Есть вопросы к федеральной власти это все понятно, ваш президент самоустранился. Но блин ребята можно же самим то соблюдать элементарные правила, носить маски, держать дистанцию, уж это то зависит от нас.
20.04.2020 13:05
Гость
Даже без денег,разве нельзя по примеру кемеровчан,проверять температуру на дорогах у въезжающих? Разве нельзя согласовать с Подоляном,чтобы полиция не проезжала по двору мимо "шашлычников"?
Примеров можно набрать много.
20.04.2020 13:12
Мадам
Так достаточно одного сотрудника-носителя. Вывел на прогулку, или просто рядом постоял.
А 4 схватив п сразу же уполз в кусты.
20.04.2020 13:17
Гость
А зачем? Температуру? Человек может не болеть, зато уже быть носителем. А назавтра носителем в таком случае станет тот, кто проверял - как вариант. По сути, проверка температуры - это лишние контакты.
УСПОКОЙТЕСЬ!
Переболеть придется всем, от новорожденных до лежащих на смертном ложе.
Не все правда выживут...
Вон, император, самодержец наш всея Руси, сидит себе приспокойненько на даче, в Горном, контролирует процесс. Онищенко вон, сказал что бизнесу пора работать уже. Песков велел не пукать.
Всё идет по плану!
20.04.2020 13:05
Гость
что может и должен губер сделать? У него нет денег,
Как нет денег? Разве за год своей деятельности он не распродал краевого имущества больше, чем Карлин за свои несколько сроков?
продали Модест. Прямой доход мал. Лучше брать налоги с бизнеса. Щас, бизнес как отвалит в казну...
Магазины полны людьми,продавцы без масок,либо маски типа многоразовые из сатина в 1н слой,создают иллюзию защиты..Во дворах полно народу..Расслабились ,а зря
20.04.2020 13:46
Гостья
Это вы не видели, что в частном секторе делается... Дети стайками по 10 человек, взрослые компаниями, мамы с колясками компаниями. Вчера с торца дома шумела компания из минимум 15 молодых людей. Если соседний город Н пошел "в разгон" - у них по 22-24 уже ежедневно, то нам осталось не так долго до.
Только у меня такое впечатление, что власти самоизолировались до состояния самоустранения?
Только магазины не закрывайте, а то изолированным вообще некуда будет ходить. Не дома же сидеть в самом деле. Их же болезнь не каснется.
Обувь порвалась, где купить кроссовки удобные, на работу нужно.
В магазинах вообще беспредел, особенно в "Мариях","Пчелках". У продавцов голубые перчатки аж черные(работают в них, наверно неделями). Доожны после каждого покупателя дезин. руки-этого и в помине нет.
а кто нибудь проверяет,чем торгуют в Новэксе))Антисептики непонятного разлива,где на этикетках нет содержания в процентах..Маски многоразовые из сатина,где такая дешевая,редкая ткань..Создается иллюзия защиты,а по факту обман чистой воды.Перезаражаются все от такой продукции.Кто-нибудь в городе занимается проверками подобной продукции???
Обувь порвалась, где купить кроссовки удобные, на работу нужно.
_______
Заказать онлайн, курьер доставит, мы так и сделали в Спортмастере. Очень удобно.
Люди берегите детей, не понятно как эта зараза отразится на воспроизводстве.
В целом по России ситуация умеренная, за сутки заболевших 4268 против 6060 вчера
вылечились и выписаны из больницы девять человек
По России на 9 вылечившихся 1 умирает. Смогут в Барнауле лечить лучше, чем в России?
По России на 9 вылечившихся 1 умирает. Смогут в Барнауле лечить лучше, чем в России?
А в мире 1 умерший на 4 выздоровевших, в Барнауле уже лечат лучше, чем в мире
А в мире 1 умерший на 4 выздоровевших, в Барнауле уже лечат лучше, чем в мире - это пока, болезнь идет по нарастающей
в Барнауле лечат лучше...
Просто барнаульцы черти живучие.
20.04.2020 14:32
Гость
Размер сразу угадали? Не всем так повезёт.
Месный
Там есть таблица размеров, измеряли стопу и смотрели какой размер, и на пол размера, размер взяли. Подошло, но конечно это риск, есть маломерят, есть большемерят....