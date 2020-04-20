Разницы нет. В Роспотребнадзоре рассказали о мыле

Роспотребнадзор заявил о равной эффективности обычного и антибактериального мыла. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

По словам санврачей, антибактериальное мыло само по себе не может уничтожить вирусы. При этом, как и обычное, оно позволяет смыть их с рук и снизить риск инфицирования, а эффект от использования примерно одинаков.

Также приводятся результаты исследования НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора, согласно которым понятия "стандарта" антибактериального мыла не существует. Каждый производитель добавляет в него свои компоненты, а некоторые и вовсе просто используют слово в качестве маркетингового хода.

В ведомстве также напомнили, что частое мытье рук с мылом снижает риск заражения различными инфекциями, в том числе и новым COVID-19, и понижает риск смертности детей раннего возраста от острых кишечных инфекций на 50%.