Россияне рассказали о своем отношении к переносу майских праздников

Более трети россиян поддерживают перенос майских праздников, а еще треть считает, что их и вовсе необходимо отменить. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на результаты опроса Mail.ru.
В исследовании поучаствовали 25 тысяч россиян. Их попросили поделиться мнением о вероятном переносе майских праздников на другое время. 34% опрошенных назвали это хорошей идеей, еще 30% предложили их совсем отменить. Против переноса или отмены выступили чуть более четверти респондентов.
Также выяснилось, что более половины россиян собираются провести майские каникулы дома, 15% все же планируют куда-нибудь съездить. В основном это дача или деревня, каждый десятый отправится на шашлыки с друзьями, а 7% поедут в другой город.
В качестве желаемого времени, на которое нужно перенести праздники, каждый пятый назвал июнь, почти по 14% – за июль и за август. Менее десятой части соотечественников предложили присоединить выходные дни к новогодним каникулам 2021 года.
Комментарии
А это именно те россияне которые продолжают верить этой власти?!
в смысле - переносить??? все жь голосят, что они уже с голоду померли??!! т.е. , пока самоизоляция - всем работать срочно надо! А вот праздники надо перенести на потом, когда самоизоляция закончится и можно будет выходить на работу?? нн-да, умом Россию не понять..
кто-то дома сидит, а кто-то работает в полный рост
Отменить все, ибо нефиг власти хайп ловить на чужих заслугах, да и деньги лучше на поддержку народа потратить. Хотя им на народ глубоко с высокой колокольни.
Подавляющая часть от 25000?
Не знаю кто дома сидит, мы пашем два месяца, я бы не против отдохнуть. От работы скорее кони двинешь, чем от вируса