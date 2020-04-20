Карта распространения коронавируса в Алтайском крае. Инфографика

За минувшие сутки в Алтайском крае лабораторно подтверждены еще 14 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, на 20 апреля в регионе COVID-19 заболели 86 человек. 11 из них – дети. При этом девять человек уже вылечились и выписались из больницы.
В целом, по данным краевого Минздрава, у большинства болезнь протекает в легкой форме, у троих – в тяжелой, двое из них находятся на аппарате ИВЛ.
Большинство заболевших приходится на Барнаул – 49 человек. В остальных муниципалитетах распространение коронавируса выглядит так:
по пять заболевших – Горняк, Павловский (Павловск, Шахи, Комсомольский) и Поспелихинский районы (Николаевка);
четверо заболевших – Рубцовский район (с. Веселоярск);
по трое заболевших – Камень-на-Оби, Змеиногорск и Крутихинский район (Крутиха);
по двое заболевших – Бийск, Первомайский (Логовское) и Советский (Советское) районы;
по одному заболевшему – Рубцовск, Заринск, Новоалтайск.
Комментарии
В процентном отношении Россия уже в разы обошла Китай по зараженным. Россия по заболевшим догоняет Китай при том что в России населения в 10 раз меньше
Россия по заболевшим догоняет Китай...
ну дык в Китае сразу объявили карантин, а в рф всего лишь выходные и сизо
результат налицо...
В россии большинству можно работать, в Китае Ухань был закрыт. В Казахстане карантинным двери в подъезд заваривают, а в России либерализм