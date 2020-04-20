Первые шесть платных тестов на коронавирус сделали в Алтайском крае

Первые шесть тестов на коронавирус сделали в частной клинике "ДНК-Диагностика" в Барнауле. Ни один из них не показал наличие вируса. Об этом 20 апреля в ходе онлайн-брифинга рассказал заместитель руководителя алтайского Роспотребнадзора Ульяна Калинина.
Как уже сообщал amic.ru, разрешение на проведение платных анализов ранее получили четыре частных медицинских центра Барнаула. Это "Галатея", "Хелми", "ДНК-Диагностика" и "Здоровье". Пока тесты проводит только один из них – "ДНК-Диагностика". Остальные пока ждут реагенты. Они должны поступить в ближайшие дни.
Ранее стало известно, что тест-системы получил Диагностический центр Алтайского края. Их, а также необходимые дезинфицирующие средства в рамках акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ предоставила одна из ведущих компаний-поставщиков медизделий региона "Хирон".
Решение о проведении бесплатного теста на коронавирус принимает медработник, также анализы берут в рамках предписания Роспотребнадзора. Тест проводят всем, кто вернулся из-за рубежа с признаками ОРВИ, контактировал с зараженными и людям с внебольничной пневмонией. Тестирование проходят медработники, у которых существует риск инфицирования COVID-19 на рабочих местах.
По данным на 20 апреля, в Алтайском крае подтверждены 86 случаев заболевания COVID-19.
Комментарии
А если не подтвердилось, можно не платить?
20.04.2020 16:05
- гость - Нельзя. На вас паникеров можно и нужно зарабатывать.
Или наоборот
И что толку что результат отрицательный! Через три дня он может быть и положительным.
Нужны качественные и доступные тесты на антитела. Безвозмездно готов сдать кровь при обнаружении антител к вирусу.
Узнать любопытно, но страшно.
Положим, ты сдал и оказалось что ты носитель ковида.
Тебя очень возлюбят все твои родственники, коллеги, соседи и продавцы магазинов где вы были за внезапный жесткий карантин в 2 недели.
А сколько стоит платный тест?
Инфекцию не обнаружили
Это ни о чем, надо сдавать повторный. Писали, что у кого то пятый тест показал. По пять раз сдадут, поддержат клиники в период кризиса
И что? Вспомните, сколько раз население сдавало на ВИЧ. Перед любым оперативным вмешательством( даже операции катаракты), при лечении в стационаре ит.д.и т.п.Для медкнижки, торговля, учителя. Всем. Независимо от возраста. Никто не возмущается "на нас зарабатывают".Надо- сдаем.
Цены теста.
Два раза задали вопрос про цену теста, а в ответ тишина
В период эпидемии никаких платных тестов быть не должно в принципе. Где все эти путины, франки и томенки? Как можно поощрять наживу на всеобщем бедствии? Понятно, что без необходимых затрат ничего не сделать, но беда общая, за неё и надо расплачиваться из общего кармана.
В период эпидемии никаких платных тестов быть не должно в принципе. Где все эти путины, франки и томенки? Как можно поощрять наживу на всеобщем бедствии? Понятно, что без необходимых затрат ничего не сделать, но беда общая, за неё и надо расплачиваться из общего кармана
вот это справедливо и правильно!
а также продукты в магазине,услуги строителей,электриков ,услуги автосервис и принципе автосалоны! гробы тоже бесплатные и услуги погребения ,и услуги женщин с низкой социальной ответственностью.
тады и деньги которые тут обсуждают тоже не нужны!если все бесплатно.
походу Коммунизм наступит!!!
если бы все сдали, то можно остановить пандемию
В период эпидемии никаких платных тестов быть не должно в принципе.
Вот и будут психически неустойчивые сдавать каждый день в течение полугода, в итоге опять перейдут на обследования "по показаниям". Тем более это не в вену лезть.
21.04.2020 08:24
- гость -
У нас прям столько много психов повёрнутых именно в эту сторону, что они смогу хоть какуюто нагрузку создать, не говоря уже о существенной, чтобы с тестами вот плохо сразу изза них стало.
Платно будет всё хорошо. Как и во всем.