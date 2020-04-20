Первые шесть платных тестов на коронавирус сделали в Алтайском крае

Первые шесть тестов на коронавирус сделали в частной клинике "ДНК-Диагностика" в Барнауле. Ни один из них не показал наличие вируса. Об этом 20 апреля в ходе онлайн-брифинга рассказал заместитель руководителя алтайского Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

Как уже сообщал amic.ru, разрешение на проведение платных анализов ранее получили четыре частных медицинских центра Барнаула. Это "Галатея", "Хелми", "ДНК-Диагностика" и "Здоровье". Пока тесты проводит только один из них – "ДНК-Диагностика". Остальные пока ждут реагенты. Они должны поступить в ближайшие дни.

Ранее стало известно, что тест-системы получил Диагностический центр Алтайского края. Их, а также необходимые дезинфицирующие средства в рамках акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ предоставила одна из ведущих компаний-поставщиков медизделий региона "Хирон".

Решение о проведении бесплатного теста на коронавирус принимает медработник, также анализы берут в рамках предписания Роспотребнадзора. Тест проводят всем, кто вернулся из-за рубежа с признаками ОРВИ, контактировал с зараженными и людям с внебольничной пневмонией. Тестирование проходят медработники, у которых существует риск инфицирования COVID-19 на рабочих местах.

По данным на 20 апреля, в Алтайском крае подтверждены 86 случаев заболевания COVID-19.