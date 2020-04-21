Добавился новый район. Карта распространения COVID-19 в Алтайском крае. Инфографика

На 21 апреля в Алтайском крае коронавирус лабораторно подтвержден у 127 человек. За минувшие сутки число заболевших выросло практически в полтора раза – на 41. COVID-19 выявили сразу у 37 человек в Змеиногорске. Это люди из контактного круга шахтера, который трудился на промплощадке Корболихинского рудника АО "Сибирь-Полиметаллы". У него коронавирус подтвердился 17 апреля. Всех заболевших перевезли в инфекционный госпиталь в Рубцовск.
Кроме того, впервые выявили COVID-19 в Родинском районе. Таким образом, география распространения вируса на сегодняшний день выглядит так:
53 заболевших – Барнаул;
38 заболевших – Змеиногорск;
по пять заболевших – Горняк, Павловский (Павловск, Шахи, Комсомольский) и Поспелихинский районы (Николаевка);
четверо заболевших – Рубцовский район (с. Веселоярск);
по трое заболевших – Бийск, Камень-на-Оби и Крутихинский район (Крутиха);
по двое заболевших – Первомайский (Логовское) и Советский (Советское) районы;
по одному заболевшему – Рубцовск, Заринск, Новоалтайск и Родинский район (Родино).
Комментарии
И все-таки непонятно, в Барнауле 53 заболевших или 49 человек?
Змеиногорск на второе место вышел из-за шахты
Интересно в Николаевке с чем связано сразу 5 человек?
В николаевке муж с вахты привез и семью наградил
Эта шняга приезжающая с курортов и вахт притащила нам заразу
в горняке тоже приезжий
Объясните, вот прям все заразившиеся на ИВЛ? По рассказам вылечившихся они даже и не поняли что болели. Как и все остальные диванные "икспэрты" делаю вывод, чем больше сидишь в замкнутом ограниченном пространстве, тем выше риск подцепить любую болячку. Лучше панамку на голову и на свежий воздух, пока снег не выпал.
Спасибо тем, кто делает такую карты. Очень интересно. Есть такое направление в общественной географии - "диффузия инноваций". С распространением вируса есть определенные аналогии.