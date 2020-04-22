ВОЗ прокомментировала версию о создании коронавируса в лаборатории

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прокомментировали гипотезу о вероятном происхождении коронавирусной инфекции в лаборатории, пишет Reuters.

Как заявила пресс-секретарь ВОЗ Фадела Чаиб, основной версией происхождения COVID-19 остается его передача от животного к человеку, поскольку все имеющиеся свидетельства говорят именно об этом. "Его не создали и не проводили с ним манипуляции", – резюмировала она.

Чаиб отметила, что исследователи еще не выявили, как вирусу удалось преодолеть видовой барьер и перейти от летучих мышей к людям. Предполагается, у COVID-19 был промежуточный "хозяин".

Ранее amic.ru сообщал, что американский телеканал Fox News заявил, что коронавирус возник в Уханьской лаборатории, а "нулевым пациентом" стал ее сотрудник. Позже официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь опроверг эту публикацию, ответив, что эта информация не подкреплена какими-либо доказательствами.