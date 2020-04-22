Греф считает, что не стоит раздавать деньги всем и каждому в период пандемии

У российских властей нет возможности выплачивать деньги населению в период пандемии. Вместо это нужно помогать наиболее пострадавшим от кризиса отраслям экономики, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью для "Сбербанк TV"
По оценкам Грефа, правительство может потратить на преодоление кризиса до 10% ВВП. Однако это должны быть не так называемые "вертолетные деньги", которые раздали бы всем и каждому. Вместо этого, по словам банкира, стоит помочь тем людям и компаниям, которые попали в сложную ситуацию из-за кризиса.
Ранее amic.ru сообщал, что председатель Счетной палаты Алексей Кудрин предупредил о том, что число безработных в России вырастет в три раза. По словам политика, проблемы бизнеса и падение спроса приведут к тому, что к концу 2020 года количество безработных в стране может достигнуть восьми миллионов.
Комментарии
вот жук противный
Вместо это нужно помогать наиболее пострадавшим от кризиса отраслям экономики
О да, конечно! А они очухаются и, в свою очередь, населению ценничек поднимут.
Ну Греф опять на дополнительную охапку дров в костёр, где его сжигать будут, наговорил.
Как можно быть таким тупым?! Эти деньги как раз быстрее всего и попадут в наиболее пострадавшие отрасли экономики, если их напрямую выдавать населению.
Тогда отказался бы от премий и бонусов, и зарплату с шестью нулями совесть позволяет, весь цирк похож на пир во время чумы
Надрели сытые морды, советующие безработному населению сидеть в клетках
Стоит, стоит.
Это сказал тот, кто был министром экономического развития России?
хороший человек, правильно, зачем народу деньги, пусть без денег сидят и не рыпаются на общий бюджет
Вся эта ситуация прям вывернула наружу всю беспомошность и наглость власти, а также вялость и покорность населения, достаточно НЕ закрывать пиво и алкашку и ВСЕ будут как стадо по кругу ходить и кивать
Не от большого ума он это говорит. Он бы еще это на площади во Владикавказе сказал, точно бы ноги не унес от туда.
Спасибо деду за Победу
Вы думаете он говорит что думает или хочет?
Он говорит что ему сказали говорить.
Всё правильно говорит Оскарыч. Деньги вам раздай сразу потратите их в Вайлбирис или на Алике на всякие китайские побрякушки. Тем самым деньги убегут в китайскую экономику, а жрать как было нечего - так и будет...
Либер-чмо
А разве Греф может по другому сказать, ведь решение принимает Путин - не согласишься и должность потеряешь! Опять идем своим путем - все цивилизованные страны деньги населению выделяют, но наша власть работы лишила, а деньги платить не хочет. Почему возможна такая ситуация - отсутствие выборов в стране....
Кому помогать? Бизнесам корешей? Да они эти деньги в офшоры выведут и все. А при раздаче денег мелкому бизнесу и людям деньги в экономику как раз и попадут. Не раздадут - люди сами брать их начнут.
Я представил, как эта довольная морда ест бутерброд с красной икрой и запивает дорогим вином, причмокиваю в это время рассуждает о том, что денег нет в бюджете...
нужно помогать наиболее пострадавшим от кризиса отраслям экономики, заявил глава Сбербанка Герман Греф
а-то
нужно срочно помочь деньгами сбербанку....
22.04.2020 10:35
- гость -
Где ты либерала увидел? Это номенклатура плоть от плоти с темным комсомольским прошлым.
Политик Алексей Навальный запустил петицию, в которой в том числе требует начать выплачивать деньги гражданам в период пандемии: по 20 тысяч рублей на взрослого и по 10 тысяч — на ребенка.
Нужно его поддержать - если петиция соберет миллионы голосов, то братва задумается...
10:53
АБОРИГЕН
Всё правильно, либерал - Вольтер, а это - кал.
22.04.2020 11:02
- гость -
Политик Алексей Навальный
Во-первых, какой он нафих политик? Клоун может быть, и то не уверен. Мифический "борец" с мифическим "режимом"...
Во-вторых, раздавать можно со своего кармана, а не с чужого. Остались деньги с Кировлеса - пусть вернёт народу...
22.04.2020 11:16
Вован газета
Никто не заставляет - голосуй против этого предложения - Греф в помощь!
22.04.2020 11:16
Вован газета
Клоун это ты!
Ты какого-то другого знаешь политика со здравыми идеями для народа, а не тупо желающим занять какое то кресло, где должность позволит решать вопросы имея с этого себе и мямлющими всякую дичь по поводу почему именно он там должен быть?
22.04.2020 11:37
месный
политика со здравыми идеями для народа
Повторюсь ещё раз, по моему мнению Алексей клоун и популист. Если такого человека пустить во власть, он своими необдуманными, но "красивыми" (для незрелых масс) идеями погубит не только то, что есть сейчас, но и профукает "последние штаны". Посмотрите на соседей, каким интересным вариантом был у них год назад Зеленский. Всё, сдулся хлопец!
Управление государством - это же не только экономика, поэтому будучи руководителем мелкой конторки не стоит переоценивать свои силы и считать себя готовым к управлению более высокого уровня не только сложности, но и ответственности.
Ещё раз: пустышка твой Навальный, стэндап комик, не более.
22.04.2020 12:04
Вован Газетов
Что значит пустить во власть - разве у нас уже путинская монархия, а не демократическая республика?!
а не демократическая республика?!
а-то
"демократия есть власть демократов", как говорят рф-овские провозащитники..
Во-вторых, раздавать можно со своего кармана, а не с чужого.
?! Вован из газеты, а фнб это чей карман, а ?)) Клоун - это ты.
Пустить во власть - это значить проголосовать за этого парня. И ничего большего. Не придумывайте и не додумывайте, всё-равно не знаете моего отношения к "путинской монархии" (это же надо так себе голову загадить).
12:50 слушай кадр, распоряжаться этими деньгами должен не Лёха, а тот кого народ выбрал распорядителем. Догоняшь?! Или сам хочешь "поуправлять"?
22.04.2020 10:32
Вован газета
Всё правильно говорит Оскарыч. Деньги вам раздай сразу потратите их в Вайлбирис или на Алике на всякие китайские побрякушки. Тем самым деньги убегут в китайскую экономику, а жрать как было нечего - так и будет...
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Что, еду будут заказывать на алике, хлеб-кефир?
Если бы раздавали деньги населению, народ тратил бы на неотложные нужды, питание, средства гигиены, лекарства.
Нет денег у потребителей - стоит экономика. Как выкачать кровь из живого организма. Нет крови - организм не работает.
22.04.2020 12:51
Вован газета
Всё предельно ясно с вами - тролль проговорился! Как можно проголосовать за парня, если в нарушение Конституции Навального не регистрируют в кандидаты?!
Так он не скрываясь называет простых россиян серой массой.
22.04.2020 12:55
Иосиф Абрамов
Отжигаете не по детски - когда и кого народ назначил распоряжаться ФНБ?! Неужели МВФ?!
Вовану Г.
+++++++++++++
босьминога - логинься уж ,член в партии "Яблоко" ,он же Лёха -само время огрести по самое не хочу.
22.04.2020 13:40
CALIBR
Обидные вещи пишите, Яблочник это я, гость от 22.04.2020 13:06...
роттенбергу бы помочь
22.04.2020 12:04
Вован Газетов
Сразу понятно что не знаешь о чем говоришь. Не знаешь его экономической программы, не знаешь чем занимается сам Навальный а чем ФБК. Не знаешь что кроме Навального так много грамотных и молодых специалистов. Откуда тебе дураку про это всё знать, тебя портянки хватает только на то чтобы телевизор с выражением пересказывать.
Китайцам и американцам выплатили более 1000 долларов каждому и ничего там не рухнуло.
22.04.2020 14:37
АБОРИГЕН
+100500
США: Оплата медстраховок, разовые выплаты тем, у кого доход не выше $75 тыс. в год — по $1200 на взрослого и по $500 на ребенка.
Китай: Единоразовая субсидия в 1200 долларов каждому жителю КНР и дополнительные выплаты тем, кто получает пособие.
Австралия: 117 тыс. семей, для которых предусмотрены социальные пособия или пенсии, получат единовременные выплаты в размере 489 долларов.
Гонконг: Правительство Гонконга тоже решило выплатить каждому гражданину по 10 тысяч гонконгских долларов (около 1300 долларов США).
Греция: Разовое пособие 800 евро (70,5 тысяч рублей). На каждого ребенка — по 90 евро (10 тысяч рублей) на питание в период с 11 марта по 4 мая в качестве альтернативы школьному питанию. Кредитные каникулы на 3 месяца. Государство берет на себя оплату медстраховки и оплачивает 60% аренды жилья – если это единственное жилье человека.
22.04.2020 13:48
- гость -
Обидные вещи пишите, Яблочник это я, гость от 22.04.2020 13:06...
+++++++++++++
босьминога , ты такой же яблочник , как я - белая роза на снегу.
22.04.2020 15:06
- гость -
Китайцам и американцам выплатили более 1000 долларов каждому и ничего там не рухнуло.
Т.е. основной движущий фактор - это халява. Я правильно вас (всех) понял?
Вован Газетов
Т.е. основной движущий фактор - это халява. Я правильно вас (всех) понял?
___________
Верните украденное и не вами заработанное едрилки.