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Греф считает, что не стоит раздавать деньги всем и каждому в период пандемии

, ИА "Амител"
По мнению банкира, нужно помогать отраслям экономики
Фото: pr-bank.ru

Фото: pr-bank.ru

У российских властей нет возможности выплачивать деньги населению в период пандемии. Вместо это нужно помогать наиболее пострадавшим от кризиса отраслям экономики, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью для "Сбербанк TV"

По оценкам Грефа, правительство может потратить на преодоление кризиса до 10% ВВП. Однако это должны быть не так называемые "вертолетные деньги", которые раздали бы всем и каждому. Вместо этого, по словам банкира, стоит помочь тем людям и компаниям, которые попали в сложную ситуацию из-за кризиса.

Ранее amic.ru сообщал, что председатель Счетной палаты Алексей Кудрин предупредил о том, что число безработных в России вырастет в три раза. По словам политика, проблемы бизнеса и падение спроса приведут к тому, что к концу 2020 года количество безработных в стране может достигнуть восьми миллионов. 

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

22.04.2020 09:50
- гость -

вот жук противный

22.04.2020 09:51
- гость -

Вместо это нужно помогать наиболее пострадавшим от кризиса отраслям экономики

О да, конечно! А они очухаются и, в свою очередь, населению ценничек поднимут.

22.04.2020 09:52
АБОРИГЕН

Ну Греф опять на дополнительную охапку дров в костёр, где его сжигать будут, наговорил.
Как можно быть таким тупым?! Эти деньги как раз быстрее всего и попадут в наиболее пострадавшие отрасли экономики, если их напрямую выдавать населению.

22.04.2020 09:54
- гость -

Тогда отказался бы от премий и бонусов, и зарплату с шестью нулями совесть позволяет, весь цирк похож на пир во время чумы

22.04.2020 09:55
- гость -

Надрели сытые морды, советующие безработному населению сидеть в клетках

22.04.2020 09:58
- гость -

Стоит, стоит.

22.04.2020 09:59
- гость -

Это сказал тот, кто был министром экономического развития России?

22.04.2020 10:01
точный

хороший человек, правильно, зачем народу деньги, пусть без денег сидят и не рыпаются на общий бюджет

22.04.2020 10:02
- гость -

Вся эта ситуация прям вывернула наружу всю беспомошность и наглость власти, а также вялость и покорность населения, достаточно НЕ закрывать пиво и алкашку и ВСЕ будут как стадо по кругу ходить и кивать

22.04.2020 10:09
Гость

Не от большого ума он это говорит. Он бы еще это на площади во Владикавказе сказал, точно бы ноги не унес от туда.

22.04.2020 10:13
- гость -

Спасибо деду за Победу

22.04.2020 10:17
- гость -

Вы думаете он говорит что думает или хочет?
Он говорит что ему сказали говорить.

22.04.2020 10:32
Вован газета

Всё правильно говорит Оскарыч. Деньги вам раздай сразу потратите их в Вайлбирис или на Алике на всякие китайские побрякушки. Тем самым деньги убегут в китайскую экономику, а жрать как было нечего - так и будет...

22.04.2020 10:35
- гость -

Либер-чмо

22.04.2020 10:46
- гость -

А разве Греф может по другому сказать, ведь решение принимает Путин - не согласишься и должность потеряешь! Опять идем своим путем - все цивилизованные страны деньги населению выделяют, но наша власть работы лишила, а деньги платить не хочет. Почему возможна такая ситуация - отсутствие выборов в стране....

22.04.2020 10:46
- гость -

Кому помогать? Бизнесам корешей? Да они эти деньги в офшоры выведут и все. А при раздаче денег мелкому бизнесу и людям деньги в экономику как раз и попадут. Не раздадут - люди сами брать их начнут.

22.04.2020 10:49
Гость

Я представил, как эта довольная морда ест бутерброд с красной икрой и запивает дорогим вином, причмокиваю в это время рассуждает о том, что денег нет в бюджете...

22.04.2020 10:51
- гость -

нужно помогать наиболее пострадавшим от кризиса отраслям экономики, заявил глава Сбербанка Герман Греф

а-то
нужно срочно помочь деньгами сбербанку....

22.04.2020 10:53
АБОРИГЕН

22.04.2020 10:35
- гость -
Где ты либерала увидел? Это номенклатура плоть от плоти с темным комсомольским прошлым.

22.04.2020 11:02
- гость -

Политик Алексей Навальный запустил петицию, в которой в том числе требует начать выплачивать деньги гражданам в период пандемии: по 20 тысяч рублей на взрослого и по 10 тысяч — на ребенка.

Нужно его поддержать - если петиция соберет миллионы голосов, то братва задумается...

22.04.2020 11:10
- гость -

10:53
АБОРИГЕН
Всё правильно, либерал - Вольтер, а это - кал.

22.04.2020 11:16
Вован газета

22.04.2020 11:02
- гость -
Политик Алексей Навальный

Во-первых, какой он нафих политик? Клоун может быть, и то не уверен. Мифический "борец" с мифическим "режимом"...
Во-вторых, раздавать можно со своего кармана, а не с чужого. Остались деньги с Кировлеса - пусть вернёт народу...

22.04.2020 11:27
- гость -


22.04.2020 11:16
Вован газета

Никто не заставляет - голосуй против этого предложения - Греф в помощь!

22.04.2020 11:37
месный

22.04.2020 11:16
Вован газета

Клоун это ты!

Ты какого-то другого знаешь политика со здравыми идеями для народа, а не тупо желающим занять какое то кресло, где должность позволит решать вопросы имея с этого себе и мямлющими всякую дичь по поводу почему именно он там должен быть?

22.04.2020 12:04
Вован Газетов

22.04.2020 11:37
месный
политика со здравыми идеями для народа

Повторюсь ещё раз, по моему мнению Алексей клоун и популист. Если такого человека пустить во власть, он своими необдуманными, но "красивыми" (для незрелых масс) идеями погубит не только то, что есть сейчас, но и профукает "последние штаны". Посмотрите на соседей, каким интересным вариантом был у них год назад Зеленский. Всё, сдулся хлопец!
Управление государством - это же не только экономика, поэтому будучи руководителем мелкой конторки не стоит переоценивать свои силы и считать себя готовым к управлению более высокого уровня не только сложности, но и ответственности.
Ещё раз: пустышка твой Навальный, стэндап комик, не более.

22.04.2020 12:08
- гость -


22.04.2020 12:04
Вован Газетов

Что значит пустить во власть - разве у нас уже путинская монархия, а не демократическая республика?!

22.04.2020 12:31
- гость -

а не демократическая республика?!

а-то
"демократия есть власть демократов", как говорят рф-овские провозащитники..

22.04.2020 12:50
- гость -

Во-вторых, раздавать можно со своего кармана, а не с чужого.

?! Вован из газеты, а фнб это чей карман, а ?)) Клоун - это ты.

22.04.2020 12:51
Вован газета

Пустить во власть - это значить проголосовать за этого парня. И ничего большего. Не придумывайте и не додумывайте, всё-равно не знаете моего отношения к "путинской монархии" (это же надо так себе голову загадить).

22.04.2020 12:55
Иосиф Абрамов

12:50 слушай кадр, распоряжаться этими деньгами должен не Лёха, а тот кого народ выбрал распорядителем. Догоняшь?! Или сам хочешь "поуправлять"?

22.04.2020 12:55
- гость -

22.04.2020 10:32
Вован газета
Всё правильно говорит Оскарыч. Деньги вам раздай сразу потратите их в Вайлбирис или на Алике на всякие китайские побрякушки. Тем самым деньги убегут в китайскую экономику, а жрать как было нечего - так и будет...
------------------------
Что, еду будут заказывать на алике, хлеб-кефир?
Если бы раздавали деньги населению, народ тратил бы на неотложные нужды, питание, средства гигиены, лекарства.
Нет денег у потребителей - стоит экономика. Как выкачать кровь из живого организма. Нет крови - организм не работает.

22.04.2020 13:06
- гость -


22.04.2020 12:51
Вован газета

Всё предельно ясно с вами - тролль проговорился! Как можно проголосовать за парня, если в нарушение Конституции Навального не регистрируют в кандидаты?!

22.04.2020 13:19
гость

Так он не скрываясь называет простых россиян серой массой.

22.04.2020 13:23
- гость -


22.04.2020 12:55
Иосиф Абрамов

Отжигаете не по детски - когда и кого народ назначил распоряжаться ФНБ?! Неужели МВФ?!

22.04.2020 13:40
CALIBR

Вовану Г.
+++++++++++++
босьминога - логинься уж ,член в партии "Яблоко" ,он же Лёха -само время огрести по самое не хочу.

22.04.2020 13:48
- гость -


22.04.2020 13:40
CALIBR

Обидные вещи пишите, Яблочник это я, гость от 22.04.2020 13:06...

22.04.2020 13:49
гость

роттенбергу бы помочь

22.04.2020 14:37
АБОРИГЕН

22.04.2020 12:04
Вован Газетов

Сразу понятно что не знаешь о чем говоришь. Не знаешь его экономической программы, не знаешь чем занимается сам Навальный а чем ФБК. Не знаешь что кроме Навального так много грамотных и молодых специалистов. Откуда тебе дураку про это всё знать, тебя портянки хватает только на то чтобы телевизор с выражением пересказывать.

22.04.2020 15:06
- гость -

Китайцам и американцам выплатили более 1000 долларов каждому и ничего там не рухнуло.

22.04.2020 15:10
- гость -

22.04.2020 14:37
АБОРИГЕН

+100500

22.04.2020 15:56
- гость -

США: Оплата медстраховок, разовые выплаты тем, у кого доход не выше $75 тыс. в год — по $1200 на взрослого и по $500 на ребенка.

Китай: Единоразовая субсидия в 1200 долларов каждому жителю КНР и дополнительные выплаты тем, кто получает пособие.

Австралия: 117 тыс. семей, для которых предусмотрены социальные пособия или пенсии, получат единовременные выплаты в размере 489 долларов.

Гонконг: Правительство Гонконга тоже решило выплатить каждому гражданину по 10 тысяч гонконгских долларов (около 1300 долларов США).

Греция: Разовое пособие 800 евро (70,5 тысяч рублей). На каждого ребенка — по 90 евро (10 тысяч рублей) на питание в период с 11 марта по 4 мая в качестве альтернативы школьному питанию. Кредитные каникулы на 3 месяца. Государство берет на себя оплату медстраховки и оплачивает 60% аренды жилья – если это единственное жилье человека.

22.04.2020 17:47
CALIBR

22.04.2020 13:48
- гость -
Обидные вещи пишите, Яблочник это я, гость от 22.04.2020 13:06...
+++++++++++++
босьминога , ты такой же яблочник , как я - белая роза на снегу.

23.04.2020 08:23
Вован Газетов

22.04.2020 15:06
- гость -
Китайцам и американцам выплатили более 1000 долларов каждому и ничего там не рухнуло.

Т.е. основной движущий фактор - это халява. Я правильно вас (всех) понял?

23.04.2020 13:44
Дядька

Вован Газетов

Т.е. основной движущий фактор - это халява. Я правильно вас (всех) понял?
___________

Верните украденное и не вами заработанное едрилки.

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