Число заражений COVID-19 в России приблизилось к 58 тысячам

На утро 22 апреля в России подтверждено еще 5236 новых случаев инфицирования COVID-19, а общее число зараженных достигло 57 999, информирует федеральный оперативный штаб.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 57 человек. Всего с начала эпидемии в стране погибло 513 человек.

Выздоровело за последние 24 часа 547 пациентов, в общей сложности излечилось 4420 пациентов.

В Алтайском крае COVID-19 диагностировали у 136 человек, 13 человек уже выписали из медицинских учреждений. В Республике Алтай у девяти местных жителей подтвержден COVID-19. С начала эпидемии в обоих регионах никто не погиб.