Коронавирус пробрался еще в два района Алтайского края. Инфографика

На 22 апреля в Алтайском крае коронавирус лабораторно подтвержден у 136 человек. За минувшие сутки число заболевших увеличилось на девять человек. Четыре случая выявили в Барнауле, по одному – в Змеиногорске, Рубцовске и Поспелихинском районе.

Кроме того, впервые зарегистрирован COVID-19 в райцентре Троицкого района и в селе Верх-Марушка Целинного района. Таким образом, география распространения вируса на сегодняшний день выглядит так:

Барнаул – 57 заболевших;

Змеиногорск – 39;

Поспелихинский район – 6;

Горняк, Павловский (Павловск, Шахи, Комсомольский) – по 5;

Рубцовский район (с. Веселоярск) – 4;

Бийск, Камень-на-Оби и Крутихинский район (Крутиха) – по 3;

Рубцовск, Первомайский (Логовское) и Советский (Советское) районы – по 2;

Заринск, Новоалтайск и Родинский район (п. Мирный) – по 1.