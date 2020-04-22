Коронавирус пробрался еще в два района Алтайского края. Инфографика

На 22 апреля в Алтайском крае коронавирус лабораторно подтвержден у 136 человек. За минувшие сутки число заболевших увеличилось на девять человек. Четыре случая выявили в Барнауле, по одному – в Змеиногорске, Рубцовске и Поспелихинском районе.
Кроме того, впервые зарегистрирован COVID-19 в райцентре Троицкого района и в селе Верх-Марушка Целинного района. Таким образом, география распространения вируса на сегодняшний день выглядит так:
Барнаул – 57 заболевших;
Змеиногорск – 39;
Поспелихинский район – 6;
Горняк, Павловский (Павловск, Шахи, Комсомольский) – по 5;
Рубцовский район (с. Веселоярск) – 4;
Бийск, Камень-на-Оби и Крутихинский район (Крутиха) – по 3;
Рубцовск, Первомайский (Логовское) и Советский (Советское) районы – по 2;
Заринск, Новоалтайск и Родинский район (п. Мирный) – по 1.
Комментарии
в с. Троицкое разве глубокий анализ не опроверг предварительный, там же поставили в итоге туберкулез. Может amic стоит сделать запрос в ЦРБ и внести ясность по этому вопросу. Также по Верх-Марушке, разве вчера вечером не пришли данные углубленного изучения и диагноз не был опровергнут? Хотелось бы узнать ответы на эти вопросы.
ни чего не умеют только им саскоб делать