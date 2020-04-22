В России не будут поверять счетчики до 2021 года

Правительство России из-за сложившейся ситуации с коронавирусом разрешило не поверять бытовые счетчики до 1 января 2021 года, даже если срок их поверки уже истек, сообщается на сайте Росстандарта.

В агентстве подчеркнули, что управляющие и ресурсоснабжающие компании продолжат принимать показания приборов, но штрафы и пени взыскивать не будут. Соответствующие разъяснения уже направили организациям, которые проверяют счетчики.

Росстандарт и Росаккредитация также предупредили граждан о мошенниках на рынке услуг, которые распространяют ложную информацию об обязательной поверке счетчиков в этом году.