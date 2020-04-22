В России не будут поверять счетчики до 2021 года

Правительство России из-за сложившейся ситуации с коронавирусом разрешило не поверять бытовые счетчики до 1 января 2021 года, даже если срок их поверки уже истек, сообщается на сайте Росстандарта.
В агентстве подчеркнули, что управляющие и ресурсоснабжающие компании продолжат принимать показания приборов, но штрафы и пени взыскивать не будут. Соответствующие разъяснения уже направили организациям, которые проверяют счетчики.
Росстандарт и Росаккредитация также предупредили граждан о мошенниках на рынке услуг, которые распространяют ложную информацию об обязательной поверке счетчиков в этом году.
Комментарии
Вчера хмырь какой то ходил счетчики смотрел...
даже если срок их поверки уже истек,
Вы хоть узнали бы для начала:
если истек срок в январе, феврале или в марте то автоматически ВЦ не продлевает их срок. Автоматически программа продлила все счетчики только те у которых срок поверки начиная с АПРЕЛЯ 2020г до 31 декабря 2020г
уже звонят люди у которых сч зимой закрылся и требуют продлить до конца года
ЭТО НЕ ТАК
интересно, а БАРНАУЛГОРГАЗ решится на подобное???? А то лезут с проверками в надежде деньжат "срубить" по лёгкому....
бггг, мне тож сегодня звонили и убеждали в необходимости проверки. Сказали что у них все сотрудники ежедневно проходят мед. осмотр и бояться их не стоит.
ПОСЛАЛ ЛЕСОМ, до окончания пандемии))))))))