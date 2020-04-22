Мантуров: Алтайскому краю стоит активнее закупать средства защиты от COVID-19

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров призвал регионы страны активнее закупать средства индивидуальной защиты от коронавируса. В критической ситуации быстро обеспечить их не получится, считает министр, слова которого передает ТАСС.

"К сожалению, с некоторыми регионами эта работа складывается не столь продуктивно. Например, Амурская область – ноль закупок, Республика Алтай – ноль закупок, Тыва – ноль закупок, Алтайский край заказал впервые 2 тысячи костюмов. Может быть, они решают эту проблему самостоятельно, но при этом ни в правительстве, ни в информационном центре по коронавирусу такой информации, к сожалению, нет", – рассказал Мантуров.

Министр отметил, что с этой проблемой нужно обязательно разобраться, потому что в случае резкого ухудшения эпидемиологической обстановки быстро обеспечить эти регионы необходимыми средствами защиты будет невозможно.

По последним данным, в Алтайском крае COVID-19 подтвержден у 136 человек. За минувшие сутки выявлено девять заболевших. В Республике Алтай коронавирус диагностировали у девяти человек.