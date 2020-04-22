Алтайский край получит дополнительные аппараты ИВЛ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко доложил премьер-министру Михаилу Мишустину о готовности региональной системы здравоохранения к борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба краевой администрации.
Во время видеоконференции Томенко рассказал, что в Алтайском крае уже развернуто 1176 коек для пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. 869 из них обеспечены кислородом, в том числе 157 реанимационных коек укомплектованы аппаратами ИВЛ. Как заявил Виктор Томенко, сейчас планируется развернуть 1634 койки.
Всего в медучреждениях есть 669 аппаратов ИВЛ, 303 из которых используются для неотложной помощи. "Таким образом, мы сможем мобилизовать 366 аппаратов ИВЛ и рассчитываем на эти силы", – подчеркнул губернатор.
Также стало известно, что дополнительно в регион доставят 195 аппаратов ИВЛ. Первая партия из 33 штук ожидается в мае.
Как уже сообщал amic.ru, по данным на 22 апреля, в Алтайском крае подтверждены 136 случаев заражения коронавирусом. 13 человек вылечились и выписаны из больницы.
Комментарии
Ну вот министр по профилю работать начнёт, закупками заниматься .
А кто будет на них работать? Укомплектованность врачами в стационарах 50%, а в некоторых медорганизациях и еще ниже. На имеющихся аппаратах работать некому, а на дополнительных будут работать гинекологи и хирурги?
Зачем закупать, со всех црб аппараты свезли в город, солить их что ли
Не со складов залежалые как во Владимире?
Молодцы,если правда такое количество закупят