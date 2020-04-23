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Отделался испугом. Верховный суд пояснил, когда можно штрафовать из-за COVID-19

, ИА "Амител"
Наказание должно быть по возможности более мягким

Президиум Верховного суда России накануне опубликовал обзор практики, связанной с распространением коронавируса. По мнению ВС РФ, суды не должны наказывать по статье КоАП людей, которые отошли от места проживания слишком далеко или находились на улице без веской причины. Как еще рекомендовано трактовать спорные нормы  – в обзоре amic.ru.

Под действие статей КоАП попадают нарушения правил поведения, установленных как правительством РФ, так и дополнительными ограничениями, вводимыми региональными властями, говорится в документе.

Просто вышел погулять

До сих пор суды, как правило, использовали ст. 6.3 КоАП для квалификации действий людей, не обязанных соблюдать карантин, но отошедших слишком далеко от дома. Так, в Москве на днях суд приговорил к штрафам 15 тысяч рублей девятерых молодых людей, которые отказывались покидать интернет-кафе более чем в 500 м от мест их проживания. Всего за неполную прошлую неделю за нарушение режима самоизоляции москвичам выписали штрафов на 50 млн рублей; полицейские составили около 12 тысяч протоколов.

Ч. 2 ст. 6.3 КоАП ("Нарушение самоизоляции") предполагает наказание: для граждан – до 40 тысяч рублей, для должностных лиц / ИП – до 150 тысяч (и приостановка деятельности на срок до 90 дней), для юрлиц – до 500 тысяч рублей (и приостановка деятельности на срок до 90 дней).

Однако ВС полагает, что суды не должны наказывать граждан по статье 6.3 КоАП ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения"), которые отошли от места проживания слишком далеко или находились на улице без веской причины. Эта рекомендация касается лишь тех, кто не был поставлен на учет как инфицированный коронавирусом или контактировавший с больными.

Административной ответственности по этой статье КоАП в связи с угрозой распространения COVID-19 подлежат люди с подозрением на инфекцию, лица, прибывшие в Россию из неблагополучных стран, те, кто контактировал с заболевшими или теми, у кого подозрение на коронавирус. Кстати, на прошлой неделе двух нарушителей режима самоизоляции в Алтайском крае оштрафовали на 15 тысяч рублей. Оба вернулись из-за границы и не собирались сидеть дома положенные две недели.

Справедливо и соразмерно

Люди, которые нарушили режим самоизоляции, введенный в большинстве субъектов России, а также юрлица или ИП, продолжившие работу после ввода ограничений, должны быть привлечены к ответственности по другой норме – ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения"), сказано в документе. Максимальное наказание для граждан – до 30 тысяч рублей, для должностных лиц и ИП – до 50 тысяч рублей, для юрлиц – до 300 тысяч рублей.

Одновременно ВС указал, что ст. 20.6.1 предусматривает такую санкцию, как предупреждение. Оно может быть назначено любому гражданину, должностному лицу, индивидуальному предпринимателю или юрлицу в зависимости от конкретных обстоятельств дела. Само же наказание должно отвечать требованиям пропорциональности, справедливости и соразмерности.

Добавим, в Алтайском крае по состоянию на середину апреля зарегистрировано более 600 нарушителей режима самоизоляции. Полицейские провели около 40 тысяч проверок соблюдения режима самоизоляции. Составлено несколько десятков административных протоколов по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.

Заметно, что пока штрафы не слишком помогают в борьбе с нарушителями режима самоизоляции. Властям и полиции остается уповать на сознательность жителей, последним же необходимо набраться терпения и переждать ограничительные меры в связи с угрозой распространения коронавируса. Особенно актуальным это выглядит для крупных городов.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

23.04.2020 10:26
krash

"Радостно" то как читать, родственники вот в германии рассказали, как сидят дома, их обеспечивает государство, а страна "победитель" штрафами людей обложила, чтобы последнее отобрать. Стыдно и обидно за наших дедов, не за это они воевали....

23.04.2020 10:33
- гость -

23.04.2020 10:26
krash А как с вами еще поступать!? Вы плешивые тащите заразу во все стороны а потом хнычите. Одни за пивом другие на шашлыки. А так хоть малехо денег с овец собрать, учитывая курс нефти, главная нефть становится ходячие овцы по улицам....

23.04.2020 10:35
- гость -

Справедливо и соразмерно! вместо 40к всего 30 за попытку накормить семью выйдя на работу.

23.04.2020 10:40
- гость -

"Люди, которые нарушили режим самоизоляции, введенный в большинстве субъектов России, а также юрлица или ИП, продолжившие работу после ввода ограничений, должны быть привлечены к ответственности по другой норме – ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения", сказано в документе".

Статья о ЧС, а наказывать будут при нарушении режима самоизоляции - на произвол нацеливают?!

23.04.2020 11:00
- гость -

дай селметит людям

23.04.2020 11:15
CALIBR

Однако ВС полагает, что суды не должны наказывать граждан по статье 6.3 КоАП ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения", которые отошли от места проживания слишком далеко или находились на улице без веской причины. Эта рекомендация касается лишь тех, кто не был поставлен на учет как инфицированный коронавирусом или контактировавший с больными.
++++++++++++++
Решение ВС должно нести утверждение от слова "Постановляет" , а не "полагает" и "рекомендует"
Последнее - издевательство над законом,а именно : можно выполнять,а можно и нет ,ибо "рекомендация"

23.04.2020 11:20
- гость -

С одной стороны, контактировавшим с зараженным может стать любой, но с другой, необходимы доказательства, что ты контактировал. Каким образом это будет делаться? Следаки с ума не сойдут, разбирая все дела? В противном случае, это называется лжесвидетельствование и карается уже не по КоАП, а по УК. Даже если я видел кого-то из зараженных, докажите, что я находился в небезопасной зоне? Линейку возьмете и будете проводить следственный эксперимент?

23.04.2020 11:40
А что еще добавить


23.04.2020 10:26
krash

"Радостно" то как читать, родственники вот в германии рассказали, как сидят дома, их обеспечивает государство, а страна "победитель" штрафами людей обложила, чтобы последнее отобрать. Стыдно и обидно за наших дедов, не за это они воевали....

23.04.2020 11:53
krash

23.04.2020 10:33
- гость - до оскорблений опускаться - по себе не суди. я за месяц третий раз только на работу приехал, и то по пробке. Попросили сидеть дома, сижу дома, огород копаю, ремонт делаю (доставка товаров работает отлично), а вот такие балоболы как ты как раз таки и таскаются по пивнушкам, судя поманере написания.

23.04.2020 13:48
комрад

Тупорылый суд. В конституции четко прописано про свободу передвижения. Также там прописано про ЧС и карантин. При вводе ЧС и карантина все трудовые договоры разрываются (почитайте свой трудовой договор) и власти берут на себя финансирование людей. Сейчас не действует ни то, ни другое, поэтому граждане имеют право свободно передвигаться, а самоизоляция - это произвол власти. Нет такого понятия как угроза. Есть либо ЧС либо его нет.

23.04.2020 16:01
Георгий

Постоянно читаю про "растаскивание заразы", ответьте на один вопрос - вы когда слегка простудились или у вас обычный грипп, который протекает в легкой форме - вы сидите дома и не ходите на работу? - если ответ - ДА, то вы скорее получаете зарплату за просто так, и вы можете себе позволить не работать, или оформить оплачиваемый больничный.

А есть люди которые не могут себе этого позволить, в виду сложившихся жизненных обстоятельств, не от хорошей жизни - множество пенсионеров продолжает работать.

Так вот вы, кто пишет про "заразу", подумайте на тему того - сколько человек заразилось, сколько выздоровело, у скольких людей коронавирус протекал легко, у скольких тяжело, а сколько людей погибло, НО! НО! и ЕЩЕ РАЗ НО! Сколько людей умерло от COVID-19? - Ответ - 0, умирали от всего чего угодно но не от нового вируса: пневмонии, хронического бронхита и сахарного диабета и прочего. При осложнениях обычного гриппа - так же можно умереть от перечисленных болезней.

Нужно принимать меры по поддержке медицины, выявить группу риска, и их изолировать от любого возможного воздействия вирусной инфекции: организация доставки продуктов питания такой группе лиц и любых потребностей, средств защиты и возможность выходить на улицу (возможно, что то типа санаторного лечения, в общем организовать что то вроде программы "доступная среда", которая для людей с ограниченными способностями) - зачем подозрительных садить в обсервацию в санатории - они вернулись из очаговых стран и чувствуют себя прекрасно - здоровые как буйволы, а будем на них тратить деньги.

Если речь идет о том что человек в группе риска, но он занимает такую должность, при которой его отсутствие для жизненно важных отраслей промышленности может привести к коллапсу (например, атомная энергетика, или энергетика в целом, диспетчера) - то о них так же необходимо проявить заботу, государство, работодатель, так же как медиков, беречь и уважать.

23.04.2020 16:07
Георгий

Каждый человек сам выбирает себе путь: если он считает что находится в группе риска, боится заболеть - пусть сидит дома, если необходимы продукты и другие вещи - доставка, или средства защиты. А если не боится и является разумным человеком - в места массового скопления он не пойдет, а пойдет в парк погулять, там где просторы позволяют, поедет на машине, не полезет в заполненный транспорт, пройдет пешком.

Нужно менять сознание людей, социальная реклама, например. А попытки ввода штрафов наоборот, развивают злобу, которая скоро может вырваться наружу.

23.04.2020 16:15
Георгий

По поводу пивнушек: категорически против них.
Люди которые шарятся по данным забегаловкам, как правило, не адекватные и имеют "букет" проблем со здоровьем. Если они заразятся и отчалят в мир иной, я не расстроюсь, вот только бы наша доблестная полиция защитила остальных от небольшого количества здоровых пьяниц. Опять же нормальные люди пьют пиво в пивных барах (ресторанах), покупают в магазине и распивают дома или на природе. Повторюсь, только отморозки бухают на детских площадках и на лавочках во дворе.

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