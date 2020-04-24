Житель Алтая заплатит штраф за фейк о коронавирусе

Полицейские Республики Алтай задержали 39-летнего мужчину, который распространял недостоверную информацию в WhatsApp. В голосовом сообщении говорилось, что на территории Кош-Агачского района якобы находится зараженный COVID-19 человек.

В отношении задержанного составили административный протокол. Мировой суд признал мужчину виновным и оштрафовал его на 30 тысяч рублей.

Как уже сообщал amic.ru, ранее за подобное нарушение оштрафовали вице-спикера Чемальского райсовета Юрия Корнеева. Он стал автором фейка о пожилой женщине, якобы зараженной коронавирусом, которая приехала в Чемал из Алтайского края.

В республиканском МВД напоминают, что за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации, создающей угрозу безопасности, предусмотрена административная ответственность.