В Барнауле продают четырехкомнатную квартиру с бассейном и сауной

В Барнауле продают четырехкомнатную квартиру с бассейном, которая занимает первый и цокольный этаж дома. Об этом сообщает "Алтайский портал недвижимости".

Квартира расположилась на Змеиногорском тракте, 71а/6, ее общая площадь – почти 200 квадратных метров. В планировку входят три спальни, гостиная с открытой лоджией, кухня, два санузла и балкон.

Но главная изюминка дома – релакс-зона. Хозяева оборудовали трехметровый бассейн, сауну с душевой и большую комнату отдыха. В ней установлены музыкальные инструменты и микрофоны, которые позволяют проводить домашние концерты.

Территория жилого комплекса огорожена и охраняется. Здесь есть участок хвойного леса, детские площадки, фонтаны, места для выгула собак, крытая парковка и даже теннисный корт.

Общая стоимость квартиры – 20 миллионов рублей, однако собственник готов продать первый этаж отдельно – за 15 миллионов.