В Барнауле продают четырехкомнатную квартиру с бассейном и сауной

В Барнауле продают четырехкомнатную квартиру с бассейном, которая занимает первый и цокольный этаж дома. Об этом сообщает "Алтайский портал недвижимости".
Квартира расположилась на Змеиногорском тракте, 71а/6, ее общая площадь – почти 200 квадратных метров. В планировку входят три спальни, гостиная с открытой лоджией, кухня, два санузла и балкон.
Но главная изюминка дома – релакс-зона. Хозяева оборудовали трехметровый бассейн, сауну с душевой и большую комнату отдыха. В ней установлены музыкальные инструменты и микрофоны, которые позволяют проводить домашние концерты.
Территория жилого комплекса огорожена и охраняется. Здесь есть участок хвойного леса, детские площадки, фонтаны, места для выгула собак, крытая парковка и даже теннисный корт.
Общая стоимость квартиры – 20 миллионов рублей, однако собственник готов продать первый этаж отдельно – за 15 миллионов.
Комментарии
Миллионов 5 придётся скинуть до рыночной.
Абсолютно бесполезное имущество. За эти деньги (и даже в 2 раза меньшие) можно приобрести охренительный дом, в котором и бассейн, и баня с сауной, и площадь поболее, но главное несколько парковочных мест или гараж на несколько машин. Да и гостевой домик.
трехметровый бассейн
Омывальня какая-то
24.04.2020 12:11
Дмитрий
Ну ты и трепло...
100тыс/кв.м - удачи владельцу. Даже урезав за "опт" в пополам цену - долго будет продаваться.
24.04.2020 12:11
Дмитрий
Точно!
Цена нереальная. Ремонт убогий. 1 этаж. Фантазёры какие то. За такие деньги можно купить ровно 2 таких квартиры в этом районе.
Все элементарно заходишь на авито и прочие и смотришь что то похожее. Затем смотришь что у тебя лучше проданного во всем и устанавливаешь цену.
Мнение "риелтеров" не интересует в принципе. Большая часть из них жулики, которые готовы обуть стариков, инвалидов, многодетных и кого угодно.
А еще собственник забыл упомянуть, что находится в процедуре банкротства, и оценка квартиры совсем иная, и продаваться будет на аукционе. Инфа на сайте арбитража и федресурс
Денег нет,хоть помечтайте)
Таких клоунов скоро половина Барнаула будет. Я удивлюсь, что эту квартиру они за 6 миллионов даже продадут.. Скоро квартиры воообще ничего не будут стоить.. Как и жизнь человеческая.