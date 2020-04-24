Еще три человека вылечились от коронавируса в Алтайском крае

За последние сутки в Алтайском крае вылечились от COVID-19 и были выписаны из больниц еще три человека. У одного из них болезнь протекала в тяжелой форме, информирует региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Как отмечается, в целом по региону на 24 апреля излечились 18 человек, среди них – один ребенок. Все пациенты проходили лечение в городских больницах № 5 и № 11.

"Пациенты прошли полный курс лечения и после двукратного отрицательного теста на коронавирус смогли покинуть больницу", – резюмировали в оперштабе.

По последним данным, в Алтайском крае подтверждено 144 случая заражения COVID-19. Барнаульцев среди зараженных 59 человек, остальные 85 – жители районов и городов региона.