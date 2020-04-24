Создатель "Теплого рынка" в Барнауле выложил фото с дичью во время запрета на охоту

Барнаульский предприниматель, создатель "Теплого рынка" Андрей Загарин на своей странице в Facebook опубликовал фотографию с охоты. На снимке он держит в руке убитую птицу.
Фото было опубликовано 19 апреля, во время запрета на охоту. Но бизнесмен не уточнял, когда именно был сделан снимок.
В комментариях пользователи написали огромное количество негативных отзывов: "Убийство из удовольствия. Охотников ненавижу. Отписываюсь", "В праздник торжества жизни над смертью.... Худо. Против Бога", "Глухарей уже редко встретишь, а тут убийством реликта хвастает".
Эколог Алексей Эбель отметил, что бизнесмену грозит "административка".
"Если это Алтайский край, то, напоминаю, весенняя охота у нас не открывалась в этом году, поэтому это "административка" за незаконную охоту (браконьерство) плюс нахождение в охотугодьях вне охотничьего сезона с оружием. Могут и орудие незаконной охоты изъять", – написал он.
Комментарии
В каком году фото.
Глупые комменты. Если в запрет - да, нехорошо, а если в сезон, с удачной охотой.
Круглый год. Он наверное фото не выкладывал.
А что мусара написали?
Ну составьте администратиловку, заплатит он. Вертел он ваше мнение на одном месте.
А что от этого можно ждать ему место в зоопарке
24.04.2020 14:42
гость
Человек живет в свое удовольствие. Теплый рынок работает во всю, деньги приносит. Он катается на разных машинах, захочет на желтом лексусе захочет на Ровере. И ему ваши претензии с самоизоляцией как и с запрещенной охотой побоку. не шумите господа, сидите дома.
Ну не только негатив и ещё вопрос а если на фотке дети то амик напишет версия возможно педофил
Воздастся каждому. Деньги не спасают, доказано.
вот если бы он в руках Конституцию держал или фото Трампа, а так ни о чем
Таких фоток в интернете милиард и что? Больным на голову поаожьнайти не составляет труда . А амик зачем это печатает ? Загарин давал разрешение на публикацию в СМИ?
У нас запрет на публикацию фото? Какой закон запрещает?
15:17
Сверху видно
Воздастся каждому. Деньги не спасают, доказано.
Кем доказано? Вы пьяный?