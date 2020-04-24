В Алтайском крае рассылают фейковые сообщения о пропитанных наркотиками масках

В социальных сетях в очередной раз распространяется заведомо ложная информация о коронавирусе. В этот раз некоторые жители Алтайского края получили сообщения о пропитанных наркотиком бесплатных медицинских масках, предупреждают в ГУ МВД по региону.

"Новая вещь происходит сейчас. Люди ходят от двери к двери, раздавая маски. Они говорят, что это новая инициатива местных властей. Они просят вас надеть маску, чтобы посмотреть, подходит ли она вам. Это пропитано химикатами с наркотическим действием. После этого они грабят тебя! Пожалуйста, не принимайте маски от посторонних лиц. Помните, это критическое время, люди отчаялись, уровень преступности будет расти", – сказано в фейковой рассылке.

В полиции заявили, что никаких подобных действий с раздачей и примеркой защитных изделий местные органы власти не инициировали, а со стороны жителей с аналогичными заявлениями никто не обращался.

В региональном МВД призывают население пользоваться только официальными источниками информации и не доверять анонимным сообщениям с сомнительным содержанием.