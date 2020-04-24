Новый случай заражения коронавирусом подтвердили в Республике Алтай

Еще один случай заражения коронавирусом подтвердили в Республике Алтай, информирует региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Таким образом, общее число заболевших достигло 15.

"Коронавирус подтвердился у 32-летнего жителя Горно-Алтайска, который ранее приехал из Москвы на личном автомобиле и находился на самоизоляции. Он будет доставлен в моногоспиталь, созданный на базе Республиканской больницы", — рассказали в оперштабе.

Как отмечается, заболевание у пациента проходит бессимптомно и было выявлено на десятый день во время очередного профилактического исследования.

Напомним, 23 апреля в Республике Алтай коронавирус диагностировали сразу у пяти человек. Тогда опасная инфекция подтвердилась по результатам профилактических исследований у двух жителей Онгудайского района в селах Онгудай и Иня, двух жителей Горно-Алтайска и еще одного вахтовика в Турочакском районе.

До этого, 21 апреля, в Горном Алтае COVID-19 диагностировали работнице детской поликлиники. По предварительным данным, она могла заразиться от близкого родственника, который работает вахтовым методом за пределами региона.