Глава Роспотребнадзора считает, что режим самоизоляции нужно продлить

В России необходимо продлить режим самоизоляции, уверена глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщает РИА "Новости".
По словам руководителя ведомства, россияне провели два инкубационных периода коронавируса в режиме самоизоляции. Она выразила мнение, что этого недостаточно.
"Сегодня мы находимся в фазе жестких ограничительных мер, всего два инкубационных периода для этого заболевания, для того чтобы остановить, окончательно быть уверенным, что мы проходим точку невозврата, этого крайне мало", – подчеркнула Попова.
По ее словам, нужно сохранить ограничительные меры как минимум еще на один инкубационный период болезни. Это поможет быстрее пройти пик заболеваемости, выразила уверенность чиновница.
Ранее ведущий российский инфекционист, академик РАН Виктор Малеев заявил, что об окончании эпидемии коронавируса в России можно будет говорить не раньше июня. По его словам, такой вариант возможен, если россияне будут соблюдать режим самоизоляции и прочие рекомендации специалистов и властей, а врачи не допустят серьезных ошибок.
В то же самое время Малеев уверен, что окончательная победа над коронавирусом случится не раньше, чем ученые внедрят вакцину против заболевания.
Комментарии
"фаза жестких ограничительных мер" "два инкубационных периода"
Бумажка, в бумажку, через бумажку и опять в бумажку...
Наш народ с испугу только первую неделю что-то и соблюдал.
На второю аккуратненько высунул нос за дверь.
А сейчас уже в майках и шортах вовсю гуляет по городу.
А оно ведь как?
Дома сидишь - холодильник пустой - жрать охота.
На улицу вышел - туда-сюда погулял - и забыл что жрать охота.
"а врачи не допустят серьезных ошибок" интересно, а кто допустил ошибки когда не закрыли границы вовремя или не проверяли каждого прилетевшего. Кто проверял до последнего только рейсы из Китая!!!!
Медицину и меднауку по ходу недооптимизировали ещё до конца, вот теперь в качестве лечения и профилактики самизоляцию то и предлагают.... да что говорить , за столько то лет не научились пневмонию излечивать! Сегодня 16 лет, как отец умер от гриппозной пневмонии, три дня и точка, 51 год, все остальные органы были в полном порядке- восхищался патологоанатом.
Надо жить нормальной жизнью [иначе экономически сдохнем раньше], НО:
- ВСЕМ ходить в масках,
- держать дистанцию,
- не собирать массовых мероприятий,
- ВО ВСЕХ магазинах (включая продуктовые рассадники!!!) ввести норму не более 1 покупателя на 20 кв.м торговой площади
- при первых признаках ОРВИ сидеть дома!
- за появление в больном виде на людях - принудительная изоляция куда-нибудь в барак в дыру
и т.п.
Тогда инфекция будет достаточно медленно переходить, не перегружая медицину, и люди с голода не умрут
Если затянуть карантин, экономике пушной зверек не придет?
В здоровой экономике сектор услуг не должен превышать 30%, у нас соотношение другое.
ОДнако работать надо, не доводите людей до ручки.
То что разрушили общее образование и медицина стала доступна только богатым стало видно всей стране. и особенно неприятно видеть как высокие чины рассказывают как все хорошо в этой стране, лицемерно это.
25.04.2020 14:27
- гость -
добавлю- и терпеть,и терпеть.
,,Бог терпел и нам велел".
пойду сожгусь,как еретик-
изнутри самогоном.
25.04.2020 14:27
- гость
и ще добавлю- ваши рекомендации были нужны 1 марта.
сегодня-25 апреля.
С добрым утром!
ВО ВСЕХ магазинах (включая продуктовые рассадники!!!) ввести норму не более 1 покупателя на 20 кв.м торговой площади
Чтобы в очереди в магазин перезаражаться и стоять злиться на тормозов? Ну нет уж.
Ну давайте, вперёд. В самом нищем крае, вводите. В москау уже бичи нападают на людей, жратву отбирают и бабки. То ли ещё будет у нас.
если россияне будут соблюдать режим самоизоляции и прочие рекомендации
Никакие рекомендации ни россияне, ни американцы и никто другой соблюдать не будут, только жесткие ограничительные меры, как в Китае, будут соблюдаться. Все остальное - пародия на меры, которая только продляет агонию
В Белоруссии все работает. Больных лечат. Тесты пучтое.
после Белорусии вспомните шведов.
там "тоже" не закрывались:
На 23.04.2020
инфицированных всего - 16 755 человек; умерло всего - 2 021 человек.
заразилось за сутки - 751 человек; умерло за сутки - 84 человека
выздоровело - 550 человек.
Процент в школе научили считать? Сколько умерших?
А из без расчета процентов - МНОГО.
ну а что Беларусь:
На 24 апреля 2020 в Беларусь зафиксировано 8 773 случая заражения.
Общее число смертей от коронавирусной инфекции - 63 человека, с
В активной фазе болезни находятся 7 590 человек, из них 92 в критическом состоянии. Уровень летальности: 0.72%.
Процент умерших, приблизительно как у нас.
Но точно не Швеция
Набиуллина денег не дает...
В Белоруссии вполне может умереть от чего угодно, а запишут как надо. Там батька все контролирует, в том числе и смертность. Там если умирают, то от того, от чего надо. А от чего не надо, не умирают. И тесты показывают только то, что надо показывать. А что не надо, не показывают. Он президент с 1994 года без перерыва, кто ему что скажет
Наведите порядок в "Маниях". Одна касса работает, народу с полными еьегами
- ВСЕМ ходить в масках,
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- ВСЕМ ходить в перчатках
Скоро станем втройне инкубаторскими...
Цыпленок жареный Цыпленок пареный, Пошел по улице гулять. Его поймали, Арестовали, Велели паспорт показать.Паспорта нету – Гони монету.Монеты нет-снимай пиджак.
15:27 Вы сатрап и душитель свободы.
Ввели понятие "самоизоляция". Где ознакомиться с Правилами самоизоляции от Роспотребнадзора? Или каждый решает сам? По каким правилам самоизоляции один человек, прибывший из Башкирии в пригород Змеиногорска, заразил вирусом уже 86 человек? Почему женщине в Барнауле с диагнозом ОРВИ (симптомы коронавируса) отказано в тесте, и она поехала к маме в Республику Алтай? Самоизоляция не для всех и тесты не для всех?
А что касается американцев,тамошние власти действительно говорят что подобные ограничительные меры бесполезны.
PS При этом ни о каких подобных штрафах там речь вообще не идёт.
Посмотреть бы на рожи недоумков, которые тут пишут.
А как долги по аренде оплачивать?
Про агонию нечего истерить.Приниматся меры "по снижению человеческих потерь".Всё это пройдёт.Только вопрос времени.
25.04.2020 18:02
- гость -
Более нужная сейчас мера это дистанционное измерение температуры
При чем здесь температура? С температурой никто никуда уже не пойдет. А вот до появления симптомов шарятся только в путь)
25.04.2020 18:42
- гость -
Почему не подписались Соломон?))
Ну пусть башляет ропотребнадзорка, посидим ещё, поиграем в эти игры.
С температурой никто никуда уже не пойдет.
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Ехал в автобусе, бабуля в маске кашляла и чихала. Автобус был переполнен. Китайцы поголовно мерят температуру дистанцонно. У нас нет приборов, купите у китайцев. Может подарят.
О какой самоизоляции идет речь?Мы все ходим на работу(ее никто не отменял), с работы,в магазин, в органы власти, приходят с проверкой счетчиков энергетики, газовщики...Кто на какой-то самоизоляции?
25.04.2020 18:27
гость
Самое интересное это на что и чем себя кормить и по счетам платить в самоизоляции?
Те кто прибывают из далека явно там были не один день, и они уезжая ничё из продуктов не оставили потому как испортятся, вот они вернулись, дома "шаромпокати" им что есть то в самоизоляции кто скажет?