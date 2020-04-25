Глава Роспотребнадзора считает, что режим самоизоляции нужно продлить

В России необходимо продлить режим самоизоляции, уверена глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщает РИА "Новости".

По словам руководителя ведомства, россияне провели два инкубационных периода коронавируса в режиме самоизоляции. Она выразила мнение, что этого недостаточно.

"Сегодня мы находимся в фазе жестких ограничительных мер, всего два инкубационных периода для этого заболевания, для того чтобы остановить, окончательно быть уверенным, что мы проходим точку невозврата, этого крайне мало", – подчеркнула Попова.

По ее словам, нужно сохранить ограничительные меры как минимум еще на один инкубационный период болезни. Это поможет быстрее пройти пик заболеваемости, выразила уверенность чиновница.

Ранее ведущий российский инфекционист, академик РАН Виктор Малеев заявил, что об окончании эпидемии коронавируса в России можно будет говорить не раньше июня. По его словам, такой вариант возможен, если россияне будут соблюдать режим самоизоляции и прочие рекомендации специалистов и властей, а врачи не допустят серьезных ошибок.

В то же самое время Малеев уверен, что окончательная победа над коронавирусом случится не раньше, чем ученые внедрят вакцину против заболевания.