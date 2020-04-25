Воскресенье, 26 Апрель, 00:38

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,72
€ 80,25
11°

74588 +5966
Обь
437см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеПасха-2020Пандемия коронавируса
Новости

Глава Роспотребнадзора считает, что режим самоизоляции нужно продлить

, ИА "Амител"
Это поможет быстрее пройти пик заболеваемости
Анна Попова / Фото: rg.ru

Анна Попова / Фото: rg.ru

В России необходимо продлить режим самоизоляции, уверена глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщает РИА "Новости".

По словам руководителя ведомства, россияне провели два инкубационных периода коронавируса в режиме самоизоляции. Она выразила мнение, что этого недостаточно.

"Сегодня мы находимся в фазе жестких ограничительных мер, всего два инкубационных периода для этого заболевания, для того чтобы остановить, окончательно быть уверенным, что мы проходим точку невозврата, этого крайне мало", – подчеркнула Попова.

По ее словам, нужно сохранить ограничительные меры как минимум еще на один инкубационный период болезни. Это поможет быстрее пройти пик заболеваемости, выразила уверенность чиновница.

Ранее ведущий российский инфекционист, академик РАН Виктор Малеев заявил, что об окончании эпидемии коронавируса в России можно будет говорить не раньше июня. По его словам, такой вариант возможен, если россияне будут соблюдать режим самоизоляции и прочие рекомендации специалистов и властей, а врачи не допустят серьезных ошибок.

В то же самое время Малеев уверен, что окончательная победа над коронавирусом случится не раньше, чем ученые внедрят вакцину против заболевания.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Пандемия коронавируса
Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

25.04.2020 14:09
Z

"фаза жестких ограничительных мер" "два инкубационных периода"

Бумажка, в бумажку, через бумажку и опять в бумажку...

Наш народ с испугу только первую неделю что-то и соблюдал.
На второю аккуратненько высунул нос за дверь.
А сейчас уже в майках и шортах вовсю гуляет по городу.

А оно ведь как?
Дома сидишь - холодильник пустой - жрать охота.
На улицу вышел - туда-сюда погулял - и забыл что жрать охота.

25.04.2020 14:26
гостья

"а врачи не допустят серьезных ошибок" интересно, а кто допустил ошибки когда не закрыли границы вовремя или не проверяли каждого прилетевшего. Кто проверял до последнего только рейсы из Китая!!!!

25.04.2020 14:27
гость

Медицину и меднауку по ходу недооптимизировали ещё до конца, вот теперь в качестве лечения и профилактики самизоляцию то и предлагают.... да что говорить , за столько то лет не научились пневмонию излечивать! Сегодня 16 лет, как отец умер от гриппозной пневмонии, три дня и точка, 51 год, все остальные органы были в полном порядке- восхищался патологоанатом.

25.04.2020 14:27
- гость -

Надо жить нормальной жизнью [иначе экономически сдохнем раньше], НО:
- ВСЕМ ходить в масках,
- держать дистанцию,
- не собирать массовых мероприятий,
- ВО ВСЕХ магазинах (включая продуктовые рассадники!!!) ввести норму не более 1 покупателя на 20 кв.м торговой площади
- при первых признаках ОРВИ сидеть дома!
- за появление в больном виде на людях - принудительная изоляция куда-нибудь в барак в дыру
и т.п.
Тогда инфекция будет достаточно медленно переходить, не перегружая медицину, и люди с голода не умрут

25.04.2020 14:46
- гость -

Если затянуть карантин, экономике пушной зверек не придет?
В здоровой экономике сектор услуг не должен превышать 30%, у нас соотношение другое.
ОДнако работать надо, не доводите людей до ручки.

То что разрушили общее образование и медицина стала доступна только богатым стало видно всей стране. и особенно неприятно видеть как высокие чины рассказывают как все хорошо в этой стране, лицемерно это.

25.04.2020 15:02
кара нтин

25.04.2020 14:27
- гость -
добавлю- и терпеть,и терпеть.
,,Бог терпел и нам велел".
пойду сожгусь,как еретик-
изнутри самогоном.

25.04.2020 15:06
кара нтин

25.04.2020 14:27
- гость
и ще добавлю- ваши рекомендации были нужны 1 марта.
сегодня-25 апреля.
С добрым утром!

25.04.2020 15:23
- гость -

ВО ВСЕХ магазинах (включая продуктовые рассадники!!!) ввести норму не более 1 покупателя на 20 кв.м торговой площади

Чтобы в очереди в магазин перезаражаться и стоять злиться на тормозов? Ну нет уж.

25.04.2020 15:26
Мазафака

Ну давайте, вперёд. В самом нищем крае, вводите. В москау уже бичи нападают на людей, жратву отбирают и бабки. То ли ещё будет у нас.

25.04.2020 15:27
гость

если россияне будут соблюдать режим самоизоляции и прочие рекомендации

Никакие рекомендации ни россияне, ни американцы и никто другой соблюдать не будут, только жесткие ограничительные меры, как в Китае, будут соблюдаться. Все остальное - пародия на меры, которая только продляет агонию

25.04.2020 15:31
- гость -

В Белоруссии все работает. Больных лечат. Тесты пучтое.

25.04.2020 16:59
- гость -

после Белорусии вспомните шведов.
там "тоже" не закрывались:
На 23.04.2020
инфицированных всего - 16 755 человек; умерло всего - 2 021 человек.
заразилось за сутки - 751 человек; умерло за сутки - 84 человека
выздоровело - 550 человек.
Процент в школе научили считать? Сколько умерших?
А из без расчета процентов - МНОГО.

25.04.2020 17:14
- гость -

ну а что Беларусь:
На 24 апреля 2020 в Беларусь зафиксировано 8 773 случая заражения.
Общее число смертей от коронавирусной инфекции - 63 человека, с
В активной фазе болезни находятся 7 590 человек, из них 92 в критическом состоянии. Уровень летальности: 0.72%.
Процент умерших, приблизительно как у нас.
Но точно не Швеция

25.04.2020 17:17
- гость -

Набиуллина денег не дает...

25.04.2020 17:31
гость

В Белоруссии вполне может умереть от чего угодно, а запишут как надо. Там батька все контролирует, в том числе и смертность. Там если умирают, то от того, от чего надо. А от чего не надо, не умирают. И тесты показывают только то, что надо показывать. А что не надо, не показывают. Он президент с 1994 года без перерыва, кто ему что скажет

25.04.2020 17:46
- гость -

Наведите порядок в "Маниях". Одна касса работает, народу с полными еьегами

25.04.2020 18:03
- гость -

- ВСЕМ ходить в масках,
------------------------------
- ВСЕМ ходить в перчатках

25.04.2020 18:14
- гость -

Скоро станем втройне инкубаторскими...
Цыпленок жареный Цыпленок пареный, Пошел по улице гулять. Его поймали, Арестовали, Велели паспорт показать.Паспорта нету – Гони монету.Монеты нет-снимай пиджак.

25.04.2020 18:17
- гость -

15:27 Вы сатрап и душитель свободы.

25.04.2020 18:27
гость

Ввели понятие "самоизоляция". Где ознакомиться с Правилами самоизоляции от Роспотребнадзора? Или каждый решает сам? По каким правилам самоизоляции один человек, прибывший из Башкирии в пригород Змеиногорска, заразил вирусом уже 86 человек? Почему женщине в Барнауле с диагнозом ОРВИ (симптомы коронавируса) отказано в тесте, и она поехала к маме в Республику Алтай? Самоизоляция не для всех и тесты не для всех?

25.04.2020 18:29
- гость -

А что касается американцев,тамошние власти действительно говорят что подобные ограничительные меры бесполезны.
PS При этом ни о каких подобных штрафах там речь вообще не идёт.

25.04.2020 18:35
- гость -

Посмотреть бы на рожи недоумков, которые тут пишут.

25.04.2020 18:40
- гость -

А как долги по аренде оплачивать?

25.04.2020 18:42
- гость -

Про агонию нечего истерить.Приниматся меры "по снижению человеческих потерь".Всё это пройдёт.Только вопрос времени.

25.04.2020 18:48
- гость -

25.04.2020 18:02
- гость -
Более нужная сейчас мера это дистанционное измерение температуры

При чем здесь температура? С температурой никто никуда уже не пойдет. А вот до появления симптомов шарятся только в путь)

25.04.2020 18:50
- гость -

25.04.2020 18:42
- гость -

Почему не подписались Соломон?))

25.04.2020 18:51
- гость -

Ну пусть башляет ропотребнадзорка, посидим ещё, поиграем в эти игры.

25.04.2020 19:13
- гость -

С температурой никто никуда уже не пойдет.
-------------------
Ехал в автобусе, бабуля в маске кашляла и чихала. Автобус был переполнен. Китайцы поголовно мерят температуру дистанцонно. У нас нет приборов, купите у китайцев. Может подарят.

25.04.2020 20:11
Гость

О какой самоизоляции идет речь?Мы все ходим на работу(ее никто не отменял), с работы,в магазин, в органы власти, приходят с проверкой счетчиков энергетики, газовщики...Кто на какой-то самоизоляции?

25.04.2020 20:25
месный

25.04.2020 18:27
гость

Самое интересное это на что и чем себя кормить и по счетам платить в самоизоляции?

Те кто прибывают из далека явно там были не один день, и они уезжая ничё из продуктов не оставили потому как испортятся, вот они вернулись, дома "шаромпокати" им что есть то в самоизоляции кто скажет?

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
23:48
Матвиенко посоветовала не ждать возобновления полетов за рубеж в этом году 0
22:55
Еще шесть случаев заражения COVID-19 выявили в Республике Алтай 0
22:36
Губернатор Кузбасса анонсировал ввод пропускной системы 0
21:21
В Змеиногорском районе открыли три КПП для блокировки въезда и выезда 0
20:38
Депутат Госдумы заболел COVID-19 2
19:53
Пригожин сообщил о смерти главреда "Русского радио" 1
19:28
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 27 2
18:59
В Алтайском крае ищут адресата письма с фронта 77-летней давности 1
17:59
Алтайский край вошел в топ-15 по заражениям COVID-19 за сутки 25
17:30
Два человека пострадали при пожаре в Барнауле 0
16:58
Грузовик задним ходом протаранил легковушку в Барнауле. Видео 3
16:27
На смену жаре в Алтайский край идет похолодание 40
15:58
Массовое ДТП произошло в Барнауле. Фото 8
15:30
Правила проезда между регионами России прояснили в ГИБДД 2
14:58
Около 15 домиков сгорело в рубцовском садоводстве 6
14:28
В Барнауле обработали хлорным раствором еще несколько улиц 13
13:55
Глава Роспотребнадзора считает, что режим самоизоляции нужно продлить 30
13:27
В закрытом на карантин Змеиногорском районе дезинфицируют улицы 5
12:52
Еще четыре человека вылечили от коронавируса в Алтайском крае 5
12:16
Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае 0
11:40
В Алтайском крае резко выросло число зараженных коронавирусом 43
11:21
Коронавирус выявили у монахинь минского монастыря. На Пасху там были верующие 3
10:42
Владелице питбуля на Алтае откусила руку собственная собака 26
10:23
Шаг к идеальной фигуре. Эффективные упражнения от известного тренера 2
10:14
Крупный лесной пожар потушили в Алтайском крае 3
09:37
Анатолий Вассерман рассказал, что жалеет о своем обете не заниматься сексом 11
09:07
Алтайские власти прокомментировали возможное введение онлайн-пропусков в крае 63
08:48
Большинство работодателей отказались сохранять "удаленку" после самоизоляции 13
08:33
Еще 58 человек взяли под наблюдение в Республике Алтай из-за коронавируса 1
08:06
Огонь со всех сторон. В Алтайском крае в пожарах погибли уже сотни гектаров леса 11
07:37
На Алтае мотоциклист сбил корову и сбежал с места ДТП 4
07:08
Скованные одним вирусом. Как будут работать дома-интернаты на Алтае в полной изоляции? 2
06:32
Самый грустный пес на свете. В интернете нашли символ одиночества в самоизоляции 5
06:01
Грозы придут в Алтайский край 25 апреля 1
23:33
Новый случай заражения коронавирусом подтвердили в Республике Алтай 3
23:16
Набиуллина назвала негативные последствия раздачи денег населению в период пандемии 33
22:48
Высокая стоимость и низкая безопасность. Исследователи оценили транспорт Барнаула 1
22:14
На картошку и пробежку. СПЧ просит разрешить россиянам гулять на майские праздники 1
21:41
Автомобиль колесом провалился под асфальт в Барнауле 1
21:11
Дома-интернаты изолировали в Алтайском крае 5
20:37
Виктор Томенко направил дополнительную группу медиков в Змеиногорск 1
20:02
Карта распространения COVID-19 в Сибири. Инфографика 0
19:45
Томенко принес соболезнования семье скончавшегося мужчины, зараженного коронавирусом 4
19:44
Жесткий карантин в Змеиногорском районе. Что запретили жителям и надолго ли это? 0
19:31
Двухнедельный карантин установили в Алтайском крае. Кого он коснется? 2
19:26
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 26 0
18:45
Частная клиника в Барнауле впервые подтвердила заражение COVID-19 19
18:33
Опубликован полный текст постановления губернатора о карантине в Змеиногорском районе 4
18:15
Все там же. Карта распространения коронавируса в Алтайском крае. Инфографика 1
17:42
Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны 15

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.