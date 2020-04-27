Понедельник, 27 Апрель, 16:17

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,72
€ 80,25
21°

87147 +6198
Обь
442см +4


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеПасха-2020Пандемия коронавируса
Новости

Новые случаи заражения коронавирусом подтвердили в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Общее число инфицированных увеличилось до 310
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Еще 27 новых случаев заражения подтвердили в Алтайском крае, информирует региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Таким образом, общее число инфицированных достигло 310. При этом еще у одного человека есть клинические проявления, но нет лабораторного подтверждения заболевания.

За минувшие сутки в Барнауле выявлено 13 человек, в Павловском районе – двое, в Бийске – шестеро, в Первомайском районе – двое, в Змеиногорске и Поспелихинском районе – по одному. Впервые коронавирус зарегистрирован в Немецком и Романовском районах.

Под наблюдением из-за коронавируса в Алтайском крае находятся 1502 человека. В регионе действует режим самоизоляции, а наиболее жесткие ограничения ввели в Змеиногорском районе. Въезд в муниципалитет и выезд из него закрыты. Службы проводят дезинфекцию общественных мест и помещений, где находились заболевшие. 

Всего в крае на коронавирусную инфекцию обследовано свыше 21 тысячи человек. Вылечились 29 пациентов, трое из них – дети.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

27.04.2020 11:25
- гость -

вот так...

27.04.2020 11:26
- гость -

Распространяется по сёлам. А там одни старики...

27.04.2020 11:30
- гость -

Как приходит в сёла?
Может, сельским главам принимать свои меры по изоляции поселений. Дружинников или ещё как.

27.04.2020 11:33
Alex1976

Интересно на сколько увеличилась бы цифра инфицированных если бы проверили не 21т. населения, а скажем 100т.

27.04.2020 11:33
- гость -

А меня волнует рост по г. Барнаулу. Когда было плюс три, плюс 4 за сутки, это еще ладно. Но +13, это уже пошло в рост.

27.04.2020 11:38
Пропокондом

каждый умерший инфицирован герпесом и кишечной палочкой и что теперь?

27.04.2020 11:41
гость

а все потому что путешественники которые должны были сидеть в самоизоляции в села приехали и гуляют свободно! Все базы отдыха за городом пашут в усиленном режиме, гости и едут и едут!!!!

27.04.2020 11:42
гость


27.04.2020 11:33
- гость -
А меня волнует рост по г. Барнаулу. Когда было плюс три, плюс 4 за сутки, это еще ладно. Но +13, это уже пошло в рост.

Наверное потому подтверждение анализов приходит одной пачкой.

27.04.2020 11:43
гость

Вылечились 29 пациентов

А умер только 1. Это лучше чем в целом по миру, где на 4 вылечившихся 1 умерший

27.04.2020 11:44
- гость -

Амик. с указанием населенных пунктов, а не только районов можете информацию предоставить?

27.04.2020 11:44
- гость -

"Всего в крае на коронавирусную инфекцию обследовано свыше 21 тысячи человек"
Или проведено более 21 тысячи тестов?
Это большая разница.
Учитывая, что проверяют людей по 2-3 раза и более.

27.04.2020 11:45
- гость -

А ведь в Алтайском крае так долго не было коронавируса!Отставали намного от всех регионов.

А сейчас глянула в таблицу - из 85 - 46 !!!!! Это еще вчерашние сведения.Как край так быстро поднялся в таблице?
А если еще сегодняшних заболевших прибавить...

27.04.2020 11:51
- гость -

Почему сотрудники Роспотребнадзора не проверяют магазины, которым они разрешили работать? А то торгаши бизнесмены когда просили не закрывать их, обещали обеспечить сотрудников средствами защиты, каждые 2 часа проводить санобработку помещений. Где всё это? Магазины до 10 работают, а уборщицы до 6. И кто там что обрабатывает?

27.04.2020 11:53
гость


27.04.2020 11:43
гость
Вылечились 29 пациентов
А умер только 1. Это лучше чем в целом по миру, где на 4 вылечившихся 1 умерший

а если огласить список умерших от пневмонии, без анализов на короновирус?

27.04.2020 11:56
гость

А сейчас глянула в таблицу - из 85 - 46 !!!!! Это еще вчерашние сведения.Как край так быстро поднялся в таблице?

Так Алтайский край один из немногих, где большинство работает. Все логично

27.04.2020 11:57
гость

27.04.2020 11:53
гость
а если огласить список умерших от пневмонии, без анализов на короновирус?

Если из головы всякую хрень не придумывать, то даже нужно огласить. Но это или закрытые или никому неизвестные сведения

27.04.2020 12:04
Гость

В Барнауле работают все рынки.янтарный новый и прочие.в выходные там народу не протолкнуться.эьо так борятся с пандемией??

27.04.2020 12:05
- гость -

А если ещё тесты проводить не только «контактным», но и температурящим, кашляющим? У соседки мама заболела: температура, кашель. Они позвонили в поликлинику, там сказали или сами приходите к нам, или скорую вызывайте. Вызвали скорую, те приехали без масок, без перчаток, на тест не направили, написали ОРВИ. Лечитесь. Хорошо, если, действительно, ОРВИ. Но удивляет, что в Барнауле тесты не делают даже пенсионерам с высокой температурой и кашлем.

27.04.2020 12:05
Я

27.04.2020 11:38
Пропокондом
каждый умерший инфицирован герпесом и кишечной палочкой и что теперь?

От герпеса тысячами не умирают, от кишечной палочки границы не закрывают.

27.04.2020 12:13
- гость -

тесты никому не делают
утверждают, что для этого надо задыхатся

27.04.2020 12:19
- гость -

27.04.2020 11:38
Пропокондом
каждый умерший инфицирован герпесом и кишечной палочкой и что теперь?
----------------------------
То есть в крае каждый "здоровый" житель инфицирован герпесом и кишечной палочкой?
Включая губернатора?

27.04.2020 12:20
Qw

С такими темпами до нового года будем дома сидеть

27.04.2020 12:21
- гость -

27.04.2020 12:05
- гость -
. Но удивляет, что в Барнауле тесты не делают даже пенсионерам с высокой температурой и кашлем.


Тогда меня не удивляет, что в крае 310

27.04.2020 12:23
- гость -

Вызвали скорую, те приехали без масок, без перчаток, на тест не направили, написали ОРВИ
--------------------------
Тогда больные могут креативить, кашлять и чихать приехавшим бессмертным в лицо.

27.04.2020 12:26
гость


27.04.2020 12:19
- гость -
----------------------------
То есть в крае каждый "здоровый" житель инфицирован герпесом

Существуют 9 типов герпеса, поверьте, он есть у ВСЕХ, только разные типы.

27.04.2020 12:30
- гость -

Тесты не делают никому!!! Болеющим ставят ОРВИ. И бесплатно не делают, и платные клиники не берутся, потому как симптомы ОРЗ. Тогда официальные органы и СМИ пусть прекратят распространять ересь про количество зараженных!
Самоизоляция на нуле, всё открыли, кто официально, кто подпольно, тесты не делаются. О какой статистике идет речь????

27.04.2020 12:31
- гость -

Естественный отбор....
На Президента, правительство, госдуму, губернатора и мэра, фельдшера скорой - даже не надейтесь.

27.04.2020 12:47
Я

27.04.2020 12:31
- гость -
Естественный отбор....
На Президента, правительство, госдуму, губернатора и мэра, фельдшера скорой - даже не надейтесь.

Совершенно верно, поэтому ходить в масках, можно сшить самому, меньше без нужду болтаться по городу, мыть чаще руки и т д, кто не понял, естественный отбор никто не отменял. Бог идиотам не помогает. Ни кого не хотел обидеть. Здоровья

27.04.2020 12:48
- гость -

27.04.2020 12:26
гость
Существуют 9 типов герпеса, поверьте, он есть у ВСЕХ, только разные типы.
---
Не надо меня просвещать, я в курсе.
Вопрос в другом. Вы с какой целью про герпес стали писать? Просто интересно. Хотели принизить значимость человеческой жизни?

27.04.2020 12:50
- гость -

27.04.2020 11:51
- гость -
Почему сотрудники Роспотребнадзора не проверяют магазины, которым они разрешили работать? А то торгаши бизнесмены когда просили не закрывать их, обещали обеспечить сотрудников средствами защиты, каждые 2 часа проводить санобработку помещений. Где всё это? Магазины до 10 работают, а уборщицы до 6. И кто там что обрабатывает?

Риторический вопрос!

27.04.2020 12:54
БарнАулец

Доктор, я пью медицинский спирт, закусываю докторской колбасой
А мне всё хуже и хуже...

27.04.2020 12:58
- гость -

27.04.2020 12:05
- гость -
А если ещё тесты проводить не только «контактным», но и температурящим, кашляющим? У соседки мама заболела: температура, кашель. Они позвонили в поликлинику, там сказали или сами приходите к нам, или скорую вызывайте. Вызвали скорую, те приехали без масок, без перчаток, на тест не направили, написали ОРВИ. Лечитесь. Хорошо, если, действительно, ОРВИ. Но удивляет, что в Барнауле тесты не делают даже пенсионерам с высокой температурой и кашлем.

Куча вопросов и ни одного ответа!!!!!

27.04.2020 13:08
- гость -

Сейчас во всём мире по статистике - 2,995 млн заболевших коронавирусом. Россия сегодня обеспечит увеличение до 3-х миллионов...

27.04.2020 13:12
кара нтин

27.04.2020 12:05
- гость -
У соседкиной мамы есть билет,что она приехала из Италии или ЮВА?
проходите- следующий,кто с курорта,того в санаторий.
а ихняя мама,нехай сидит в самоизоляции.

27.04.2020 13:13
- гость -

Как край так быстро поднялся в таблице?

тесты в край пришли.

27.04.2020 13:14
Коровавирус

А сколько перереболело гриппом с осени? А сколько умерло от последствий? От пневмонии в том числе? Где сравнительный анализ? Где гарантия, что осенью вспышка заболеваний не была вызвана этой короной? И почему бы не взять анализ на антитела у тех, кто болел осенью и зимой от ОРЗ? Ведь диагноз у нас ставят только "на глазок" , совершенно не делая анализ. Может хватит вешать лапшу на уши с этой короной

27.04.2020 13:20
- гость -

Алтайский край вошел в топ-20 регионов с низкой заболеваемостью COVID-19!!!
https://www.amic.ru/news/459565/

27.04.2020 13:26
- гость -

27.04.2020 13:20
- гость -
Алтайский край вошел в топ-20 регионов с низкой заболеваемостью COVID-19!!!

Вы о чем??? Как можно сравнивать регионы,где коронавирус начался ,к примеру ,на неделю раньше? Да за неделю... Вы же сами видите ежедневный прирост!

27.04.2020 13:41
Гость

Если в период эпидемии/увеличения заболеваниями ОРВИ и гриппом ежедневно мониторить количество заболевших (как это делается сейчас с коронавирусом) и распространения по регионам, статистика будет более ошеломляющей, чем сейчас. Диагноз при этом также ставят "на глазок". Но проблема-то в другом. Короновирус не изучен, не известна доза заражения, не известны отдаленные последствия после перенесенного заболевания и "носительства", не известно как долго сохраняется невосприимчивость организма после инфицирования и т.д., Плюс к этому молниеносное развитие тяжелых осложнений и отсутствие вакцины.

27.04.2020 13:47
- гость -

Магазины до 10 работают, а уборщицы до 6. И кто там что обрабатывает?
_________________

В Мария-Ра пол моют сами продавцы, а между уборкой - опять на кассу, причем, даже перчатки не меняют.

27.04.2020 14:27
- гость -

Доктор Мясников о изоляции :
"На сегодняшний день, когда нет противовирусных препаратов и вакцин от COVID, изоляция - это единственный путь. Именно эта мера помогает предотвратить неконтролируемое распространение вирусной инфекции ...вирус не знает границ. Нельзя в одних городах и странах вводить карантинные меры, а в других – не вводить. Это не работает."

27.04.2020 14:32
Вячеслав

Кто где как заразился - информации не стало совсем.
Наверно уже сами перестали понимать или команда из Кремля - не разглашать тупому народу. Печально.

27.04.2020 14:45
Для 13:41

Короновирусы известны с шестидесятых годов. Там всё изучено. Просто кому-то нужна паника. Вопрос кому и зачем.

27.04.2020 14:59
Гость

Далеко не все. Вы заблуждаетесь, т.к. Ковид - рекомбинантный вирус.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
16:05
В Змеиногорске обследуют всех, кто жаловался на ОРВИ в течение последних 10 дней 1
15:57
Можно ли посещать кладбища на Родительский день в Барнауле во время пандемии? 0
15:43
Виктор Томенко вводит жесткий пропускной режим на границах Алтайского края с 1 мая 19
15:35
За сутки в России зарегистрировано почти шесть тысяч новых случаев COVID-19 1
15:28
В Алтайском крае вылечившиеся от COVID-19 остаются под меднаблюдением 0
15:16
"Справедливая Россия" передала продуктовые наборы 40 семьям Каменского района 2
15:02
В обсерваторе Алтайского края находятся 65 человек 1
14:51
Барнаульский аэропорт сообщил об отмене целого ряда авиарейсов 1
14:37
Еще два района добавились на карту распространения коронавируса в Алтайском крае 3
14:29
Глава алтайского Минздрава рассказал о состоянии больных COVID-19 детей 0
14:15
Россельхозбанк на 37% увеличил кредитование сезонных полевых работ 0
14:08
Гулять или работать. В Госдуме выступили против переноса майских праздников 7
13:55
Выяснилось, когда в Барнауле закончится отопительный сезон 1
13:50
Глава алтайского Минздрава: "Тест на коронавирус не сдавал" 1
13:41
Бесплатных автобусов на Родительский день в Барнауле не будет 16
13:33
74% жителей Алтайского края, у которых выявили коронавирус, болели без симптомов 15
13:30
Шестеро сибиряков погибли после употребления неизвестной жидкости на свалке 4
13:15
В пандемию коронавируса люди стали больше слушать радио 1
13:04
Отопительный сезон в Бийске завершен 2
12:50
Число зараженных коронавирусом сотрудников алтайского рудника достигло 143 7
12:38
2020, остановись! В Сети не утихают споры о возможной кончине Ким Чен Ына 8
12:26
Два барнаульца украли почти 60 тонн рапса на полтора миллиона рублей 1
12:05
Концерты ко Дню Победы пройдут во дворах многоэтажек Барнаула 51
11:53
В Барнауле создадут тематический зеленый уголок рядом с театром 15
11:40
Новосибирская область введет "масочный режим" 29
11:31
Рецидивист пытался изнасиловать маленькую дочь своей знакомой в Алтайском крае 7
11:20
Алтайская полиция проверит информацию об избитом стражами порядка жителе Змеиногорска 26
11:08
Новые случаи заражения коронавирусом подтвердили в Алтайском крае 44
10:55
Алтайский депутат предложил подумать о запрете алкоголя на майские праздники 72
10:47
Пешехода насмерть сбили на шоссе Ленточный бор в Барнауле 3
10:30
Священник рассказал, как сохранить брак во время самоизоляции 9
10:16
Более шести тысяч проб на коронавирус взяли в Республике Алтай 1
10:05
Техно, танцы и солнечные ванны. Компания "Союз" показала, чем заняться на балконе 6
09:50
Следите за собакой и сигнализацией. В КоАП появятся новые штрафы 6
09:35
Алтайский край вошел в топ-20 регионов с низкой заболеваемостью COVID-19 11
09:14
Заведующая скорой выпала из окна больницы, где лечат COVID-19 9
08:59
Правила для заведений общепита изменят после самоизоляции 17
08:45
Глобальное потепление сдвигает лесные границы в Горном Алтае 3
08:31
Ученые рассказали, как быстрее запоминать новую информацию 1
08:21
Бампер из Барнаула, покрышки из Тулы. Житель Тамбова своими руками восстановил ГАЗ-21 14
08:05
Мошенники обманули бийчанина при покупке телескопа 10
07:58
Врач рассказал об эффективных методах борьбы с похмельем 4
07:43
Том Хэнкс с супругой стали донорами крови для разработки вакцины от коронавируса 0
07:32
Жителей Алтайского края просят помочь девочке, которая потеряла семью из-за пожара 17
07:16
"Плохой сценарий, но он существует". Девелоперы о новых домах-долгостроях в Барнауле 13
07:03
Жить в Барнауле, работать за рубежом: объявлен набор в компьютерную академию "Шаг" 0
06:55
Эксперт объяснила нежелание россиян носить защитные маски в общественных местах 44
06:46
Россия приостановила экспорт зерновых до 1 июля 1
06:35
Когда задний план решает. Фото, на которых не сразу заметен подвох 0
06:17
"Мы стали семьей". Барнаульский врач – о работе в госпитале для больных COVID-19 2
06:01
До +24°С потеплеет в Алтайском крае 27 апреля 0
23:29
Соцсети: полицейские Змеиногорска жестко избили нарушителя карантина 63
22:29
Путин может продлить нерабочие дни минимум до 11 мая 13
21:15
Российские банки подготовились к переводу сотрудников на жизнь в офисах 0
20:25
Песков: Путин идет к тому, чтобы стать экспертом в вирусологии 12
19:50
Шесть лет колонии назначил суд виновнику смертельной аварии в Бийске 0
19:20
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 28 6
18:40
Число заболевших коронавирусом в России превысило 80 тысяч человек 4
18:05
Барнаульская кошка приютила новорожденных бельчат. Фото 1
17:33
+2 района за выходные. Карта распространения коронавируса на Алтае. Инфографика 1
17:12
Алтайский оперштаб опроверг информацию о новом случае смерти пациента с COVID-19 16
16:43
Оперштаб РФ: в Алтайском крае умер второй зараженный коронавирусом 12
16:30
Река Алей может подняться до критической отметки в ближайшее время 1
15:59
Пенсионерам в России предложили разрешить гулять по очереди 5
15:37
"Надо сплотиться". Председатель АКЗС обратился к жителям Змеиногорского района 8
14:57
Частный дом сгорел в барнаульском поселке Гоньба. Фото 0
14:29
Треть россиян собираются сокращать расходы на развлечения в ближайшие полгода 13
13:50
Житель Мамонтовского района убил друга на почве ревности 14
13:18
Около 70 зараженных COVID-19 пациентов поступили в госпиталь Змеиногорска 6
12:46
68 новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Алтайском крае 53
12:33
Врача из Алтайского края наградили медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" 4
11:59
Росстат зафиксировал сокращение реальных доходов россиян 16
11:19
Четыре человека погибли во время пожара в Алтайском крае. Обновлено 2
10:49
Патриарх Кирилл пожертвовал Италии восемь тонн медицинских материалов 37
10:17
Жителей Змеиногорска через громкоговорители призывают сидеть дома 50
09:50
Новые случаи заражения COVID-19 выявили в Республике Алтай 2
09:35
Мишустин поручил проработать поэтапную отмену ограничений из-за COVID-19 для бизнеса 11
09:05
Военные отработали эвакуацию раненых на вертолетах в горах Алтая 0
08:37
В Петербурге поймали мелкого воришку. Алтайская полиция искала его по всей стране 10
08:05
Зона распада. Как чернобыльская авария опустошила город и ускорила крушение СССР 6
07:36
Американская пара спасла утят из канализации и сделала из этого захватывающую историю 2
07:07
Мишустин распорядился отдать алтайский медцентр под госпиталь для больных COVID-19 35
06:33
Зона отчуждения: аварии на Чернобыльской АЭС исполнилось 34 года 8
06:02
Грозы и град накроют Алтайский край 1
23:48
Матвиенко посоветовала не ждать возобновления полетов за рубеж в этом году 17
22:55
Еще шесть случаев заражения COVID-19 выявили в Республике Алтай 0
22:36
Губернатор Кузбасса анонсировал ввод пропускной системы 3
21:21
В Змеиногорском районе открыли три КПП для блокировки въезда и выезда 1
20:38
Депутат Госдумы заболел COVID-19 7
19:53
Пригожин сообщил о смерти главреда "Русского радио" 1
19:28
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 27 5
18:59
В Алтайском крае ищут адресата письма с фронта 77-летней давности 1
17:59
Алтайский край вошел в топ-15 по заражениям COVID-19 за сутки 33
17:30
Два человека пострадали при пожаре в Барнауле 0
16:58
Грузовик задним ходом протаранил легковушку в Барнауле. Видео 4
16:27
На смену жаре в Алтайский край идет похолодание 49
15:58
Массовое ДТП произошло в Барнауле. Фото 8
15:30
Правила проезда между регионами России прояснили в ГИБДД 3
14:58
Около 15 домиков сгорело в рубцовском садоводстве 7
14:28
В Барнауле обработали хлорным раствором еще несколько улиц 13
13:55
Глава Роспотребнадзора считает, что режим самоизоляции нужно продлить 30
13:27
В закрытом на карантин Змеиногорском районе дезинфицируют улицы 5
12:52
Еще четыре человека вылечили от коронавируса в Алтайском крае 5
12:16
Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае 0
11:40
В Алтайском крае резко выросло число зараженных коронавирусом 43
11:21
Коронавирус выявили у монахинь минского монастыря. На Пасху там были верующие 3
10:42
Владелице питбуля на Алтае откусила руку собственная собака 26
10:23
Шаг к идеальной фигуре. Эффективные упражнения от известного тренера 3
10:14
Крупный лесной пожар потушили в Алтайском крае 3
09:37
Анатолий Вассерман рассказал, что жалеет о своем обете не заниматься сексом 11
09:07
Алтайские власти прокомментировали возможное введение онлайн-пропусков в крае 69
08:48
Большинство работодателей отказались сохранять "удаленку" после самоизоляции 13
08:33
Еще 58 человек взяли под наблюдение в Республике Алтай из-за коронавируса 1
08:06
Огонь со всех сторон. В Алтайском крае в пожарах погибли уже сотни гектаров леса 11
07:37
На Алтае мотоциклист сбил корову и сбежал с места ДТП 6
07:08
Скованные одним вирусом. Как будут работать дома-интернаты на Алтае в полной изоляции? 2

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.