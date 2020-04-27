Новые случаи заражения коронавирусом подтвердили в Алтайском крае

Еще 27 новых случаев заражения подтвердили в Алтайском крае, информирует региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Таким образом, общее число инфицированных достигло 310. При этом еще у одного человека есть клинические проявления, но нет лабораторного подтверждения заболевания.
За минувшие сутки в Барнауле выявлено 13 человек, в Павловском районе – двое, в Бийске – шестеро, в Первомайском районе – двое, в Змеиногорске и Поспелихинском районе – по одному. Впервые коронавирус зарегистрирован в Немецком и Романовском районах.
Под наблюдением из-за коронавируса в Алтайском крае находятся 1502 человека. В регионе действует режим самоизоляции, а наиболее жесткие ограничения ввели в Змеиногорском районе. Въезд в муниципалитет и выезд из него закрыты. Службы проводят дезинфекцию общественных мест и помещений, где находились заболевшие.
Всего в крае на коронавирусную инфекцию обследовано свыше 21 тысячи человек. Вылечились 29 пациентов, трое из них – дети.
Комментарии
вот так...
Распространяется по сёлам. А там одни старики...
Как приходит в сёла?
Может, сельским главам принимать свои меры по изоляции поселений. Дружинников или ещё как.
Интересно на сколько увеличилась бы цифра инфицированных если бы проверили не 21т. населения, а скажем 100т.
А меня волнует рост по г. Барнаулу. Когда было плюс три, плюс 4 за сутки, это еще ладно. Но +13, это уже пошло в рост.
каждый умерший инфицирован герпесом и кишечной палочкой и что теперь?
а все потому что путешественники которые должны были сидеть в самоизоляции в села приехали и гуляют свободно! Все базы отдыха за городом пашут в усиленном режиме, гости и едут и едут!!!!
27.04.2020 11:33
- гость -
А меня волнует рост по г. Барнаулу. Когда было плюс три, плюс 4 за сутки, это еще ладно. Но +13, это уже пошло в рост.
Наверное потому подтверждение анализов приходит одной пачкой.
Вылечились 29 пациентов
А умер только 1. Это лучше чем в целом по миру, где на 4 вылечившихся 1 умерший
Амик. с указанием населенных пунктов, а не только районов можете информацию предоставить?
"Всего в крае на коронавирусную инфекцию обследовано свыше 21 тысячи человек"
Или проведено более 21 тысячи тестов?
Это большая разница.
Учитывая, что проверяют людей по 2-3 раза и более.
А ведь в Алтайском крае так долго не было коронавируса!Отставали намного от всех регионов.
А сейчас глянула в таблицу - из 85 - 46 !!!!! Это еще вчерашние сведения.Как край так быстро поднялся в таблице?
А если еще сегодняшних заболевших прибавить...
Почему сотрудники Роспотребнадзора не проверяют магазины, которым они разрешили работать? А то торгаши бизнесмены когда просили не закрывать их, обещали обеспечить сотрудников средствами защиты, каждые 2 часа проводить санобработку помещений. Где всё это? Магазины до 10 работают, а уборщицы до 6. И кто там что обрабатывает?
27.04.2020 11:43
гость
Вылечились 29 пациентов
А умер только 1. Это лучше чем в целом по миру, где на 4 вылечившихся 1 умерший
а если огласить список умерших от пневмонии, без анализов на короновирус?
А сейчас глянула в таблицу - из 85 - 46 !!!!! Это еще вчерашние сведения.Как край так быстро поднялся в таблице?
Так Алтайский край один из немногих, где большинство работает. Все логично
27.04.2020 11:53
гость
а если огласить список умерших от пневмонии, без анализов на короновирус?
Если из головы всякую хрень не придумывать, то даже нужно огласить. Но это или закрытые или никому неизвестные сведения
В Барнауле работают все рынки.янтарный новый и прочие.в выходные там народу не протолкнуться.эьо так борятся с пандемией??
А если ещё тесты проводить не только «контактным», но и температурящим, кашляющим? У соседки мама заболела: температура, кашель. Они позвонили в поликлинику, там сказали или сами приходите к нам, или скорую вызывайте. Вызвали скорую, те приехали без масок, без перчаток, на тест не направили, написали ОРВИ. Лечитесь. Хорошо, если, действительно, ОРВИ. Но удивляет, что в Барнауле тесты не делают даже пенсионерам с высокой температурой и кашлем.
27.04.2020 11:38
Пропокондом
каждый умерший инфицирован герпесом и кишечной палочкой и что теперь?
От герпеса тысячами не умирают, от кишечной палочки границы не закрывают.
тесты никому не делают
утверждают, что для этого надо задыхатся
27.04.2020 11:38
Пропокондом
каждый умерший инфицирован герпесом и кишечной палочкой и что теперь?
----------------------------
То есть в крае каждый "здоровый" житель инфицирован герпесом и кишечной палочкой?
Включая губернатора?
С такими темпами до нового года будем дома сидеть
27.04.2020 12:05
- гость -
. Но удивляет, что в Барнауле тесты не делают даже пенсионерам с высокой температурой и кашлем.
Тогда меня не удивляет, что в крае 310
Вызвали скорую, те приехали без масок, без перчаток, на тест не направили, написали ОРВИ
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Тогда больные могут креативить, кашлять и чихать приехавшим бессмертным в лицо.
27.04.2020 12:19
- гость -
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То есть в крае каждый "здоровый" житель инфицирован герпесом
Существуют 9 типов герпеса, поверьте, он есть у ВСЕХ, только разные типы.
Тесты не делают никому!!! Болеющим ставят ОРВИ. И бесплатно не делают, и платные клиники не берутся, потому как симптомы ОРЗ. Тогда официальные органы и СМИ пусть прекратят распространять ересь про количество зараженных!
Самоизоляция на нуле, всё открыли, кто официально, кто подпольно, тесты не делаются. О какой статистике идет речь????
Естественный отбор....
На Президента, правительство, госдуму, губернатора и мэра, фельдшера скорой - даже не надейтесь.
27.04.2020 12:31
- гость -
Естественный отбор....
На Президента, правительство, госдуму, губернатора и мэра, фельдшера скорой - даже не надейтесь.
Совершенно верно, поэтому ходить в масках, можно сшить самому, меньше без нужду болтаться по городу, мыть чаще руки и т д, кто не понял, естественный отбор никто не отменял. Бог идиотам не помогает. Ни кого не хотел обидеть. Здоровья
27.04.2020 12:26
гость
Существуют 9 типов герпеса, поверьте, он есть у ВСЕХ, только разные типы.
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Не надо меня просвещать, я в курсе.
Вопрос в другом. Вы с какой целью про герпес стали писать? Просто интересно. Хотели принизить значимость человеческой жизни?
27.04.2020 11:51
- гость -
Почему сотрудники Роспотребнадзора не проверяют магазины, которым они разрешили работать? А то торгаши бизнесмены когда просили не закрывать их, обещали обеспечить сотрудников средствами защиты, каждые 2 часа проводить санобработку помещений. Где всё это? Магазины до 10 работают, а уборщицы до 6. И кто там что обрабатывает?
Риторический вопрос!
Доктор, я пью медицинский спирт, закусываю докторской колбасой
А мне всё хуже и хуже...
27.04.2020 12:05
- гость -
А если ещё тесты проводить не только «контактным», но и температурящим, кашляющим? У соседки мама заболела: температура, кашель. Они позвонили в поликлинику, там сказали или сами приходите к нам, или скорую вызывайте. Вызвали скорую, те приехали без масок, без перчаток, на тест не направили, написали ОРВИ. Лечитесь. Хорошо, если, действительно, ОРВИ. Но удивляет, что в Барнауле тесты не делают даже пенсионерам с высокой температурой и кашлем.
Куча вопросов и ни одного ответа!!!!!
Сейчас во всём мире по статистике - 2,995 млн заболевших коронавирусом. Россия сегодня обеспечит увеличение до 3-х миллионов...
27.04.2020 12:05
- гость -
У соседкиной мамы есть билет,что она приехала из Италии или ЮВА?
проходите- следующий,кто с курорта,того в санаторий.
а ихняя мама,нехай сидит в самоизоляции.
Как край так быстро поднялся в таблице?
тесты в край пришли.
А сколько перереболело гриппом с осени? А сколько умерло от последствий? От пневмонии в том числе? Где сравнительный анализ? Где гарантия, что осенью вспышка заболеваний не была вызвана этой короной? И почему бы не взять анализ на антитела у тех, кто болел осенью и зимой от ОРЗ? Ведь диагноз у нас ставят только "на глазок" , совершенно не делая анализ. Может хватит вешать лапшу на уши с этой короной
Алтайский край вошел в топ-20 регионов с низкой заболеваемостью COVID-19!!!
https://www.amic.ru/news/459565/
27.04.2020 13:20
- гость -
Алтайский край вошел в топ-20 регионов с низкой заболеваемостью COVID-19!!!
Вы о чем??? Как можно сравнивать регионы,где коронавирус начался ,к примеру ,на неделю раньше? Да за неделю... Вы же сами видите ежедневный прирост!
Если в период эпидемии/увеличения заболеваниями ОРВИ и гриппом ежедневно мониторить количество заболевших (как это делается сейчас с коронавирусом) и распространения по регионам, статистика будет более ошеломляющей, чем сейчас. Диагноз при этом также ставят "на глазок". Но проблема-то в другом. Короновирус не изучен, не известна доза заражения, не известны отдаленные последствия после перенесенного заболевания и "носительства", не известно как долго сохраняется невосприимчивость организма после инфицирования и т.д., Плюс к этому молниеносное развитие тяжелых осложнений и отсутствие вакцины.
Магазины до 10 работают, а уборщицы до 6. И кто там что обрабатывает?
_________________
В Мария-Ра пол моют сами продавцы, а между уборкой - опять на кассу, причем, даже перчатки не меняют.
Доктор Мясников о изоляции :
"На сегодняшний день, когда нет противовирусных препаратов и вакцин от COVID, изоляция - это единственный путь. Именно эта мера помогает предотвратить неконтролируемое распространение вирусной инфекции ...вирус не знает границ. Нельзя в одних городах и странах вводить карантинные меры, а в других – не вводить. Это не работает."
Кто где как заразился - информации не стало совсем.
Наверно уже сами перестали понимать или команда из Кремля - не разглашать тупому народу. Печально.
Короновирусы известны с шестидесятых годов. Там всё изучено. Просто кому-то нужна паника. Вопрос кому и зачем.
Далеко не все. Вы заблуждаетесь, т.к. Ковид - рекомбинантный вирус.