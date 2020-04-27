74% жителей Алтайского края, у которых выявили коронавирус, болели без симптомов

Почти три четверти больных COVID-19 в Алтайском крае не имели никаких симптомов на момент выявления инфекции. Об этом в ходе онлайн-брифинга 27 апреля рассказала заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

По ее словам, дело не в каком-то особенном иммунитете жителей края, а в активной работе по выявлению контактных лиц ранее заболевших. Порядка 80% от общего числа выявленных случаев коронавируса – это люди, которые общались с инфицированными.

При этом у 73 человек заболевание протекает с пневмонией, у некоторых – в тяжелой и очень тяжелой формах.

Как уже сообщал amic.ru, на 27 апреля число инфицированных коронавирусом составляет 310. Еще у одного человека вирус лабораторно пока не подтвержден, но есть все признаки заболевания.