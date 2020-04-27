74% жителей Алтайского края, у которых выявили коронавирус, болели без симптомов

Почти три четверти больных COVID-19 в Алтайском крае не имели никаких симптомов на момент выявления инфекции. Об этом в ходе онлайн-брифинга 27 апреля рассказала заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина.
По ее словам, дело не в каком-то особенном иммунитете жителей края, а в активной работе по выявлению контактных лиц ранее заболевших. Порядка 80% от общего числа выявленных случаев коронавируса – это люди, которые общались с инфицированными.
При этом у 73 человек заболевание протекает с пневмонией, у некоторых – в тяжелой и очень тяжелой формах.
Как уже сообщал amic.ru, на 27 апреля число инфицированных коронавирусом составляет 310. Еще у одного человека вирус лабораторно пока не подтвержден, но есть все признаки заболевания.
Комментарии
Т. е у 74% заболевание выявлено в инкубационном периоде, и они могут ещё дать клиническую картину? Так получается, иначе совсем не понятно, как у одних бессимптомно (74%), а у остальных (23%) - пневмония. Про 3% вообще ничего неизвестно (лёгкие?). Но такого разрыва не бывает. Это или ошибки диагностики, или приобретённых иммунитет, или инкубационный период. Или что это?
"на момент выявления" - значит выявлены в инкубационном периоде
При этом у 73 человек заболевание протекает с пневмонией, у некоторых – в тяжелой и очень тяжелой формах
73 человека это 24 %, получается или без симптомов или пневмония, другого варианта практически нет. Какой резкий переход или пофиг или хреново. И каждому четвертому хреново
Почти три четверти больных COVID-19 в Алтайском крае не имели никаких симптомов на момент выявления инфекции.
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Журналисты, задайте, пожалуйста вопрос г-же Калининой, кроме тестов на выявление коронавируса, проводилось ли бессимптомным больным исследование крови на наличие АТ к коронавирусу?
27.04.2020 13:50
- гость -
"на момент выявления" - значит выявлены в инкубационном периоде
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Не обязательно, это может быть т.н. "здоровое носительство"
болели без симптомов
Не болели, а болеют, не все же выздоровели. А что с ними будет дальше, мы пока не знаем, может и симптомы появятся. Может и осложнения
Интересно, в течение какого времени у "бессимптомников" определяется коронавирус? Какой примерный период от выявления - до отсутсвия вируса.
Т.е. 74% болели без симпотомов, пока не загремели в больничку. А там понахватали ещё заразы и слегли.
Я понял, что у кого симптомов нет, того в больничку не кладут. Они дома, типа, лечатся. Пока задыхаться не начнут. Если начнут, быстро звонят в скорую, если успеют. как то так, не? Потому что на всех изолированных от других койкомест не хватает. Правильно?
27.04.2020 14:02
гость
Я понял, что у кого симптомов нет, того в больничку не кладут. Они дома, типа, лечатся. Пока задыхаться не начнут. Если начнут, быстро звонят в скорую, если успеют. как то так, не? Потому что на всех изолированных от других койкомест не хватает. Правильно?
неправильно
в змейке всех загребли и они лежат в потолок плюют
Не обязательно, это может быть т.н. "здоровое носительство"
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У 74%
Получается здоровые носители + в инкубационном периоде + возможно уже ранее переболевшие = 74%
Так? а сколько из этих 74% еще разболеются?
Мне вот интересно, почему в период распространения этой заразы по закрывали все флюрографические кабинеты? Это надо получается до бронхита дойти, что бы её сделать. А планово теперь хз когда...
Если бы эпидемию можно было остановить, принеся в жертву, один из городов, какой вы город принесли бы в жертву? и почему Москву?
Тех у кого без пневмонии и не из группы риска не проверяют.
А ты как угадал? )