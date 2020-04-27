Песков спрогнозировал спад заболеваемости COVID-19

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал журналистам газеты "Аргументы и Факты", когда заболеваемость коронавирусом в России выйдет на плато.

По словам пресс-секретаря президента РФ, у него есть уверенность, что это может произойти уже в следующем месяце.

"Вы знаете, человек так устроен, что, наверное, через месяц или два мы уже будем с трудом вспоминать те тяготы, которые переживаем сегодня, – пояснил Песков. – Ну, скажем точнее, через пару месяцев. Мне кажется, что все это не будет продолжаться дольше".

В качестве примера он привел статистику таких стран, как Италия и Испания, где "динамика сопоставимая". По словам Пескова, критическая фаза держалась там не дольше полутора месяцев.

"Где-то к середине мая мы тоже уже должны выйти на это плато. А потом, в первый месяц лета, наверное, уже станет полегче. И все эти тяготы, повторюсь, быстро забудутся", – подчеркнул представитель Кремля.

Примечательно, что далеко не все эксперты разделяют оптимизм Пескова. Так, почетный академик НИЦЭМ имени Гамалеи, профессор, доктор медицинских наук Николай Малышев считает, что до пика заболеваемости коронавирусом в России остается еще около двух месяцев. Из его слов следует, что с высокой долей вероятности количество заболевших продолжит ежедневно расти вплоть до июня или даже июля.