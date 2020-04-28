Священников, которые допустили заражение коронавирусом в церкви, будут наказывать

Патриарх Кирилл напомнил священнослужителям об их ответственности за случаи заражения в храмах. Обращение опубликовано на официальном сайте Московского патриархата.
Отмечается, что все наместники, игумении и священнослужители несут личную ответственность за соблюдение распоряжений, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции.
"В тех случаях, когда несоблюдение этих распоряжений и указаний повлечет за собой заражение человека коронавирусной инфекцией с последующей его смертью по причине этого заражения, виновный может быть привлечен к церковному суду, а в иных случаях – к церковно-административной ответственности", – сказано в документе.
Комментарии
То всё промысел божий...
Церковно какой ответственностью? ??
Заставят прочитать Отче наш 10 раз и отпустят с миром
Наказание за недостаточный отпор сатане.
Главпоп утверждает, что его люди не могут быть привлечены к уголовной и административной ответственности?!
Санитайзера на них не хватает
Церковно-административная ответственность? Это что такое? То есть в нашей стране есть люди, для которых законы не писаны?
Огласите,кому известно, хоть один приговор "церковного суда".
Ну пожалуйста!
На кол ! ) ) ) ) Аминь
Бог всех прощает. А Гундяев наказывает. Жестоко наказывает.
То есть денежки во время праздников собрали, теперь можно пальчиком погрозить?
В рай не пустят)
Когда упали доходы церкви из-за карантина - никто их не посещает, нет продаж церковной утвари, то выход найден: продавать можно "опиум" для народа в прямом смысле..
@В Подмосковье полицейские задержали священников с наркотиками.
Как сообщает Mash, невероятная история произошла в Раменском. Там был задержан 36-летний священнослужитель, причем, что примечательно, передвигался он на «Infiniti». Когда сотрудники ДПС остановили его, при церковнике обнаружили несколько упаковок с фторамфетамином — наркотическим веществом.
Вскоре был проведен обыск в гараже еще одного священнослужителя в Бронницах, и там также были обнаружены запрещенные препараты — в общей сложности восемь упаковок. В итоге оба священника находятся под следствием, возбуждено уголовное дело.@