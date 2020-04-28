Ученые и специалисты Роспотребнадзора склоняются к варианту продления всех ограничительных мер до 12 мая, заявила руководитель ведомства Анна Попова в интервью на телепрограмме "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
"Мы сегодня в режиме разобщения два инкубационных периода, 28-30 дней, – пояснила Попова. – И нам, конечно, нужен еще один инкубационный период, чтобы тот результат, о котором я говорила в начале – пока еще, знаете, не очень такой уверенный (результат), но все-таки – закрепить и понять, что дальше мы можем двигаться в сторону изменения режима".
Она уточнила, что третий инкубационный период продлится до 12 мая. До этого времени населению следует без уважительных причин не покидать дома и минимизировать контакты с другими людьми.
По ее словам, очень важно отказаться от соблазна отметить майские праздники за пределами домовладения. Именно от того, насколько это получится у россиян, и будет зависеть, как поведет себя кривая заболеваемости.
Если все пройдет по плану, то ограничительные меры можно будет постепенно снимать, считает глава Роспотребнадзора.
Комментарии
Роспотребнадзор предлагает продлить режим самоизоляции до 12 мая
Да всем походу уже пофиг, все вышли и работают, Роспотребнадзор сам себе что-то продлевает
мудрое и справедливое решение! Закрыть не пускать на улицу ни кого!!!
Чиновникам Роспотребнадзора предлагать легко, они зарплату из бюджета получают!
Я могу вообще никогда больше не выходить, з\п приносите мне 2 раза в месяц.
Да без всякого вируса всегда половину мая толком и не работали, как и половину января
28.04.2020 08:52
- гость -
Да нет уж дружок, закатай губу. Доставай из своего загашника макарошки и соленья если готовил. И давай как все начинай выживать.
Работаю в магазине (не продукты и товары первой необходимости). Так в связи с тем, что многие не работают, клиентопоток увеличился в разы, и деньги оставляют не малые. Так что не надо тут ныть, что у людей нет денег, жить не на что.
28.04.2020 09:10
- гость -
да мы как работали так и работаем(
а кто то второй месяц отдыхает с сохранением з\п
хочу в отпуск
Работаю в магазине (не продукты и товары первой необходимости
Оказывается у нас работают магазины не продуктов и не товаров первой необходимости, вот это новость. Это так удивительно. А мы то думали, что все закрыто. И Роспотребнадзор так думает и сам себе чего то там продляет
28.04.2020 09:22
- гость -
а кто то второй месяц отдыхает с сохранением з\п
хочу в отпуск
Второй месяц отдыхает с сохранением зарплаты 2-3 % от всех работающих, остальных всех добровольно-принудительно отправили в ежегодный отпуск, в который они никуда съездить не могут. А когда смогут, надо будет работать. Так сделать никто не мешает, хоть завтра
а кто то второй месяц отдыхает с сохранением з\п
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депутаты, если только, отдыхают с сохранением з.п. Остальные "отдыхающие" в доходах сильно потеряли. Либо на минималке сидят, либо без премий, надбавок. Лучше работать, чем "отдыхать" на "минималках"
28.04.2020 09:18
- гость -
Работаю в магазине (не продукты и товары первой необходимости). Так в связи с тем, что многие не работают, клиентопоток увеличился в разы, и деньги оставляют не малые.
А не страшно попасть на контрольную закупку? Штрафы по 300 тысяч. Хотят, штрафуют.