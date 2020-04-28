В Рубцовске запретят ездить без защитной маски в общественном транспорте

Проезд на общественном транспорте в городе Рубцовске станет возможным только при наличии средств индивидуальной защиты, сообщает портал "вРубцовске" со ссылкой на пресс-службу администрации города.

"Сегодня, в условиях, когда новая коронавирусная инфекция распространяется по городам и селам Алтайского края, чрезвычайно важно соблюдать все возможные меры профилактики", – цитирует ресурс заявление пресс-центра.

Так, с 1 мая 2020 года передвигаться на общественном транспорте по улицам города позволят только при наличии медицинских масок. Эта мера необходима для защиты пассажиров от заражения коронавирусом.