"Пойду к Томенко": директор "Оби" ищет 3,5 млн на зарплату 150 сотрудников бассейна

Руководитель крупнейшего спорткомплекса края "Обь" Сергей Кашников признался, что у него нет средств на выплату заработной платы за апрель 150 сотрудникам. Из-за месячного простоя бассейна предприятие понесло убытков на сумму 3,5 миллиона рублей. Банки отказываются выдавать беспроцентные кредиты, поскольку предприятие является бюджетным и не попадает под категорию малого и среднего бизнеса. Чтобы не оставить людей без зарплаты, Кашников намерен обратиться за помощью к губернатору Виктору Томенко и Министерству спорта региона.
Вода позеленеет и надо сторожить
Бассейн прекратил работу еще 27 марта. Однако, как пояснил Сергей Кашников amic.ru, полностью законсервировать спортивный объект невозможно. Чтобы потом залить в чашу бассейна воду, необходимо около 500 тысяч рублей. Поэтому на работу регулярно выходят около 10 человек, которые следят за состоянием бассейна. Остальные же вынуждены сидеть дома.
"Вода может позеленеть на третьи сутки. Если это произойдет – мне придется ее слить, помыть чашу бассейна и набрать новую воду. Плюс, сторожить надо здание кому-то надо. Мы никак не можем повлиять на эту ситуацию", – пояснил Кашников.
Директор спорткомплекса сейчас находится дома на самоизоляции. 10 дней назад он прилетел из Москвы, где ему делали плановую операцию. Чтобы минимизировать общение с посторонними, он заказал себе билет до Барнаула бизнес-классом. К концу недели, когда закончится режим самоизоляции, Кашников намерен выйти на работу: первым делом он планирует договориться о встрече с руководством края и откровенно рассказать о финансовых трудностях спорткомплекса. "Обь" принадлежит правительству Алтайского края и Крайсовпрофу. Организация не относится к среднему или малому бизнесу и не может претендовать на получение беспроцентных кредитов на заработные платы, обещанных Владимиром Путиным.
"С голоду пока не умерли"
Около 60% от дохода (почти 2 млн рублей) бассейну приносит коммерческая деятельность. Еще 1,5 миллиона организация получает из бюджета края на аренду помещений для занятий детей спортивной школы олимпийского резерва по плаванию "Обь". Но и этого дохода комплекс в апреле лишился, ведь все тренировки отменены. В итоге организация только за месяц понесла убытков на сумму 3,5 миллиона рублей. А заработный фонд практически полностью соответствует этой цифре.
"С голоду пока не умерли, но близки к этому. Намерен обратиться за помощью к губернатору Виктору Томенко. У меня около 150 сотрудников. Им нужно платить зарплату. Президент дал поручение, а как его вообще выполнять? У нас была некая подушка безопасности благодаря хорошей прибыли в начале года, но и она уже закончилась. Если бы мы получили из бюджета региона 1,5 миллиона на аренду за апрель, а потом в августе спортсмены могли бы заниматься у нас бесплатно, например, это серьезно бы нам помогло", – сказал Сергей Кашников.
По его мнению, даже если бы удалось взять кредит в банке на зарплаты сотрудникам, нужно было бы каким-то образом потом эти деньги заработать. Спорткомплекс же в последние годы еле сводил концы с концами, и чистая прибыль, например, за прошлый год, составила всего несколько рублей. Значит, необходимо зарабатывать в два раза больше. Директор "Оби" уверен, что после снятия ограничительных мер люди все равно не побегут плавать в бассейн, поэтому последствия кризиса будут сильнее, чем кажется на первый взгляд. Под угрозой и летний сезон, который кормит потом спорткомплекс почти круглый год. Если эпидемия не снизит обороты в июне – ему просто не разрешат работу, хотя Сергей Кашников уверен, что хлорка в воде убивает все микробы, и заразиться коронавирусом в "Оби" просто нереально.
"У нас современная система очистки воды. Концентрат, который мы применяем, также используется сейчас для обработки подъездов и улиц города. Мы готовы работать и привлекать людей. Клиенты должны понимать, что никакая зараза в этой воде не выживет. За всю историю плавания в стране – около 60 лет – ни одного случая заражения не произошло в бассейне", – резюмировал директор спорткомплекса "Обь".
Кому Владимир Путин пообещал беспроцентные кредиты?
15 апреля в ходе выступления президент страны Владимир Путин распорядился выдавать банкам кредиты бизнесу под 0% на выплату заработной платы. В качестве одной из мер, по мнению главы государства, должны стать выплаты в мае сотрудникам малого и среднего бизнеса в размере 12 130 рублей на одного работника. Сейчас в Алтайском крае продолжают оставаться закрытыми все спортивные учреждения, включая фитнес-центры, бассейны, стадионы. Правительство страны включило отрасль в список наиболее пострадавших от последствий эпидемии COVID-19.
Комментарии
Вынужден был лететь бизнес-классом, бедненький. Настрадался, наверное
По его мнению, даже если бы удалось взять кредит в банке на зарплаты сотрудникам, нужно было бы каким-то образом потом эти деньги заработать. Спорткомплекс же в последние годы еле сводил концы с концами, и чистая прибыль, например, за прошлый год, составила всего несколько рублей. Значит, необходимо зарабатывать в два раза больше. Директор "Оби" уверен, что после снятия ограничительных мер люди все равно не побегут плавать в бассейн, поэтому последствия кризиса будут сильнее, чем кажется на первый взгляд. Под угрозой и летний сезон, который кормит потом спорткомплекс почти круглый год.
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Причина,почему Банки не дают кредит .
Вопрос! Почему собственник в лице профсоюза не хочет помочь???
Почему это должен быть Томенко???
И не постеснялся же про бизнес-класс сказать. Полетел бы экономом, мог выплатить зарплату нескольким работникам...
У нас директор бюджетного учреждения каждую неделю в Москву летает, взятки возит, а не летал бы, можно было бы зарплату работникам поднять.
Потому что Томенко, в лице Правительства Алтайского края, основной акционер.
Барнаулец
Вопрос! Почему собственник в лице профсоюза не хочет помочь???
Почему это должен быть Томенко???
Как обычно, Путин брякнет, а люди потом ша голову хватаются . Пусть путин и платит зпл, раз обещал
ох и отбросы на амике пишут. как этот убогийи гнилой так называемый простой народ, в лице убогих амиковских гостенят уже обрыг.
обь - это не только бассейн для всех желающих за чисто символическую плату, но и школа олимпийского резерва для большого количества детей.
если вы, уроды (т.н. простые люди)сало на диване нажираете, то нормальным людям (не простым) нужны и бассейн, и спортзал и салон красоты.
а пойдет он к томенко потому что томенко губернатор, а правительство ак - главный акционер.
вам, млекопитающим это о чем то говорит?
Вкратце что сказано на любом их на совещаний:
1.Мы-(правительство)большие молодцы.Мы действуем оперативно и правильно. 2.Ситуация нехорошая,и в ближайшее время не улучшится. 3.Мы(правительство) и дальше будем думать что еще сделать,чтобы россиянам жилось лучше. 4.С малым и средним бизнесом тоже что-нибудь придумаем.Потому что мы-большие молодцы. 5.Меры самоизоляции придется ужесточить,а карантин продлить. 6.Главы регионов пусть дальше крутятся как хотят. Как-то так.
09.11
Грубо но вы правы
Пусть потом расскажет как сходил
Не позорься, директор! У тебя не бассейн, а настоящая помойка. Ремонта 40 лет не было. Плавать там ужасно противно.
Бассейн следующий за Модестом , Теплицами и Цветами ... почву готовят
ваших страшных лахудр, которые и за деньги не нужны, и пластика не спасет.
бассейн неплохой, но там допотопные кабинки для вещей и плакаты Единой России, персоналу сочувствую, директору нет
29.04.2020 09:49
Гость
Не позорься, директор! У тебя не бассейн, а настоящая помойка. Ремонта 40 лет не было. Плавать там ужасно противно.
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Как кому. Томенко нравилось. Перманентно плавал.
А любишь кататься - люби и саночки возить.
В Москву на плановую операцию, нормально, может позволить.
А душевые? Перегородок нет, брызги, пена летят на всех подряд. В самой чаше кафель отваливается и острыми углами впивается в ноги, руки, уловище. Удивляюсь, как там могут проводиться серьезные соревнования.
29.04.2020 09:49
Гость
так в магис иди, там не помойка.
только ты ведь канючить начнёшь, что тебе там дорого, что тебя брагин с бавариным за бесплатно купать должны.
обь - это не только бассейн для всех желающих за чисто символическую плату
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10 лет назад 400 рублей за час. А сколько сейчас?
Блин, ещё и на заставке к новости фото не из нашего бассейна выложили)))