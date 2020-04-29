В Республике Алтай выявили новый случай COVID-19

В Республике Алтай подтвержден новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, информирует региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Таким образом, общее число пациентов с таким диагнозом достигло 33 человек.

"Коронавирус подтвердился у 39-летней жительницы Шебалинского района по результатам профилактического исследования во время обращения в районную больницу, – уточнили в оперштабе. – Заболевание проходит бессимптомно, выявляется и обследуется полный круг контактных лиц. Заболевшую доставят в моногоспиталь на базе республиканской больницы".

Как уже писал amic.ru, 29 апреля республиканский оперштаб сообщил о двух новых заразившихся. Тогда коронавирус подтвердился у жительницы Горно-Алтайска, контактировавшей с выявленным ранее заболевшим, а также у медработника ресбольницы, проживающей в селе Майма.