Пульмонолог назвал главный симптом коронавируса

Главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев назвал главным симптомом коронавируса одышку. Об этом он рассказал в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1".

Раньше медики утверждали, что основными проявлениями COVID-19 являются сухой кашель и температура. Сейчас же специалисты сходятся во мнении, что главным симптомом выступает одышка.

Авдеев отметил, что недостаток воздуха является свидетельством перехода заболевания в тяжелую форму. Эксперт призвал людей следить за своими ощущениями и при появлении одышки как можно скорее обращаться к врачам.

Ранее amic.ru сообщил, что мужчины оказались более подвержены коронавирусу, чем женщины. По статистике, на сильную половину человечества приходится 60% зараженных, однако на тяжесть заболевания это не влияет.

Напомним, в Алтайском крае COVID-19 за минувшие сутки диагностировали у 24 человек, общее число заразившихся – 348. 44 человека выздоровели. Один скончался.