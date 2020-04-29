Коронавирус захватывает запад Алтайского края. Карта распространения COVID-19

Алтайский оперштаб 29 апреля сообщил о первом случае заражения коронавирусом в Кулундинском районе. Заболевший COVID-19 проживает в райцентре.

Как уже сообщал amic.ru, на данный момент в Алтайском крае у 348 жителей диагностирован COVID-19. Вылечились 44 человека. Один скончался.

Таким образом, на сегодняшний день подтвержденные случаи коронавируса распределились так:

Змеиногорский район – 153 заболевших;

Барнаул – 91;

Бийск – 30;

Поспелихинский район (с. Поспелиха и с. Николаевка) – 14;

Павловский район (Павловск, Шахи, Комсомольский, Новые Зори) – 8;

Рубцовск – 7;

Горняк, Камень-на-Оби и Новичихинский район (с. 10 лет Октября и с. Новичиха) – по 6;

Рубцовский район (с. Веселоярск, с. Новониколаевка) – 5;

Первомайский район (Логовское, Первомайское, Березовка) – 4;

Немецкий национальный (Гальбштадт, с. Кусак) и Крутихинский (Крутиха) районы – по 3;

Советский район (Советское) – 2;

Яровое, Заринск, Новоалтайск, Троицкий (Троицкое), Целинный (с. Верх-Марушка), Родинский (п. Мирный), Михайловский (Михайловское), Романовский (Сидоровка), Егорьевский (с. Первомайское) и Кулундинский (с. Кулунда) районы – по 1.