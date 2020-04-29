Коронавирус захватывает запад Алтайского края. Карта распространения COVID-19

Алтайский оперштаб 29 апреля сообщил о первом случае заражения коронавирусом в Кулундинском районе. Заболевший COVID-19 проживает в райцентре.
Как уже сообщал amic.ru, на данный момент в Алтайском крае у 348 жителей диагностирован COVID-19. Вылечились 44 человека. Один скончался.
Таким образом, на сегодняшний день подтвержденные случаи коронавируса распределились так:
Змеиногорский район – 153 заболевших;
Барнаул – 91;
Бийск – 30;
Поспелихинский район (с. Поспелиха и с. Николаевка) – 14;
Павловский район (Павловск, Шахи, Комсомольский, Новые Зори) – 8;
Рубцовск – 7;
Горняк, Камень-на-Оби и Новичихинский район (с. 10 лет Октября и с. Новичиха) – по 6;
Рубцовский район (с. Веселоярск, с. Новониколаевка) – 5;
Первомайский район (Логовское, Первомайское, Березовка) – 4;
Немецкий национальный (Гальбштадт, с. Кусак) и Крутихинский (Крутиха) районы – по 3;
Советский район (Советское) – 2;
Яровое, Заринск, Новоалтайск, Троицкий (Троицкое), Целинный (с. Верх-Марушка), Родинский (п. Мирный), Михайловский (Михайловское), Романовский (Сидоровка), Егорьевский (с. Первомайское) и Кулундинский (с. Кулунда) районы – по 1.
Комментарии
аааа, амик что вы творити, картика 2.6МБ, пожалейте провайдеров, у них итак трафик вырос
Бийск неплохой темп набирает.
В Яровом вирус у славгородского "гостя" не подтверждён новосибирским Вектором.
Амик. Реально эту картинку можно в SVG пихнуть.