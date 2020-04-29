Хорохордин продлил режим самоизоляции в Республике Алтай до 15 мая

Глава Республики Алтай выпустил новое обращение к местным жителям в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Он назвал ситуацию "нелегкой" и объявил о продлении всех ранее принятых мер профилактики, в том числе и об ограничении въезда на территорию республики. Они будут действовать до особого распоряжения.

Отдельно Хорохордин объявил о продлении режима самоизоляции. По его словам, он будет действовать до 15 мая включительно. С полным текстом обращения можно ознакомиться на видеозаписи.

Ранее глава региона объявил о том, что Усть-Коксинский район закрыли для въезда и выезда на время действия режима повышенной готовности. По последним данным, в Горном Алтае 32 подтвержденных случая заболевания COVID-19.