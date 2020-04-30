Барнаульские студенты изобрели противовирусный брелок

Студенты барнаульского фонда Student Branding Agency разработали противовирусный брелок, способный минимизировать риск заражения COVID-19, пишет "Сиб.фм".
Как отмечается, незатейливый мультитул-брелок поможет сократить большое количество ежедневных бытовых контактов. Так, он пригодится, когда нужно воспользоваться домофоном, вызвать лифт или открыть дверь. Приспособление используется как крюк.
Размеры противовирусного брелока – 80 × 35 мм, а его цена варьируется от 300 до 600 рублей. Стоимость приспособления зависит от материала, из которого оно изготовлено.
Разработчики подчеркивают, что изобретение имеет важное социальное значение, поэтому они готовы поделиться чертежами и рекомендациями по производству.
Комментарии
Дело Бендера живёт и побеждает. Для развода лохов нужно использовать красивое наглосаксонское название, а дальше..."сейчас в Европе и в лучших домах Филадельфии возобновили старинную моду – разливать чай через ситечко."...
"брелка"
а его цена варьируется от 300 до 600 рублей
Да ну, надо от 3 до 6 тысяч просить
а хде нанотехнологии - так нищитово...
Хе..асе ценник при себестоимости от 10 до 30 рублей ) )) профитно.
У Кого 3д прЫнтер есть? Пишите, нарилую любую 3д модель, откроем бизнес )))
даю идею младоизобретателям, безвозмездно, то есть даром
в следующей заявке на изобрЕтение отметить что на поверхность брелока наносится нанослой противовирусного напыления позволяющая нейтрализовать действие вируса SARS-CoV-2...
успех в рф будет обеспечен, появится шанс заехать в сколово)))
бабка в ,которая живет в моем доме, набирает номер квартиры сломанной веткой.не гаджет а приблуда,прибамбас... выдумка
такие изобретение в духе Чубаса, при нормальном финансировании
Такие изобретения на Алиэкспресс уже изобрели https://aliexpress.ru/item/4000932180663.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.110b7980pUDy1H&algo_pvid=8a2f7f1b-eb1f-40b5-9b09-95a49aba3cf1&algo_expid=8a2f7f1b-eb1f-40b5-9b09-95a49aba3cf1-8&btsid=0b8b036315882139910061443e18dd&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Амик, проверяйте информацию перед публикацией
Да да, изобретатели хреновы ! На Алиэкспресс давненько уже продают. И по сотке руб.
А это значить не студенты. Это мошенники.
-и минимизирует количество бытовых контактов-
А во время секаса его кому и куда надевать?
неправильный брелок. По стандарту, он должен быть длиной 1,5 метра.
1,5 метра будут стоить как зарплата(
"брелка"
а вот и "брелока"
30.04.2020 09:12
krash
А женщину можешь нарисовать в 3D? а потом распечатать?
брелок из чугуна 1.5 м длиной, развивает силу, выносливость и защищает от covid-19
Барнаульские студенты изобрели открыть сайт Алиэкспресс
Я такое раньше на али видела. Плагиат у китайцев. Не стыдно?
увидел фото - вспомнил еще одного местного Ызобретателя
Вот оригинал-
https://aliexpress.ru/item/4000918788901.html?spm=a2g0o.detail.0.0.60b0fee4el7sef&gps-id=pcDetailFavMayLike&scm=1007.12873.140318.0&scm_id=1007.12873.140318.0&scm-url=1007.12873.140318.0&pvid=4daad04e-281a-4713-b681-f2814e7a51d0&_t=gps-id:pcDetailFavMayLike,scm-url:1007.12873.140318.0,pvid:4daad04e-281a-4713-b681-f2814e7a51d0,tpp_buckets:668%230%23170098%236_668%23808%234094%23135_668%23888%233325%233_668%232846%238112%23533_668%232717%237559%2361
Огадили вы наших студентов. Ребята хотели поднять немного денег, а вы.... Как теперь Наташку пригласить домой? Она на макарошки пока еще не готова идти.Эх вы лупни.
а макарошки пока еще не готова идти
еще с месяц самоизоляции, деньги на еду кончатся - сама прийдет
Я такое раньше на али видела. Плагиат у китайцев. Не стыдно?
Как сказал классик, надо брать музыку у народа, и только обрабатывать её.
Так я и делаю.
Поэтому, когда сегодня берёшь у композитора — это, собственно говоря, берёшь у народа, берёшь у народа — берёшь у себя, и главное, чтобы музыка была твоя, и кто говорит "плагиат", я говорю "традиция".(c)
Запантетовать... Сертифицировать... Наладить массовое производство... Заплатить налоги... Жопа кароч...
Похож на кастет
Бабушки ещё в 60-е годы сделали себе Крючки - Брелки из металла, которые им сделали слесаря на заводах "по знакомству"!
Могу сделать более совершеннее брелок! За бесплатно! кому надо, пишитездесь!
https://merchnews.ru/news/tacher-novoe-slovo-v-borbe-s-boleznyami-gryaznyh-ruk-10939/
https://www.ozon.ru/product/tacher-selftouch-edinorozhka-173768483/?_bctx=CAMQ3LTSJw