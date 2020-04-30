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Барнаульские студенты изобрели противовирусный брелок

, ИА "Амител"
Он поможет не заразиться коронавирусом и минимизирует количество бытовых контактов
Фото: 'Сиб.фм'

Фото: "Сиб.фм"

Студенты барнаульского фонда Student Branding Agency разработали противовирусный брелок, способный минимизировать риск заражения COVID-19, пишет "Сиб.фм".

Как отмечается, незатейливый мультитул-брелок поможет сократить большое количество ежедневных бытовых контактов. Так, он пригодится, когда нужно воспользоваться домофоном, вызвать лифт или открыть дверь. Приспособление используется как крюк.

Размеры противовирусного брелока – 80 × 35 мм, а его цена варьируется от 300 до 600 рублей. Стоимость приспособления зависит от материала, из которого оно изготовлено.

Разработчики подчеркивают, что изобретение имеет важное социальное значение, поэтому они готовы поделиться чертежами и рекомендациями по производству.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

30.04.2020 08:55
- гость -

Дело Бендера живёт и побеждает. Для развода лохов нужно использовать красивое наглосаксонское название, а дальше..."сейчас в Европе и в лучших домах Филадельфии возобновили старинную моду – разливать чай через ситечко."...

30.04.2020 09:01
амоним

"брелка"

30.04.2020 09:03
гость

а его цена варьируется от 300 до 600 рублей

Да ну, надо от 3 до 6 тысяч просить

30.04.2020 09:07
- гость -

а хде нанотехнологии - так нищитово...

30.04.2020 09:12
krash

Хе..асе ценник при себестоимости от 10 до 30 рублей ) )) профитно.

У Кого 3д прЫнтер есть? Пишите, нарилую любую 3д модель, откроем бизнес )))

30.04.2020 09:13
- гость -

даю идею младоизобретателям, безвозмездно, то есть даром

в следующей заявке на изобрЕтение отметить что на поверхность брелока наносится нанослой противовирусного напыления позволяющая нейтрализовать действие вируса SARS-CoV-2...
успех в рф будет обеспечен, появится шанс заехать в сколово)))

30.04.2020 09:15
- гость -

бабка в ,которая живет в моем доме, набирает номер квартиры сломанной веткой.не гаджет а приблуда,прибамбас... выдумка

30.04.2020 09:22
- гость -

такие изобретение в духе Чубаса, при нормальном финансировании

30.04.2020 09:34
- гость -

Такие изобретения на Алиэкспресс уже изобрели https://aliexpress.ru/item/4000932180663.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.110b7980pUDy1H&algo_pvid=8a2f7f1b-eb1f-40b5-9b09-95a49aba3cf1&algo_expid=8a2f7f1b-eb1f-40b5-9b09-95a49aba3cf1-8&btsid=0b8b036315882139910061443e18dd&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_

Амик, проверяйте информацию перед публикацией

30.04.2020 09:37
acdc

Да да, изобретатели хреновы ! На Алиэкспресс давненько уже продают. И по сотке руб.
А это значить не студенты. Это мошенники.

30.04.2020 09:47
гость

-и минимизирует количество бытовых контактов-

А во время секаса его кому и куда надевать?

30.04.2020 09:55
- гость -

неправильный брелок. По стандарту, он должен быть длиной 1,5 метра.

30.04.2020 09:58
- гость -

1,5 метра будут стоить как зарплата(

30.04.2020 10:09
- гость -

"брелка"

а вот и "брелока"

30.04.2020 10:20
- гость -

30.04.2020 09:12
krash
А женщину можешь нарисовать в 3D? а потом распечатать?

30.04.2020 10:22
- гость -

брелок из чугуна 1.5 м длиной, развивает силу, выносливость и защищает от covid-19

30.04.2020 10:48
- гость -

Барнаульские студенты изобрели открыть сайт Алиэкспресс

30.04.2020 11:08
- гость -

Я такое раньше на али видела. Плагиат у китайцев. Не стыдно?

30.04.2020 11:13
- гость -

увидел фото - вспомнил еще одного местного Ызобретателя
https://hsto.org/storage2/230/7f0/266/2307f026611d2abd773b05da58ecc304.jpg

30.04.2020 11:21
- гость -

Вот оригинал-
https://aliexpress.ru/item/4000918788901.html?spm=a2g0o.detail.0.0.60b0fee4el7sef&gps-id=pcDetailFavMayLike&scm=1007.12873.140318.0&scm_id=1007.12873.140318.0&scm-url=1007.12873.140318.0&pvid=4daad04e-281a-4713-b681-f2814e7a51d0&_t=gps-id:pcDetailFavMayLike,scm-url:1007.12873.140318.0,pvid:4daad04e-281a-4713-b681-f2814e7a51d0,tpp_buckets:668%230%23170098%236_668%23808%234094%23135_668%23888%233325%233_668%232846%238112%23533_668%232717%237559%2361

30.04.2020 11:22
- гость -

Огадили вы наших студентов. Ребята хотели поднять немного денег, а вы.... Как теперь Наташку пригласить домой? Она на макарошки пока еще не готова идти.Эх вы лупни.

30.04.2020 11:23
- гость -

а макарошки пока еще не готова идти
еще с месяц самоизоляции, деньги на еду кончатся - сама прийдет

30.04.2020 11:23
- гость -

Я такое раньше на али видела. Плагиат у китайцев. Не стыдно?

Как сказал классик, надо брать музыку у народа, и только обрабатывать её.
Так я и делаю.
Поэтому, когда сегодня берёшь у композитора — это, собственно говоря, берёшь у народа, берёшь у народа — берёшь у себя, и главное, чтобы музыка была твоя, и кто говорит "плагиат", я говорю "традиция".(c)

30.04.2020 13:16
- гость -

Запантетовать... Сертифицировать... Наладить массовое производство... Заплатить налоги... Жопа кароч...

30.04.2020 15:01
- гость -

Похож на кастет

30.04.2020 16:05
Гость

Бабушки ещё в 60-е годы сделали себе Крючки - Брелки из металла, которые им сделали слесаря на заводах "по знакомству"!

30.04.2020 16:06
гость

Могу сделать более совершеннее брелок! За бесплатно! кому надо, пишитездесь!

30.04.2020 16:46
- гость -

https://merchnews.ru/news/tacher-novoe-slovo-v-borbe-s-boleznyami-gryaznyh-ruk-10939/

https://www.ozon.ru/product/tacher-selftouch-edinorozhka-173768483/?_bctx=CAMQ3LTSJw

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