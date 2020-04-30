Коронавирус в Алтайском крае выявили еще у 34 человек

Новые случаи заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Алтайском крае. Об этом сообщают в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Таким образом, общее число заболевших достигло 382 человек.
За сутки количество больных увеличилось на 34 человека: в Барнауле – 11 случаев инфицирования, в Змеиногорском районе – 6, в Бийске и в Поспелихинском районе – по 5, в Тальменском районе – 3, в Славгороде – 2, в Немецком и Павловском районе – по 1.
На данный момент вылечились и выписаны из больницы 44 пациента. Один человек скончался.
Как уже сообщал amic.ru, накануне, 29 апреля, в оперштабе рассказали о 24 новых заболевших. Впервые COVID-19 выявили в Кулундинском районе.
По последним данным, в России зарегистрировано 99399 инфицированных коронавирусом. Скончались около тысячи человек.
Комментарии
Один человек скончался
А американцев от коронавируса уже умерло больше, чем за 10 лет войны во Вьетнаме
"Общее число заболевших выросло до 382"
Одно уточнение: не заболевших, а подтверждённых носителей вируса.
"Аамериканцев от коронавируса уже умерло больше, чем за 10 лет войны во Вьетнаме"
Нам какое дело? Это их война. Малохольные.
Надо срочно еще что-нибудь открыть. Жизненно важное. Массажные салоны, например.
одна звезда за новость. Какие районы заболевших в Барнауле например и способ их заражения?
30.04.2020 14:09
- гость -
Лучше спортивные клубы. А то тут один товарищ уже мозг вынес своим нытьем, что нормальным людям житья без них нет.
30.04.2020 13:29
гость
А американцев от коронавируса уже умерло больше, чем за 10 лет войны во Вьетнаме
Сколько у нас умерло от пневмонии, без анализов на короновирус, где эта статистика?
способ их заражения?
Ректальный
В нашем крае эпидемия идет с запаздыванием, что несомненно хорошо. Но, это также значит, что и пик у нас будет позже чем кончится самоизоляция. Вот тогда у нас будет жоппа. А у нас меры все ослабляют и ослабляют, хотя ситуация с каждым днем все хуже и хуже.
хотя ситуация с каждым днем все хуже и хуже.
Заболевших за прошедшие сутки уже меньше!
Комрад::: вся самоизоляция нужна что бы не перегрузить медиков, это уже не один раз говорил и призедент, ну прозивали пандемию а статистику лучшей бесплатной мидицины в мире обгадить Нельзя, вот и вся самоизоляция
30.04.2020 14:36
комрад
а где самоизоляция? Была лишь одну неделю.
Думаете, если ТЦ откроются, то будут массовые заражения?
30.04.2020 14:36
комрад
В нашем крае эпидемия идет с запаздыванием, что несомненно хорошо. Но, это также значит, что и пик у нас будет позже чем кончится самоизоляция. Вот тогда у нас будет жоппа. А у нас меры все ослабляют и ослабляют, хотя ситуация с каждым днем все хуже и хуже.
В Алтайском крае коронавирус появился одним из последних. Но жители края сумели подняться в таблице по заболеваниям коронавирусом! 49 из 85!
Да скоро мы ещё увидим результаты " нашей местной самоизоляции))))))))))
Чё-та нас лечат, лечат, а нам всё хуже и хуже.
позвоните и спросите у санэпидемстанции или у роспотребнадзора можно или нет всем работать? они вам скажут: а мы ничего и не запрещали, запрещал губернатор.
Так что, скоро губернатор скажет : идите работайте.....и пойдем и пойдем.....
30.04.2020 14:55
- гость -
В Алтайском крае коронавирус появился одним из последних. Но жители края сумели подняться в таблице по заболеваниям коронавирусом! 49 из 85!
У нас вообще могли предотвратить быстро распространение, такие руководители, проспали главный момент, ну и конечно безответственность приезжих, но опять же именно руководство края должно было принять жёсткие меры, а не под расписки отпускать.
Какие районы заболевших в Барнауле например и способ их заражения?
А это от нас скрывают. Цель непонятна. Впечатление, что намеренно! Если в крае населённый пункт со случаями заражения называют, с небольшим количеством проживающих, то в городе, где каждый микрорайон численностью с небольшое село, жителей не извещают о РЕАЛЬНОЙ опасности. Так, типа, как по теории вероятности выпадет кому! У нас за Петровским рынком во дворах и на хоккейной коробке "Метеора" толпы детей разного возраста, носятся одни сами по себе. И родители полагают: да на большой город всего ничего случаев, пронесёт...
Мадам. Потому что куча видео с миллионными просмотрами, куча рассылок, что вирус не опасен, это заговор правительства и другие теории заговоров.