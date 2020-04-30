Минздрав: в России скончалось более 70 врачей с подтвержденным COVID-19

В России с подтвержденным коронавирусом умерло уже более 70 медицинских работников. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главного внештатного эпидемиолога Минздрава Николая Брико.
По его словам, большинство очагов COVID-19 в регионах находятся в медицинских организациях. Количество переболевших медиков растет, а число скончавшихся уже превысило 70 человек.
Эпидемиолог подчеркнул, что Россия пока не вышла на плато по заболеваемости, но прирост новых случаев постепенно снижается.
Как ранее сообщил amic.ru, на 29 апреля в России было обнаружено почти 100 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. В Алтайском крае на данный момент зарегистрировано 382 больных COVID-19.
Комментарии
Врачей от COVID скончалось гораздо больше. Т.к. при абсолютной картине короновируса у них были отрицательные анализы, и первые и вторые. Поэтому они и не вошли в статистику.
И еще сколько погибло их близких родственников, которых фактически именно они заразили.
Всем врачам и их близким крепкого здоровья, берегите себя.
Как беречь, план никто не отменял
в России скончалось более 70 врачей с подтвержденным COVID-19
А от гриппа врачей столько же умирает?
Врачи без масок были?
Очень тревожные и удивительные новости...Болезнь "косит" самых нужных в настоящее время. А удивление от того, что неожиданно много заболевших и умерших! Это всё таки проффи, знающие, или по крайней мере обученные. Конечно может и недостаточно защитных средств. Но..подавлюящее число людей воообще ничего не знают о правилах поведения и практически не имееют средств защиты. Скорее всего мы все не очень серьезно к этому относимся.
30.04.2020 13:34
- гость -
Это всё таки проффи, знающие, или по крайней мере обученные. Конечно может и недостаточно защитных средств.
Представьте реанимационный зал с несколькими аппаратами ИВЛ, в выдыхаемом больными воздухе такой коктейль из микробов и вирусов, что не всегда спасает зашита и предохранительные меры. Тем более на 100% защита не спасает.
И что еще пугает, колво умерших мужчин врачей на много больше чем женщин.
Такие умнички погибают, заведующие отделениями, которые жили и жили бы еще много лет. И скольким людям помогли. БОЛЬ
Доктора и сестрички берегите себя. Люди на вашу помощь очень надеются.
0.04.2020 13:22
гость
"А от гриппа врачей столько же умирает?"
Сравнение с гриппом наверное не очень корректное... В период эпидемии гриппа заболеваемость на порядок больше, чем от этого вируса. Напр. В РФ мах !! 5000 чел заболевает на 100 000 жителей ( а в последние годы не более 100 чел/100 000). Т.е. при гриппе заболевших в Россси было бы от 150 тыс. до 7 млн. Естественно и ждать больше умерших..
Конечно может и недостаточно защитных средств.
Не все из них заразились при исполнении.
А наш главрач Змеиногорска о таком и не слышала, врачи как сами себя защитят так и защитят. Может уже купят себе лыжную маску.
0.04.2020 13:22
гость
Т.е. при гриппе заболевших в России было бы от 150 тыс. до 7 млн. Естественно и ждать больше умерших..
Если без "бы", то вопрос остается, от гриппа врачей столько же умирает?
так люди не понимают. что не соблюдая меры безопасности, нагружают врачей еще больше, не только о себе, любимом, нужно думать
Вот тебе раз, а почему только сегодня об этом все узнали, ни в новостях, нигде ничего не разу не услышали за весь период от начала пандемии в России . Очень странно! Может эти врачи были врачи по профессии, но как ио уж слишком много... Нет, почему ни одной новости о таких случаях именно с врачами до сегодяшнего дня не было?! Где источник этой информации??
Гостю от 16:52
Как ни одной новости? На днях буквально писали:
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 апреля. /ТАСС/. Заведующий отделением нейрохирургии Александровской больницы в Петербурге Алексей Филиппов, у которого выявили коронавирусную инфекцию, умер в клинической инфекционной больнице имени С. П. Боткина. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе Александровской больницы.
неужели они и сами арбидол и парацетамол жрут? тогда ничего удивительного в смертях нет.