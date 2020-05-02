Анна Попова назвала время появления коронавируса в России

Коронавируса не было в России вплоть до марта 2020 года, поэтому россияне не могли переболеть им в январе-феврале, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее слова передает ТАСС.
"Именно этого коронавируса, не одного из нескольких десятков, а именно этого коронавируса тогда в России и Москве не было", – сказала она, подчеркнув, что лишь у малого количества россиян есть иммунитет против инфекции.
По последним данным, в России выявлено 124 054 случая заражения коронавирусом. В Алтайском крае заболевание диагностировали у 451 человека, среди них – 40 детей. Выздоровели 69 человек, один скончался.
Комментарии
Ну так то проще, чем Признать, что просахатила эпидемию
Вроде большие нащальнике, а как в дестком садике, это не я оно само так получилось
Да был он и раньше, этот короновирус и умирали, только никто не знал про него.
Пусть она этоЛещенко раскажит, или он уже не россиянен?? Может уже пора на пенсию эту мадам, она одна из первых кто должен ответить за бездействие, и развоз заразы самолетами по регионам,
Во власти модно так, дать словоа потом отказаться, ОНА сама лично докладывала, что 27 Января был первый завезеный с Италии, и что, где изоляция где выявления контактных, развозили по стране эту помойку, в отпуска ездили
Сдуревшая пипетка.
Прямо сплошные астрологи у власти. Гадают там на кофейной гуще. Откуда такая уверенность, что ещё в декабре-январе китайцы не привезли этот вирус в страну?