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Ученые нашли еще один способ заразиться коронавирусом

, ИА "Амител"
COVID-19 может распространяться при несоблюдении правил гигиены
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Коронавирус может распространяться не только воздушно-капельным путем, к таким результатам пришли по итогам совместной работы голландские ученые из нескольких вузов Нидерландов, сообщает портал Eurekalert.

Исследователи проанализировали, как воздействует коронавирусная инфекция на клетки кишечника и сделали вывод, что последние не могут противостоять ей и быстро заражаются.

Это подтверждается и частым проявлением у больных COVID-19 таких симптомов, как диарея и тошнота. Кроме того, в их стуле также имеются вирусные частицы, что подтверждает результаты работы ученых.

На основании полученных данных ученые констатировали, что заразиться коронавирусом можно, если не соблюдать правила гигиены, такие как регулярное мытье рук.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

3.05.2020 10:52
- гость -

Секрет полишинеля.
Про это как бы с первых дней говорили.
В Сингапуре в январе многоэтажка поперезаражалась через канализацию.

3.05.2020 11:15
- гость -

сразу тут писали через все жидкости организма

3.05.2020 14:10
Антон

И как это понимать?

3.05.2020 15:09
- гость -

нашли еще один способ заразиться

Пусть ищут способы не заразиться...

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