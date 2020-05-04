Патриарх Кирилл обратился за помощью к богатым прихожанам

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл попросил обеспеченных прихожан оказать материальную поддержку священникам в условиях пандемии коронавируса, говорится в его послании, размещенном на сайте РПЦ.

По словам патриарха Кирилла, он переживает "душевную боль" каждый раз, когда думает о том, что православные люди не могут посещать храмы, а священники совершают богослужения за закрытыми дверями и лишены материальной поддержки.

Патриарх Кирилл также отметил, что прихожане откликнулись на его просьбу, несмотря на экономические трудности в связи с коронавирусом. "Каждый из нас должен сегодня делать то, что в его силах, чтобы оказать помощь ближнему", – сказал он.