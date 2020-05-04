Патриарх Кирилл обратился за помощью к богатым прихожанам

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл попросил обеспеченных прихожан оказать материальную поддержку священникам в условиях пандемии коронавируса, говорится в его послании, размещенном на сайте РПЦ.
По словам патриарха Кирилла, он переживает "душевную боль" каждый раз, когда думает о том, что православные люди не могут посещать храмы, а священники совершают богослужения за закрытыми дверями и лишены материальной поддержки.
Патриарх Кирилл также отметил, что прихожане откликнулись на его просьбу, несмотря на экономические трудности в связи с коронавирусом. "Каждый из нас должен сегодня делать то, что в его силах, чтобы оказать помощь ближнему", – сказал он.
Комментарии
Поп, ты не офигел? А как же люди без материальной поддержки живут? Их еще и штрафуют на крупные суммы, отбирая последнее! Тебя и твою свиту бог же кормит?
Облет Москвы с иконой на вертолете не помог? Жрать захотел! Люди добрые подайте..! Бог подаст!
какой он "ближний" в свете как его охраняли при приезде в барнаул. пусть кормит сам.
Золотишко церковное пускай продаст и поможет своим попам!
Ну так пусть продают золотишко, лимузины, швейцарские часы и покупают себе кушать.
Яхту продай, поп.
У тебя есть богатые прихожане,которые были на фресках строящегося храма. К ним обращайся. Или веру меняй.
А зачем службы без народа проводить? Надо сидеть на самоизоляции за счёт работодателя. Так главный сказал. А у богатых и своих многочисленных родственников хватает, которых посадили на самоизоляцию без денег. Не успевают помогать. Всем проблемы не решишь. Надо идти к народу. Открывать больницы, приюты для бедных. Идти в больницы помогать врачам санитарами как было при царе. На церкви то где столько денег берёте? Надо и о народе подумать. У нас больницы в ужасном состоянии. Вот бы церковь народу то куда помогла. Самим же туда идти лечиться. Храмы новые а народ нищий. Перекос то не заметили? У меня одни вопросы. Людьми все должны быть. Теперь с богатых ещё попросили? Они и так налогами в три шкуры задавлены. И многие ещё работают, чтобы люди не потеряли работу. На них главный и так все кинул. А вы сами им на шею проситесь? А чем вы им помогли?
К главному прихожанину обратись.
обратился за помощью к богатыми прихожанам
Среди богатых мало прихожан. Туда бедные ходят
Призыв правильный. но...Патриарху надо показать пример, ибо не бедный. Да и организация отнюдь не бедная
Как еще наглости хватает просить. В золоте купается, от Бога и веры ничего не осталось, позорят только имя Господа.
Коронавирус значит милость Божия для народа ? А для церкви значит что ?
А если продать шапку золоченную, в которой он щеголяет, то можно вообще всех бедных в России облагодетельствовать. Иисус вообще босиком и в одной рогожке вещал и в святости Кириллу уж точно не уступал.
в итальянскую провинцию пусть обратится
В золоте купается, от Бога и веры ничего не осталось, позорят только имя Господа.
--------
Гость, золотые слова. Кирюха совсем оборзел.
Это тебя бог миловал!? Это тебя, Алёшенька, бог миловал!! За то что ты попу крузак подарил... ©
Иисус вообще босиком и в одной рогожке вещал и в святости Кириллу уж точно не уступал.
------
У Киры, не святости. Иисус и Кира, это антиподы.
Богатые прихожане в церковь ходят просить, чтобы беды их стороной обошли
А чё бог не подаёт?
Тут важное слово "богатые". И это Россия
У слов бог и богатый один корень
4.05.2020 11:26
гость
У слова "убогий"-тоже. Они такие,проводники...
А что же он не посоветовал своим священникам выйти на паперть и попросить горсточку крупы, как его коллега Смирнов советовал мирянам? Или "это же совсем другое дело"?
Сокращать, оптимизировать персонал придётся. Сокращать число храмов, которых и до вируса было слишком много
О, как вас штырит при упоминании о Церкви.
Анекдот:
Воинствующий безбожник читает лекцию в деревенском клубе.
В конце лекции говорит всем:
- А теперь давайте покажем Богу фигу!
Все подняли руку вверх с фигой. Один еврей сидит, не поднимает.
Его спрашивают:
- А ты почему не поднимаешь?
Он в ответ:
- Если Его нет, то зачем? Если есть, то боязно.
4.05.2020 11:44
Иван
РПЦ и Бог в разных измерениях существуют
4.05.2020 11:31
Гость
У слова "убогий"-тоже
Богатые и убогие - один корень
Алчность- смертный грех!
Налоги платим государству. Поэтому просить надо у государства. А разве церкви платят налоги от продажи свечек и др. Церковной продукции?
Если Его нет, то зачем? Если есть, то боязно
Ну, РПЦ то многие фиги суют, не боятся. Потому что есть и католическая церковь и еще разные конфессии и секты, если от них РПЦ фиги совать, они наверное защитят, если что
Иди мальчик! бог подаст!
Что-то я не слышу плача католиков, хотя удар коронавируса пришёлся по странам, где исповедуют это ответвление христианства. Кстати в этих странах религиозных людей больше и они свои храмы ни при Франко, ни при Муссолини не рушили. А этот сталинский новодел образца 1943 года показал свою беспомощность и отсутствие авторитета среди жителей страны. Месяц трудностей и уже денег нет. Поможите!
Стыдно должно быть г-ну Гундяеву побираться имея миллионы долларов на счетах.
У нас светское государство, изгнать все религию на окрайну, кому надо тот туда придет, пусть огурчики, картошечку выращивают, что за мракобесие развели в научном мире
В такое время церковь должна прихожанам помогать.
Церковь должна помогать бедным прихожанам, богатые уже богатые
Он же сам очень богатый человек...
кто это - "люди?" , отметившиеся в комментах???
М.Задорнов о сыновьях божьих и рабах - в чём разница.
Из 283 тысяч умерших от короны, кто то возможно и из научного мира. Наука против короны пока бессильна. Потом будет другая корона. При неудачном раскладе мир может вообще перестать существовать, вместе с наукой
Не только наука не помогает. Но и видать и молитва? Церковь сама себе не хочет помочь. А может. Продать только крутые машины и прокормить священников с их многочисленными семьями.
Уволили качка из фитнес-клуба в разгар короновируса. Приходит он на съемочную площадку сниматься в порнофильме. Режиссер увидел его, офигел - два метра ростом, сухой вес под 120 кг, гора мышц и почти до колена. Он ему с ходу- берём на главную роль с огромным гонораром. Качок говорит, тока у меня одна серьёзная проблема, импотент я. Режиссер: ну тогда нам ты тут не впёрся! Качок: а что, отрицательные персонажи вам не нужны?
Т.е не священники хотят помощь оказать, а священникам нужно помогать в тяжелое время. Чудны дела твои, Господи!
Священники богатым помогают только душу спасти, зачем богатым помогать деньгами, они и так богатые. Богатые прихожане приносят в церковь деньги, которыми потом церковь может помочь бедным
4.05.2020 13:33
гость
Вы когданибуть видели, чтобы церковь бедным чем-то реально помогала?
Эх поп ты не настоящий ) ) А как же святой дух, хлебушек там святой, пост и прочая фигня? Вот вам пост. поститесь. Бесят. Даже в тяжелые дни церковь попрошайничает.
Не зря говорят, церкви - это самый первый сетевой маркетинг ) ) )
Налоги надо церкви государству платить за платные услуги, за продажу свечей, книг и т.д. А то итак богатая церковь будет ещё богаче. Богатые же заработали деньги и заплатили налоги в три шкуры . А съели их священники со своими многочисленными семьями. Перед государством должны быть все равны. Главный сказал священникам сидеть за счёт епархии . Значит надо смиренно сидеть. Как все. Огороды идти сажать. Головой и руками надо работать и платить налоги. И вообще засчехляйте заначки епархия. Государство и народ за свой счёт не кормит. А на богатых якобы кинула и вы ещё сверху хотите.?
Обращусь ка я к богатому государству под названием Россия...
А что вообще епархия и патриарх сами сделали для борьбы с коронавирусом? Сколько денег пожертвовали на борьбу с ним?
Если бы богатые бедным помогали, у них бы богатство кончилось
что то часиков у Гундяева не видно, продал уже?
Ты в девяностые миллионы заработал на беспошлинной торговле бухлом и сигаретами. Хватит прибедняться.
Кто то ещё есть в России кто верит этому аферисту ???