В Алтайском крае зафиксировали 21 новый случай заражения коронавирусом

В Алтайском крае зафиксировали 21 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, а общее число зараженных выросло до 555, сообщает сайт регионального Роспотребнадзора.
По данным Оперативного штаба Алтайского края, среди новых заболевших – в Рубцовске 5 человек, Барнауле – 4, Родинском районе – 3, Третьяковском районе – 3, г. Бийске – 2, Змеиногорске — 2, Славгороде – 2.
4 мая стало известно 36 новых случаев заражения COVID-19. Тогда коронавирус диагностировали 28 пациентам в Змеиногорском районе, шести – в Барнауле, а также в Новоалтайске и Тюменцевском районе – по одному.
По последним данным, в России подтверждено свыше 145 тысяч случаев инфицирования COVID-19 и 1356 смертей.
Комментарии
Бессимптомных пациентов с Covid-19 будут лечить на дому в Алтайском крае.
А куда девать членов семьи,соседей. А члены семьи ,зараженного Covid-19 будут ходить на работу,в магазины за продуктами,на почту, в банк, парихмахерские,выносить мусор, ходить в аптеку?
В Москве подобные меры можно объяснить ОГРОМНЫМ количеством заболевших. А чем руководствовался Алтайский край,принимая такое решение?
А члены семьи должны, по рекомендациям МЧС, предоставить больному отдельную изолированную комнату. Очевидно, с отдельным санузлом. Ну а что - мы же все в роскошных коттеджах живем, а не в хрущобах! А еду, кстати, можно ставить под дверь, в одноразовых мисочках.
А зачем принимать такое решение, которое не будет способствовать снижению заболеваний Covid-19 ?
Ну ладно в Москве, где ОГРОМНОЕ количество заболевших,но край...
Так сами же чиновники и показывают, что не так страшен этот вирус.
Видимо, мест становится уже маловато.
Просто погода плохая была, вот люди и сидели дома и заражённых поменьше стало...
555
Какое число красивое, не специально подогнали?
Следующее будет 666...
5.05.2020 12:53
- гость
Один день и вчера?! При инкубационном 4-14 дней?
Наоборот, погода была хорошая, ультрафиолета залейся. Народ вышел на улицы, простерилизовался, овитаминился.
Ультрафиолета оч много. Мы в центре озон дыры
Слабое утишение , но впервые за период регистрации выздоровивших больше чем заболевших 27 против 21.