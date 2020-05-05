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В Алтайском крае зафиксировали 21 новый случай заражения коронавирусом

, ИА "Амител"
Общее количество заболевших выросло до 555
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае зафиксировали 21 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, а общее число зараженных выросло до 555, сообщает сайт регионального Роспотребнадзора.

По данным Оперативного штаба Алтайского края, среди новых заболевших – в Рубцовске 5 человек, Барнауле – 4, Родинском районе – 3, Третьяковском районе – 3, г. Бийске – 2, Змеиногорске — 2, Славгороде – 2.

4 мая стало известно 36 новых случаев заражения COVID-19. Тогда коронавирус диагностировали 28 пациентам в Змеиногорском районе, шести – в Барнауле, а также в Новоалтайске и Тюменцевском районе – по одному.

По последним данным, в России подтверждено свыше 145 тысяч случаев инфицирования COVID-19 и 1356 смертей.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

5.05.2020 12:20
- гость -

Бессимптомных пациентов с Covid-19 будут лечить на дому в Алтайском крае.
А куда девать членов семьи,соседей. А члены семьи ,зараженного Covid-19 будут ходить на работу,в магазины за продуктами,на почту, в банк, парихмахерские,выносить мусор, ходить в аптеку?

В Москве подобные меры можно объяснить ОГРОМНЫМ количеством заболевших. А чем руководствовался Алтайский край,принимая такое решение?

5.05.2020 12:37
- гость -

А члены семьи должны, по рекомендациям МЧС, предоставить больному отдельную изолированную комнату. Очевидно, с отдельным санузлом. Ну а что - мы же все в роскошных коттеджах живем, а не в хрущобах! А еду, кстати, можно ставить под дверь, в одноразовых мисочках.

5.05.2020 12:43
- гость -

А зачем принимать такое решение, которое не будет способствовать снижению заболеваний Covid-19 ?
Ну ладно в Москве, где ОГРОМНОЕ количество заболевших,но край...

5.05.2020 12:49
- гость -

Так сами же чиновники и показывают, что не так страшен этот вирус.

5.05.2020 12:52
- гость -

Видимо, мест становится уже маловато.

5.05.2020 12:53
- гость -

Просто погода плохая была, вот люди и сидели дома и заражённых поменьше стало...

5.05.2020 13:15
гость

555

Какое число красивое, не специально подогнали?

5.05.2020 13:33
- гость -

Следующее будет 666...

5.05.2020 13:51
- гость -

5.05.2020 12:53
- гость

Один день и вчера?! При инкубационном 4-14 дней?

5.05.2020 13:54
- гость -

Наоборот, погода была хорошая, ультрафиолета залейся. Народ вышел на улицы, простерилизовался, овитаминился.

5.05.2020 14:10
- гость -

Ультрафиолета оч много. Мы в центре озон дыры

5.05.2020 16:29
- гость -

Слабое утишение , но впервые за период регистрации выздоровивших больше чем заболевших 27 против 21.

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