Число заражений COVID-19 в России за сутки превысило 10 тысяч

За минувшие сутки в России зафиксировали 10 102 новых случая заражения коронавирусом, сообщил 5 мая федеральный оперативный штаб. Умерли 95 человек, у которых ранее подтвердили COVID-19.

5714 новых инфицированных зарегистрировали в Москве, 822 – в Подмосковье. Более 100 случаев заболевания за сутки подтвердили в Санкт-Петербурге (226), Нижегородской (174) и Свердловской (133) и областях, Дагестане (128), Мурманской области (127) и Ямало-Ненецком автономном округе (108).

В Сибири в числе лидеров Новосибирская область (65), Красноярский край (45), Омская (30) и Иркутская (23) области, а также Алтайский край (21).

Всего в России 155 370 заболевших, больше половины из них – в Москве (80 115), 19 865 человек уже вылечились, 1451 – умер.