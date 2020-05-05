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Число заражений COVID-19 в России за сутки превысило 10 тысяч

, ИА "Амител"
Общее количество летальных исходов достигло 1452
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в России зафиксировали 10 102 новых случая заражения коронавирусом, сообщил 5 мая федеральный оперативный штаб. Умерли 95 человек, у которых ранее подтвердили COVID-19.

5714 новых инфицированных зарегистрировали в Москве, 822 – в Подмосковье. Более 100 случаев заболевания за сутки подтвердили в Санкт-Петербурге (226), Нижегородской (174) и Свердловской (133) и областях, Дагестане (128), Мурманской области (127) и Ямало-Ненецком автономном округе (108).

В Сибири в числе лидеров Новосибирская область (65), Красноярский край (45), Омская (30) и Иркутская (23) области, а также Алтайский край (21).

Всего в России 155 370 заболевших, больше половины из них – в Москве (80 115), 19 865 человек уже вылечились, 1451 – умер.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

5.05.2020 15:00
- гость -

Мишустин то еще живой? Когда причисляться к лику усопших от коронавируса?

5.05.2020 15:04
Пионер

Мишустин то еще живой? Когда причисляться к лику усопших от коронавируса?

Человек снял с себя ответственность по очередному телецирку с выходом на плато и печенегами, а так же выводом дохлой экономики из под дохлых ограничений.

5.05.2020 15:34
гость

Это не человек снял, это ковид с него снял, сейчас все от ковида зависит

5.05.2020 15:42
krash

Вот ща Медведев то наверное довольный пузо почесывает на своей яхте, мол как вовремя свалил то ) ) ) )

5.05.2020 17:05
- гость -

Ну вот... На плато вышли... Через полторы-две недели выйдем на новое плато-20000 в сутки...

5.05.2020 17:06
гость

за сутки превысило 10 тысяч

В 8 раз больше, чем в Италии

5.05.2020 17:08
гость

Член президиума Российской академии наук (РАН), академик Евгений Микрин скончался, сообщили РБК в пресс-службе ПАО «РКК «Энергия».

Президент РАН Александр Сергеев заявил ТАСС, что тот умер в больнице в Коммунарке. «Он умер в расцвете сил, ему еще не было 65 лет. Это был очень яркий человек, всю свою жизнь посвятивший развитию отечественной космической программы. Он был генеральным конструктором НПО «Энергия», отвечал за пилотируемую программу. Фактически мы потеряли ключевого ученого, отвечавшего за связь фундаментальной науки с практическим космосом», — сказал Сергеев.

5.05.2020 17:08
гость

В США сейчас ковид больше всех в мире считают, у них 25 тысяч за сутки

5.05.2020 17:43
Дмитрий

В России из Росстата за 2019 смертность 1 820 000. Это 5000 человек в день. От короновируса в среднем в день умирает 70 а то и меньше. Вам не кажется что, это не много не та болезнь которая несёт опасность человечеству. Детей и средний возраст обыкновенный орви.

5.05.2020 17:54
- гость -

5.05.2020 17:43
Дмитрий
В России из Росстата за 2019 смертность 1 820 000. Это 5000 человек в день. От короновируса в среднем в день умирает 70 а то и меньше. Вам не кажется что, это не много не та болезнь которая несёт опасность человечеству. Детей и средний возраст обыкновенный орви.
----------
У моего ребенка бронхиальная астма. Умный, способный ребенок, призер олимпиад и прочее. И да, мне не кажется, что он в случае чего, перенесет эту болезнь как обыкновенную ОРВИ.

5.05.2020 18:21
Я

5.05.2020 17:43
Дмитрий
В России из Росстата за 2019 смертность 1 820 000. Это 5000 человек в день. От короновируса в среднем в день умирает 70 а то и меньше. Вам не кажется что, это не много не та болезнь которая несёт опасность человечеству. Детей и средний возраст обыкновенный орви.

А слабо пойти санитаром в 5 больницу и доказать народу что это простое ОРВИ

5.05.2020 19:17
гость

Это 5000 человек в день. От короновируса в среднем в день умирает 70

Ну не 5000, а чуть более 4000 в день и большинство умирают от старости и болезней по старости. А эти 70 человек в день, тоже хотели бы от старости и если бы не корона, умерли бы не в этот день. Тем более, что в США от коронавируса умирает уже 2000 в сутки и не факт, что у нас не будет того же. А 2000 плюсом к 4000 тысячам это уже слишком. Стоит только захотеть

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