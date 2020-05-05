Число заражений COVID-19 в России за сутки превысило 10 тысяч

За минувшие сутки в России зафиксировали 10 102 новых случая заражения коронавирусом, сообщил 5 мая федеральный оперативный штаб. Умерли 95 человек, у которых ранее подтвердили COVID-19.
5714 новых инфицированных зарегистрировали в Москве, 822 – в Подмосковье. Более 100 случаев заболевания за сутки подтвердили в Санкт-Петербурге (226), Нижегородской (174) и Свердловской (133) и областях, Дагестане (128), Мурманской области (127) и Ямало-Ненецком автономном округе (108).
В Сибири в числе лидеров Новосибирская область (65), Красноярский край (45), Омская (30) и Иркутская (23) области, а также Алтайский край (21).
Всего в России 155 370 заболевших, больше половины из них – в Москве (80 115), 19 865 человек уже вылечились, 1451 – умер.
Комментарии
Мишустин то еще живой? Когда причисляться к лику усопших от коронавируса?
Мишустин то еще живой? Когда причисляться к лику усопших от коронавируса?
Человек снял с себя ответственность по очередному телецирку с выходом на плато и печенегами, а так же выводом дохлой экономики из под дохлых ограничений.
Это не человек снял, это ковид с него снял, сейчас все от ковида зависит
Вот ща Медведев то наверное довольный пузо почесывает на своей яхте, мол как вовремя свалил то ) ) ) )
Ну вот... На плато вышли... Через полторы-две недели выйдем на новое плато-20000 в сутки...
за сутки превысило 10 тысяч
В 8 раз больше, чем в Италии
Член президиума Российской академии наук (РАН), академик Евгений Микрин скончался, сообщили РБК в пресс-службе ПАО «РКК «Энергия».
Президент РАН Александр Сергеев заявил ТАСС, что тот умер в больнице в Коммунарке. «Он умер в расцвете сил, ему еще не было 65 лет. Это был очень яркий человек, всю свою жизнь посвятивший развитию отечественной космической программы. Он был генеральным конструктором НПО «Энергия», отвечал за пилотируемую программу. Фактически мы потеряли ключевого ученого, отвечавшего за связь фундаментальной науки с практическим космосом», — сказал Сергеев.
В США сейчас ковид больше всех в мире считают, у них 25 тысяч за сутки
В России из Росстата за 2019 смертность 1 820 000. Это 5000 человек в день. От короновируса в среднем в день умирает 70 а то и меньше. Вам не кажется что, это не много не та болезнь которая несёт опасность человечеству. Детей и средний возраст обыкновенный орви.
5.05.2020 17:43
Дмитрий
В России из Росстата за 2019 смертность 1 820 000. Это 5000 человек в день. От короновируса в среднем в день умирает 70 а то и меньше. Вам не кажется что, это не много не та болезнь которая несёт опасность человечеству. Детей и средний возраст обыкновенный орви.
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У моего ребенка бронхиальная астма. Умный, способный ребенок, призер олимпиад и прочее. И да, мне не кажется, что он в случае чего, перенесет эту болезнь как обыкновенную ОРВИ.
5.05.2020 17:43
Дмитрий
В России из Росстата за 2019 смертность 1 820 000. Это 5000 человек в день. От короновируса в среднем в день умирает 70 а то и меньше. Вам не кажется что, это не много не та болезнь которая несёт опасность человечеству. Детей и средний возраст обыкновенный орви.
А слабо пойти санитаром в 5 больницу и доказать народу что это простое ОРВИ
Это 5000 человек в день. От короновируса в среднем в день умирает 70
Ну не 5000, а чуть более 4000 в день и большинство умирают от старости и болезней по старости. А эти 70 человек в день, тоже хотели бы от старости и если бы не корона, умерли бы не в этот день. Тем более, что в США от коронавируса умирает уже 2000 в сутки и не факт, что у нас не будет того же. А 2000 плюсом к 4000 тысячам это уже слишком. Стоит только захотеть