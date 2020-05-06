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110 алтайских вахтовиков заразились коронавирусом в Якутии

, ИА "Амител"
У 22 человек диагноз под вопросом
Фото: ok.ru

Фото: ok.ru

С Чаяндинского нефтегазового месторождения, охваченного коронавирусом, до 10 мая вывезут около трех тысяч вахтовиков. Часть из них прилетят в Алтайский край. 

Как сообщили amic.ru в региональном правительстве, на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении в Якутии в настоящее время находятся 274 жителя Алтайского края. 110 из них инфицированы коронавирусом, у 22 диагноз под вопросом. У 142 тест показал отрицательный результат. Правительство края регулярно взаимодействует с подрядчиком – предприятием "Стройтранснефтегаз".

На этой неделе вахтовики с отрицательным тестом на коронавирус будут доставлены в Алтайский край, дополнительно обследованы и размещены в обсерваторе в санатории "Сосновый бор" в Первомайском районе. Ситуация с возвращением вахтовиков находится на контроле у губернатора Виктора Томенко.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

6.05.2020 10:18
- гость -

Любопытно, сколько из них в каком состоянии.
Сколько тяжело-, легкобольных и бессимптомников.

6.05.2020 10:23
- гость -

Скажите пожалуйста а "наш" башкир живой?

6.05.2020 10:28
- гость -

Он тебе зачем нужен этот башкир. Человек приехал, он не знал. Сам куда-нибудь придешь или приедешь и заразишь кого-нибудь, не только Короной, но и своей тупостью

6.05.2020 10:32
- гость -

6.05.2020 10:28
- гость - вы быдловатый персонаж, не благодарите.

6.05.2020 10:35
- гость -

6.05.2020 10:28
- гость -

Башкирка?

6.05.2020 10:37
- гость -

Месяц просидели, а лучше не стало.
Все маски и перчатки одели и работать. Хватит сидеть.

6.05.2020 10:57
- гость -

6.05.2020 10:28
- гость -

"Незваный гость хуже башкира"

Поговорку изменили по просьбе жителей Змейногорского р-на

6.05.2020 10:58
- гость -


6.05.2020 10:35
- гость -
и

6.05.2020 10:32
- гость -
Из каких краев разжигаете?
Думаете корона не достанет? Интересно даже

6.05.2020 11:13
- гость -

6.05.2020 10:32
- гость -

С чего это он быдловатый. Все правильно человек написал.

6.05.2020 11:13
- гость -

Их в нашу статистику добавят? И там посчитают, и тут?

6.05.2020 11:20
- гость -

Вам не надоело бояться?! Или это у вас такой образ жизни?

6.05.2020 11:27
гость

Я слышала цифру 280. А всего 3000. В любом случае своих бросать нельзя.

6.05.2020 11:31
- гость -

Позор для "национального благосостояния" (Газпром) Такая денежная фирма могла бы сама организовать и обсервацию, и лечение, а не спихивать на регионы..

6.05.2020 11:36
- гость -

А почему когда сезонные грипп или ОРВИ нам не рассказывают цифры, и люди ,в том числе на нефтегазоконденсатных месторождениях и рудниках ходят,булькая соплями и работают. А тут симптомов нет ,но это СТРАШНАЯ БОЛЕЗТЬ,надо накошмарить всю планету,загнать всех домой,но денег им не давать , пусть дома тихо дохнут с голоду,вышел без пропуска-штраф. Круто ,правда жи!!!!

6.05.2020 11:46
- гость -

6.05.2020 11:36
- гость -
пусть дома тихо дохнут с голоду,вышел без пропуска-штраф
--------------
Кто хочет, все работают. Никаких пропусков не требуется. Вы где живете? Или на манер Лыковых забрались в тайгу и не знаете, что происходит в крае?

6.05.2020 11:51
- гость -

Гость 11.36
Какие же идиоты живут на Алтае ....

6.05.2020 11:56
гость

Добро пожаловать домой

6.05.2020 12:09
Митингующий

Гость 11:31, вообще-то весь этот "праздник" не за счёт регионов.

6.05.2020 12:21
- гость -

6.05.2020 11:51
- гость - А вы сможете представить себе, что те идиоты которых вы сейчас назвали, ими не являются,а скорее всего наоборот? Сложно , да? Это как выборы Путина, наш человек! наверное голосовали за него, а потом такие, Да не наш он человек! А Макаревича было дело чуть не сожгли на костре, а теперь, а ведь в чем то он был прав. Соглашусь с вами , много вас на Алтае.

6.05.2020 14:00
Митингующий

Вообще-то эти данные уже не актуальны. Забор анализов производился 21-22 апреля. Первичные результаты просочились только 29-30 апреля. Многие из зараженных могли уже и выздороветь к сегодняшнему числу, и наоборот.

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