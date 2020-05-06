110 алтайских вахтовиков заразились коронавирусом в Якутии

С Чаяндинского нефтегазового месторождения, охваченного коронавирусом, до 10 мая вывезут около трех тысяч вахтовиков. Часть из них прилетят в Алтайский край.
Как сообщили amic.ru в региональном правительстве, на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении в Якутии в настоящее время находятся 274 жителя Алтайского края. 110 из них инфицированы коронавирусом, у 22 диагноз под вопросом. У 142 тест показал отрицательный результат. Правительство края регулярно взаимодействует с подрядчиком – предприятием "Стройтранснефтегаз".
На этой неделе вахтовики с отрицательным тестом на коронавирус будут доставлены в Алтайский край, дополнительно обследованы и размещены в обсерваторе в санатории "Сосновый бор" в Первомайском районе. Ситуация с возвращением вахтовиков находится на контроле у губернатора Виктора Томенко.
Комментарии
Любопытно, сколько из них в каком состоянии.
Сколько тяжело-, легкобольных и бессимптомников.
Скажите пожалуйста а "наш" башкир живой?
Он тебе зачем нужен этот башкир. Человек приехал, он не знал. Сам куда-нибудь придешь или приедешь и заразишь кого-нибудь, не только Короной, но и своей тупостью
6.05.2020 10:28
- гость - вы быдловатый персонаж, не благодарите.
6.05.2020 10:28
- гость -
Башкирка?
Месяц просидели, а лучше не стало.
Все маски и перчатки одели и работать. Хватит сидеть.
6.05.2020 10:28
- гость -
"Незваный гость хуже башкира"
Поговорку изменили по просьбе жителей Змейногорского р-на
6.05.2020 10:35
- гость -
и
6.05.2020 10:32
- гость -
Из каких краев разжигаете?
Думаете корона не достанет? Интересно даже
6.05.2020 10:32
- гость -
С чего это он быдловатый. Все правильно человек написал.
Их в нашу статистику добавят? И там посчитают, и тут?
Вам не надоело бояться?! Или это у вас такой образ жизни?
Я слышала цифру 280. А всего 3000. В любом случае своих бросать нельзя.
Позор для "национального благосостояния" (Газпром) Такая денежная фирма могла бы сама организовать и обсервацию, и лечение, а не спихивать на регионы..
А почему когда сезонные грипп или ОРВИ нам не рассказывают цифры, и люди ,в том числе на нефтегазоконденсатных месторождениях и рудниках ходят,булькая соплями и работают. А тут симптомов нет ,но это СТРАШНАЯ БОЛЕЗТЬ,надо накошмарить всю планету,загнать всех домой,но денег им не давать , пусть дома тихо дохнут с голоду,вышел без пропуска-штраф. Круто ,правда жи!!!!
6.05.2020 11:36
- гость -
пусть дома тихо дохнут с голоду,вышел без пропуска-штраф
--------------
Кто хочет, все работают. Никаких пропусков не требуется. Вы где живете? Или на манер Лыковых забрались в тайгу и не знаете, что происходит в крае?
Гость 11.36
Какие же идиоты живут на Алтае ....
Добро пожаловать домой
Гость 11:31, вообще-то весь этот "праздник" не за счёт регионов.
6.05.2020 11:51
- гость - А вы сможете представить себе, что те идиоты которых вы сейчас назвали, ими не являются,а скорее всего наоборот? Сложно , да? Это как выборы Путина, наш человек! наверное голосовали за него, а потом такие, Да не наш он человек! А Макаревича было дело чуть не сожгли на костре, а теперь, а ведь в чем то он был прав. Соглашусь с вами , много вас на Алтае.
Вообще-то эти данные уже не актуальны. Забор анализов производился 21-22 апреля. Первичные результаты просочились только 29-30 апреля. Многие из зараженных могли уже и выздороветь к сегодняшнему числу, и наоборот.