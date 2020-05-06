110 алтайских вахтовиков заразились коронавирусом в Якутии

С Чаяндинского нефтегазового месторождения, охваченного коронавирусом, до 10 мая вывезут около трех тысяч вахтовиков. Часть из них прилетят в Алтайский край.

Как сообщили amic.ru в региональном правительстве, на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении в Якутии в настоящее время находятся 274 жителя Алтайского края. 110 из них инфицированы коронавирусом, у 22 диагноз под вопросом. У 142 тест показал отрицательный результат. Правительство края регулярно взаимодействует с подрядчиком – предприятием "Стройтранснефтегаз".

На этой неделе вахтовики с отрицательным тестом на коронавирус будут доставлены в Алтайский край, дополнительно обследованы и размещены в обсерваторе в санатории "Сосновый бор" в Первомайском районе. Ситуация с возвращением вахтовиков находится на контроле у губернатора Виктора Томенко.