Инфекционист: пик по коронавирусу в Алтайском крае еще не пройден

Главный внештатный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко считает, что пик по коронавирусу еще не пройден. Его слова передают "Вести Алтай".

По мнению Шевченко, сейчас не стоит делать какие-либо прогнозы, поскольку они зачастую не оправдываются. Однако на стабильный уровень заболеваемости ни Россия в целом, ни Алтайский край еще не вышли.

"Выхода на плато, по сути, не было. Мы с вами находимся еще далеко от этой точки. Точно мы еще не добрались до пика", – заявил ранее главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

Шевченко же подчеркнул, что чем жестче будут ограничительные мероприятия, тем проще и быстрее произойдет выход из сложившейся ситуации.