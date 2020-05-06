Более 100 протоколов о нарушении самоизоляции выписали на Алтае в майские праздники

113 материалов в отношении нарушителей режима самоизоляции составили сотрудники МВД Алтайского края в период с 1 по 5 мая нынешнего года.
"Конечно, количество граждан, которых останавливали сотрудники органов внутренних дел на улицах городов и сел Алтайского края гораздо больше", – уточнили amic.ru в пресс-службе регионального ГУ МВД.
В ведомстве напомнили, что в большинстве случаев стражи порядка применяют предупредительные меры для нарушителей установленных ограничений. В частности, они предупреждают, разъясняют и настоятельно рекомендуют людям незамедлительно вернуться домой.
Напомним, в Алтайском крае действует режим повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса, а правила, установленные в рамках этого режима, обязательны для выполнения всеми жителями и гостями региона.
По последним данным, в Алтайском крае зафиксировано 588 случаев заражения коронавирусом и три летальных исхода. 110 человек выздоровели.
Комментарии
113 материалов в отношении нарушителей режима самоизоляции
Учитывая, что статьи КоАП не указаны, это означает, что все протоколы за хулиганство и распитие спиртных, правда? И ни одного в отношении тех, кто просто нарушал режим, но хулиганил. Отсюда вывод, ходи где хочешь, только не хулигань. А в отношении хулиганов и без ковида составлять протоколы надо
"113 материалов в отношении нарушителей режима самоизоляции" - шоооо?? дурные чтоли? на каком основании? Карантина нет.
Ну если за режим самоизоляции штрафы выписывались и по 6.3 КоАП, то штрафы эти отменяются и подавать встречное заявление на сотрудника полиции по ст. 286, только уже УК.
Самое смешное что я слышал, так это как силовики-упыри выписали штраф рыбаку, который нашёл снаряд. Зачем наказывать изолированного человека на рыбалке непонятно. Самоизоляции означает изоляцию, почему нельзя изолироваться и гулять никогда не пойму.