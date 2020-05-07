В Рубцовске наказали магазин, который устроил ажиотажные скидки во время пандемии

В администрации Рубцовска приняли меры в отношении магазина, который инициировал ажиотаж среди местных жителей, устроив крупную распродажу одежды и обуви. Об этом сообщает издание "Сиб.фм".
Как отмечается, магазин не обеспечил необходимую защиту сотрудникам и покупателям, предусмотренную действующими в стране ограничениями из-за распространения коронавируса. Кроме того, рубцовчане и сами не соблюдали необходимые меры предосторожности: устроили давку, а многие из них были без масок.
По словам замглавы администрации Рубцовска Олега Обуховича, магазин, в котором наблюдался ажиотаж, имел право на торговлю, однако распродажа не была ни с кем согласована. Чиновник пояснил, что как только в мэрии узнали о случившемся, туда сразу же направили наряд полиции.
"К 17 часам магазин был освобожден от граждан, на входе дежурили сотрудники полиции, и до закрытия внутрь запускали единовременно не более пяти человек", – рассказал Обухович.
После случившегося мэр Дмитрий Фельдман провел совещание. В частности, администрация проинформировала местный Роспотребнадзор, а полиции рекомендовали взять на особый контроль район расположения этого объекта торговли, чтобы избежать повторения такой ситуации.
Также в отношении управляющего магазином составили материал об административном нарушении.
Комментарии
А кто накажет ракшина,
который в погоне за наживой сокращает кассиров , тем самым создаёт столпотворение при расчёте за покупки?
А кто накажет ракшина,
который в погоне за наживой сокращает кассиров , тем самым создаёт столпотворение при расчёте за покупки?
А по радио рекламу крутят, о наборе персонала в машку. Врут? Да и никто не заставляет вас толпиться на кассе - держите дистанцию. Или Ракшин вас и в магазине расставлять должен?
Бред
Или Ракшин вас и в магазине расставлять должен?
Да не должен нас физкультурник прореживать
А должен "Кассиров-Грузщиков" вовремя заставлять открывать все кассы при скоплении покупателей
идиотизм!
Да ладно Вам на кого то пенять. Вы и в добрые времена как стадо готовы были стоять в длиннющей очереди, как в мавзолей, пока некоторые кассиры сидели в каморках или копошились с товаром на полках. А как возмутишься и позовёшь дополнительного кассира, так первые бежите на открывшуюся кассу. Хотя палец о палец ударить не хотите для изменения ситуации. Ходите в магазин к открытию или закрытию, покупателей минимум.
а кто накажет безмозглых покупателей?
а кто накажет безмозглых покупателей?*************************************************************** Их жисТь осидит, их жисТь накажет.
А то что маски в десять раз дороже продают это нормально?!
В Марии Ра всегда очереди и НИКОГДА не работают все кассы, если уж только в исключительных случаях. Ну любят они очереди! Ностальгия по СССР, что ли... но хоть вроде пока кассирши не хамят.
7.05.2020 06:54
- гость -
В Ленте кассиры и за перегородкой и дистанция размечена...
а еще во всех магазинах марии ра грязно
хватит вам на лыжника и его магазины грязь лить. вон на соце 124 он кассы самообслуживания поставил. м.б. и еще где то стоят. если нет весового товара то подошел и сам быстренько отщелкал свои покупки не сто в очереди.
Да, иногда в магазинах марии ра грязно
7.05.2020 08:22
Мадам
В Марии Ра всегда очереди и НИКОГДА не работают все кассы, если уж только в исключительных случаях. Ну любят они очереди! Ностальгия по СССР, что ли... но хоть вроде пока кассирши не хамят.
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Тебе сколько лет?
Очередей в Мариира нет! Бывает, конечно, в час пик на кассе скапливается человек 5, но то, что было в позднем СССР, даже вспоминать страшно!
Маришка научила людей комфортно покупать продукты и теперь ты, видя не кассе четыре человека, бьешься в истерике! А вообще это не обязанность магазина - исключать очереди, а забота от клиенте! Мария-ра справляется с этим на твердую четверку!
Было лучше лет пять назад, когда физкультурник ввел правило не более двух человек в очереди и сам контролировал!))) Но это высший пидотаж!
Сейчас немного расслабились, но поводов для нытья нет
Смешные вы люди, ну не ходите в марию ра, мне не нравится я и не хожу туда, зачем столько негатива.