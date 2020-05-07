Семьям умерших от коронавируса медиков выплатят по 2,7 млн рублей

Медицинским работникам, которые заразились коронавирусом, будут осуществлять страховые выплаты, следует из текста указа президента России Владимира Путина, сообщает ТАСС.
Однако на деньги могут претендовать только медики, которые заразились при исполнении обязанностей, связанных с лечением, транспортировкой и обследованием людей с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Сумма выплат зависит от вреда, нанесенного здоровью. Так, если болезнь вызвала временную нетрудоспособность, страховка составит 68,8 тысячи рублей, инвалидность III группы оценивается в 688 тысяч рублей, II группы – 1,3 млн рублей, I группы – 2 млн рублей.
Если же заболевший коронавирусом медицинский работник скончается, то его семье выплатят 2,7 млн рублей.
Стоит отметить, что действие указа распространяется и на водителей скорой помощи, которые перевозят больных.
Комментарии
Цена не закрытых границ обьявлена. Дешевле было отпускников запереть в стране!
А что будет тем кто не обеспечил медиков СИЗ, в том числе и подписанту указа - ничего?!
В нашей стране по итогу никто ничего не получит, как всегда это делается. Скажут, что медики заразились в лифте, сами виноваты, и вообще, знали куда шли
Соответствующий указ подписал Владимир Путин
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А тем медикам, кто не умер и ещё работает, сколько платят? Сейчас. В АК. Фактически?
Жизнь - бесценна.
А врачи - рискуют, большое и за это спасибо от нас.
Дай Бог не воспользоваться этим шансом
7.05.2020 15:21
- гость -
сходи, устройся, нечего деньги в чужом камане считать.
эт и у вас западников не принято
Зато на живых забили, обещать не значит жениться
В его понимании,если 17 тысяч-ты уже зажиточный,то 2,7 млн.руб.-уже из списка Форбс.
На какое время семье хватит этих денег с потерей кормильца? Не братва,лучше уволиться.
То есть если кое-кто с трибуны заявит, что все медики заразились в быту, а не на работе, то медик умрет забесплатно, а не за 2,7 млн, так?
7.05.2020 15:22
- гость -
Что Вы так агрессивно? Человек спросил, причем без всякого ехидства...
15:39
- гость -
То есть если кое-кто с трибуны заявит, что все медики заразились в быту, а не на работе, то медик умрет забесплатно, а не за 2,7 млн, так?
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Вы до неприличия циничны, вы медик? Или вы просто давно живёте и знаете эту систему?
7.05.2020 15:39
- гость -
Так вроде в Питере уже так и сказали - будут проверять, не по собственной ли он вине заразился...
7.05.2020 15:50
- гость -
"Эту систему" не знают только детсадовцы.
На какое время семье хватит этих денег с потерей кормильца?
если доход у кормильца был 400 тыс. в год, то элементарная арифметика дает нам 6,75 лет. если суммы были больше или меньше, то надеюсь сами деление произвести сможете. а по факту получится больше, потому что в семье стало на одного человека меньше....
это не цинизм, а ответ на ваш вопрос. я против смертей в мирное время.
7.05.2020 16:02
- гость -
За 6,5 лет расходы семьи сильно вырастут,так что максимум 5 лет. А потом можно и не жить,получается? Семье.
7.05.2020 16:12
Гость
на что они вырастут сильно?
7.05.2020 16:15
- гость -
Вспомните цены хотя-бы 2014 года (-6 лет) и скажите: на всё.