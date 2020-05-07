Четверг, 7 Май, 18:24

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,12
€ 80,06
22°

177160 +11231
Обь
505см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Первомай-2020 Коронавирус на АлтаеДень Победы-2020
Новости

Семьям умерших от коронавируса медиков выплатят по 2,7 млн рублей

, ИА "Амител"
Соответствующий указ подписал Владимир Путин
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Медицинским работникам, которые заразились коронавирусом, будут осуществлять страховые выплаты, следует из текста указа президента России Владимира Путина, сообщает ТАСС.

Однако на деньги могут претендовать только медики, которые заразились при исполнении обязанностей, связанных с лечением, транспортировкой и обследованием людей с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Сумма выплат зависит от вреда, нанесенного здоровью. Так, если болезнь вызвала временную нетрудоспособность, страховка составит 68,8 тысячи рублей, инвалидность III группы оценивается в 688 тысяч рублей, II группы – 1,3 млн рублей, I группы – 2 млн рублей.

Если же заболевший коронавирусом медицинский работник скончается, то его семье выплатят 2,7 млн рублей.

Стоит отметить, что действие указа распространяется и на водителей скорой помощи, которые перевозят больных.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Пандемия коронавируса
Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

7.05.2020 15:05
гость

Цена не закрытых границ обьявлена. Дешевле было отпускников запереть в стране!

7.05.2020 15:06
- гость -

А что будет тем кто не обеспечил медиков СИЗ, в том числе и подписанту указа - ничего?!

7.05.2020 15:18
Гость

В нашей стране по итогу никто ничего не получит, как всегда это делается. Скажут, что медики заразились в лифте, сами виноваты, и вообще, знали куда шли

7.05.2020 15:21
- гость -

Соответствующий указ подписал Владимир Путин
---
А тем медикам, кто не умер и ещё работает, сколько платят? Сейчас. В АК. Фактически?

7.05.2020 15:21
- гость -

Жизнь - бесценна.
А врачи - рискуют, большое и за это спасибо от нас.
Дай Бог не воспользоваться этим шансом

7.05.2020 15:22
- гость -


7.05.2020 15:21
- гость -

сходи, устройся, нечего деньги в чужом камане считать.
эт и у вас западников не принято

7.05.2020 15:27
- гость -

Зато на живых забили, обещать не значит жениться

7.05.2020 15:31
Гость

В его понимании,если 17 тысяч-ты уже зажиточный,то 2,7 млн.руб.-уже из списка Форбс.
На какое время семье хватит этих денег с потерей кормильца? Не братва,лучше уволиться.

7.05.2020 15:39
- гость -

То есть если кое-кто с трибуны заявит, что все медики заразились в быту, а не на работе, то медик умрет забесплатно, а не за 2,7 млн, так?

7.05.2020 15:41
- гость -


7.05.2020 15:22
- гость -
Что Вы так агрессивно? Человек спросил, причем без всякого ехидства...

7.05.2020 15:50
- гость -

15:39
- гость -
То есть если кое-кто с трибуны заявит, что все медики заразились в быту, а не на работе, то медик умрет забесплатно, а не за 2,7 млн, так?
-----
Вы до неприличия циничны, вы медик? Или вы просто давно живёте и знаете эту систему?

7.05.2020 15:55
- гость -

7.05.2020 15:39
- гость -
Так вроде в Питере уже так и сказали - будут проверять, не по собственной ли он вине заразился...

7.05.2020 16:00
Гость.

7.05.2020 15:50
- гость -
"Эту систему" не знают только детсадовцы.

7.05.2020 16:02
- гость -

На какое время семье хватит этих денег с потерей кормильца?

если доход у кормильца был 400 тыс. в год, то элементарная арифметика дает нам 6,75 лет. если суммы были больше или меньше, то надеюсь сами деление произвести сможете. а по факту получится больше, потому что в семье стало на одного человека меньше....
это не цинизм, а ответ на ваш вопрос. я против смертей в мирное время.

7.05.2020 16:12
Гость

7.05.2020 16:02
- гость -
За 6,5 лет расходы семьи сильно вырастут,так что максимум 5 лет. А потом можно и не жить,получается? Семье.

7.05.2020 16:15
- гость -


7.05.2020 16:12
Гость


на что они вырастут сильно?

7.05.2020 16:20
Гость

7.05.2020 16:15
- гость -
Вспомните цены хотя-бы 2014 года (-6 лет) и скажите: на всё.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< май 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
18:15
Власти Барнаула выделили свыше 7 млн рублей на дезинфекцию улиц 0
18:02
Нужен только телефон. Волонтеры прочтут детям более 150 произведений о войне 0
17:53
Два Алтая вошли в тройку регионов Сибири с низкой смертностью при COVID-19 0
17:41
Осталось починить дорогу. Фурам закрыли проезд по двум улицам в Барнауле 0
17:32
Когда и как будут платить пенсии на майские праздники в Алтайском крае 2
17:21
Под буквами "БАРНАУЛ" растянули огромную георгиевскую ленту 9
17:10
Стали известны доходы руководства парламента Алтайского края за 2019 год 13
17:04
АлтГУ организовал международную онлайн-конференцию, посвященную юбилею Победы 0
16:55
ГИБДД показала, как выглядит КПП на границе Кузбасса с Алтайским краем 2
16:45
У владельца ФК "Спартак" Леонида Федуна нашли коронавирус 3
16:36
Заморозки и мокрый снег. Синоптики рассказали о майской погоде в Алтайском крае 1
16:29
В Алтайском крае начали дистанционно назначать пенсии и пособия 0
16:16
Депутат Госдумы призвал алтайского губернатора первым в России открыть курорты 53
16:04
Не просто драгоценность. В Барнауле появились коллекционные монеты "Оружие Победы" 1
15:57
Пожилая женщина с возможной потерей памяти пропала в Барнауле 0
15:46
Барнаулец украл у работодателя 130 тысяч рублей, чтобы оплатить долг по алиментам 5
15:37
Число зараженных COVID-19 в России за сутки превысило 11 тысяч 24
15:27
Апрельские температуры в Алтайском крае побили рекорды прошлых лет 2
15:13
Бывшего сибирского депутата задержали по подозрению в заказных убийствах 2
15:01
Маска в Instagram от amic.ru. Делаем фото в цветущих яблонях, не нарушая самоизоляцию 0
14:50
Семьям умерших от коронавируса медиков выплатят по 2,7 млн рублей 17
14:41
Американцы смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву 8
14:30
Стало известно, какие планы у нового собственника элеватора в Барнауле 6
14:22
В Алтайском крае число зараженных коронавирусом перевалило за 600 23
14:18
Догоняем, а не упреждаем: почему Алтайский край на шаг позади в борьбе с COVID-19 11
14:11
Еще 23 человека вылечили от коронавируса в Алтайском крае 2
14:06
Зараженных COVID-19 оставляют дома. Как их лечат и почему не в больнице? 12
13:56
Алтайская прокуратура нашла магазины, которые продают продукты по завышенной цене 12
13:44
Идет жара. Какая погода будет на майских выходных в Алтайском крае 0
13:35
На Алтае мужчина обнажился в торговом центре перед двумя маленькими девочками 2
13:25
В Алтайском крае стали больше производить продуктов питания во время пандемии 4
13:15
Поклонники заподозрили Надежду Бабкину в симуляции смертельной болезни 10
13:03
Скандал с давкой в алтайском ТЦ дошел до федерального уровня 15
12:59
Парк, как в Москве: стал известен проект реновации "Изумрудного" за 250 миллионов 21
12:50
"Дежурили полночи". Власти села ответили на обвинение в бездействии во время пожара 4
12:38
Алтайские прокуроры существенно нарастили свои доходы по итогам 2019 года 15
12:29
Розовая дымка под большой луной: фото последнего в этом году суперлуния 0
12:17
"Дела семейные". Сын Дмитрия Босова прокомментировал смерть отца 3
12:05
Сирены гражданской обороны оповестят барнаульцев о начале "Минуты молчания" 4
11:53
Бригада Первого канала лишилась аккредитации за сюжет о коронавирусе в Белоруссии 31
11:41
Полиция проводит проверку по факту давки в ТЦ на Алтае 6
11:32
"Бессмертный полк – онлайн": что это за акция и как поучаствовать в шествии 11
11:21
Искусство на рельсах. Как барнаульские художники украшают трамваи ко Дню Победы 3
11:08
Виктор Томенко занял 64 место в рейтинге влиятельности российских губернаторов 13
10:57
Следствие: найденный в багажнике алтайский таксист покончил с собой 34
10:45
Стоимость аренды жилья в Барнауле снизилась на фоне пандемии COVID-19 9
10:30
Алтайский край попал в список регионов с "высоким вирусным суверенитетом" 6
10:18
Ученого, который был на пороге "важного открытия" о COVID-19, убили в США 24
10:06
Почтальонам Алтайского края повышают зарплату 2
09:52
Барнаулец убил сожительницу и попытался зарезать таксиста 6
09:34
"Сколько будет духовных потерь". Священник о том, как Церковь переживает коронавирус 47
09:19
Онищенко заявил, что коронавирус уже "выдыхается" 30
09:04
Вирусолог рассказал, как можно заразиться коронавирусом дома 5
08:49
Перед смертью Босов увольнял сотрудников и переводил активы на себя 30
08:32
Россияне рассказали, что отвлекает их от удаленной работы 1
08:17
Мать и дочь отбились от грабителей из Алтайского края 13
08:03
Барнаул попал в число лидеров по оформлению "президентской" ипотеки 0
07:53
"Песок сыплется". Емельяненко раскритиковал Соловьева за занятия боксом 12
07:37
В России разработали тест для диагностики рака по выдыхаемому воздуху 5
07:21
"Меня спасла внучка". История женщины с COVID, которая провела 10 суток в реанимации 30
07:05
В Барнауле сотрудница налоговой заразилась коронавирусом 16
06:49
Названы любимые военные фильмы россиян 6

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.