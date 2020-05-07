Масочный режим в Алтайском крае могут ввести уже 12 мая

Оперативный штаб Алтайского края предварительно одобрил предложение Роспотребнадзора о введении в регионе масочного режима, сообщает Telegram-канал "Ленина, 59".

"В Правительстве края сейчас обсуждают документ, в котором будет определен список мест с обязательным ношением масок, а также определённые правила, связанные с ношением масок. Как и к большинству решений, принимаемых властями любого региона в условиях пандемии, люди относятся по-разному", — гласит текст поста.

Масочный режим обязывает жителей региона носить медицинские и гигиенические маски в местах массового скопления людей, в магазинах, в общественном транспорте.

Эта мера призвана предотвратить вспышку коронавируса на фоне ослабления ограничительных мер, в том числе, по работе парикмахерских, ряда непродовольственных магазинов.

Кроме того, учитывается и тот факт, что вырос пассажиропоток в связи с выходом многих людей на работу. Ожидается, что окончательное решение по этому вопросу примут 8 мая.