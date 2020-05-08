Активное распространение коронавирусной инфекции в России будет сохраняться до июня, заявила главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова в эфире телеканала "Россия 24".

"Если считать, что активное распространение вируса в нашей стране началось в марте, то прибавьте три месяца. Это непосредственно до июня будет еще вирус активно распространяться среди нас с вами", – сказала она, подчеркнув, что вирус, вероятно, это будет продолжаться и после июня.

Малинникова надеется, что эпидемический процесс развивается по своим законам и направленные ограничения на воспрепятствование его распространению не дадут коронавирусу циркулировать более 100 дней.