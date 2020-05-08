Многодетным семьям в России хотят раздавать защитные маски и ноутбуки

Многодетные семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации из-за пандемии коронавируса, могут быть обеспечены продуктовыми наборами, защитными масками и ноутбуками для дистанционного обучения, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующее распоряжение.

Такие меры поддержки вице-премьер Татьяна Голикова поручила разработать Минфину и Минтруду совместно с федеральными и региональными властями. При этом оказывать социальную поддержку планируется не по месту прописки, а по месту фактического пребывания.

Также профильным ведомствам поручили проработать возможность перевода жильцов приютов и домов престарелых в пансионаты и гостиницы на время пандемии.

Отмечается, что соответствующие предложения должны быть подготовлены к 15 мая.