Многодетным семьям в России хотят раздавать защитные маски и ноутбуки

Многодетные семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации из-за пандемии коронавируса, могут быть обеспечены продуктовыми наборами, защитными масками и ноутбуками для дистанционного обучения, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующее распоряжение.
Такие меры поддержки вице-премьер Татьяна Голикова поручила разработать Минфину и Минтруду совместно с федеральными и региональными властями. При этом оказывать социальную поддержку планируется не по месту прописки, а по месту фактического пребывания.
Также профильным ведомствам поручили проработать возможность перевода жильцов приютов и домов престарелых в пансионаты и гостиницы на время пандемии.
Отмечается, что соответствующие предложения должны быть подготовлены к 15 мая.
Комментарии
Вранье. Будет на бумаге.
это примерно как с 25 миллионами рабочих мест
да не, это как каждому школьнику планшет от рыжего. Деньги освоены, планшетов нет.
Я - против раздачи компьютеров.
Да, и на отдых этих детишек отправляют, только потом оказывается, что это были детишки чиновников.
Знаю одного многодетного, постоянно денег занять просит, толком не работает, жена лет 20 из декрета не выходит, плодятся как кролики, я ему еще давно не занимаю, всё равно не возвращает. Предлагал контрацептивы покупать, может жить легче станет.